HDFC બેંકને વધુ એક મોટો ફટકો, જેફરીઝે પોર્ટફોલિયોમાંથી બહાર કરી, 3 ટકા તૂટ્યા શેર્સ

દિગ્ગજ બ્રોકરેઝ ફર્મ જેફરીઝે HDFC બેંકને તેના પોર્ટફોલિયોમાંથી દૂર કરી દીધી છે. ચેરમેનના રાજીનામા અને શાસનની ચિંતાઓને કારણે બેંકના શેર્સમાં કડાકો (Getty Image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 27, 2026 at 4:38 PM IST

નવી દિલ્હી: દુનિયાની દિગ્ગજ બ્રોકરેજ કંપની જેફરીઝના એક મોટા નિર્ણયે આજે ભારતીય શેરમાર્કેટમાં ખાસ કરીને બેન્કિંગ સેક્ટરમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. જેફરીઝે ભારતની સૌથી મોટી પ્રાઈવેટ બેંક HDFC બેંકને તેના મુખ્ય રોકાણ પોર્ટફોલિયોમાંથી બહાર કરી દીધી છે. આ સમાચાર પ્રકાશિત થયા પછી, શુક્રવારે HDFC બેંકના શેરમાં 3% નો તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો, જેના શેરનો ભાવ લગભગ ₹758 થઈ ગયો.

જેફરીઝે આ નિર્ણય કેમ લીધો?

જેફરીઝના મુખ્ય વ્યૂહરચનાકાર, ક્રિસ વુડ, તેમના 'ગ્રીડ એન્ડ ફિયર' રિપોર્ટ માટે જાણીતા છે. આ વખતે, તેમણે તેમના 'એશિયા', 'ગ્લોબલ' અને 'આંતરરાષ્ટ્રીય' પોર્ટફોલિયોમાંથી HDFC બેંકને સંપૂર્ણપણે દૂર કરી દીધી છે. તેનું સ્થાન વિદેશી બેંક HSBCએ લઈ લીધું છે. જોકે જેફરીઝે આ પગલા માટે કોઈ સીધું કારણ આપ્યું નથી, બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે આ નિર્ણય બેંકની અંદર રાજીનામાને લગતા ચાલી રહેલા વિવાદ સાથે જોડાયેલો છે.

રાજીનામા અને નૈતિકતાનો વિવાદ

આ સમગ્ર વિવાદના મૂળમાં બેંકના પાર્ટ-ટાઇમ ચેરમેન, અતનુ ચક્રવર્તીનું રાજીનામું છે. તેમણે 18 માર્ચે તેમના પદ પરથી એમ કહીને રાજીનામું આપ્યું હતું કે, બેંકની અંદરની કેટલીક કાર્યકારી પદ્ધતિઓ તેમના "વ્યક્તિગત મૂલ્યો અને નૈતિકતા" સાથે સુસંગત નથી. તેમણે સ્પષ્ટપણે કોઈ કૌભાંડનો ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો પણ 'નૈતિકતા' શબ્દના તેમના ઉપયોગથી વિદેશી રોકાણકારોમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. રોકાણકારોને ડર છે કે બેંકની અંદર કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ (ઓપરેશનલ ધોરણો) સંબંધિત કોઈ મોટી સમસ્યા તો નથી.

બજારની અસર અને રોકાણકારોની ચિંતા

ગત મહિનામાં, HDFC બેંકના શેરના ભાવમાં લગભગ 14%નો ઘટાડો થયો છે. જે.પી. મોર્ગન જેવી મોટી કંપનીઓના વિશ્લેષકો જણાવે છે કે જ્યાં સુધી ભૂતપૂર્વ ચેરમેન કયા 'મૂલ્યો'નો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા હતા તે સ્પષ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ ડગમગતો રહેશે. હાલમાં, બેંકે કેકી મિસ્ત્રીને વચગાળાના ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે; જોકે, બજારનું ધ્યાન હવે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) અને SEBI દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહેલી તપાસ પર કેન્દ્રિત છે.

ભારતનું વેઈટેજ પણ ઘટ્યું

જેફરીઝે માત્ર HDFC બેંકને જ બહાર કાઢી નથી પરંતુ ભારતીય બજારમાં તેના કુલ રોકાણમાં 2% ઘટાડો કર્યો છે. જેફરીઝ હવે ભારત કરતાં તાઇવાનના બજારમાં વધુ વિશ્વાસ દર્શાવી રહી છે. HDFC બેંક માટે આ ખૂબ જ પડકારજનક સમય સાબિત થઈ રહ્યો છે.

TAGGED:

JAFFERIES HDFC BANK
JEFFERIES REPLACES HDFC WITH HSBC
JEFFERIES TRIMS INDIA EXPOSURE
JEFFERIES EXITS HDFC BANK HOLDINGS
JAFFERIES HDFC BANK

