LPGની તંગી વચ્ચે સરકારનો નવો પ્લાન, હવે ઈથેનોલથી બનશે રસોઈ

આયાત અને વધતી કિંમતોથી રાહત આપવા માટે, સરકાર રસોઈ ગેસના વિકલ્પ તરીકે સ્વદેશી ઇથેનોલ આધારિત ચૂલાઓનું પરીક્ષણ કરી રહી છે

આયાત અને વધતી કિંમતોથી રાહત આપવા માટે, સરકાર રસોઈ ગેસના વિકલ્પ તરીકે સ્વદેશી ઇથેનોલ આધારિત ચૂલાઓનું પરીક્ષણ કરી રહી છે
આયાત અને વધતી કિંમતોથી રાહત આપવા માટે, સરકાર રસોઈ ગેસના વિકલ્પ તરીકે સ્વદેશી ઇથેનોલ આધારિત ચૂલાઓનું પરીક્ષણ કરી રહી છે (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 7:13 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારત સરકાર દેશની ઉર્જા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા અને આયાતી ઇંધણ પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે એક ક્રાંતિકારી પગલું ભરવાની તૈયારી કરી રહી છે. કેન્દ્રીય ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ સચિવ સંજીવ ચોપરાએ તાજેતરમાં સંકેત આપ્યો હતો કે સરકાર હવે ઇથેનોલને હવે રસોઈ ગેસ (LPG) ના એક સક્ષમ વિકલ્પ તરીકે જોઈ રહી છે.

પ્રારંભિક તબક્કામાં સંશોધન અને મોડેલ

નવી દિલ્હીમાં આયોજિત 'AIDA વાર્ષિક ડિસ્ટિલર્સ કોન્ક્લેવ 2025' માં બોલતા, સંજીવ ચોપરાએ ખુલાસો કર્યો કે ઇથેનોલ આધારિત રસોઈ ચૂલાના પ્રારંભિક અથવા "પ્રાથમિક" મોડેલો પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે આ પહેલ હાલમાં તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે. સરકાર હાલમાં તેના ટેક્નિકલ પાસાઓ પર ધ્યાન આપવા, સલામતી ધોરણો સુનિશ્ચિત કરવા અને ઉપલબ્ધતાની ખાતરી આપવા પર કામ કરી રહી છે.

LPGની વધતી કિંમતો અને સપ્લાઈના પડકારો

ઇથેનોલને વિકલ્પ તરીકે પસંદ કરવા પાછળનું મુખ્ય કારણ પ્રવર્તમાન વૈશ્વિક ભૂ-રાજકીય તણાવ છે. મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષોએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા LPG પુરવઠામાં વિક્ષેપ પાડ્યો છે. પરિણામે, દેશ પાયાના સ્તરે ગેસની અછત અનુભવી રહ્યો છે, તેની સાથે કિંમતોમાં પણ તીવ્ર વધારો થઈ રહ્યો છે. ઇથેનોલ એક સ્વદેશી વિકલ્પ પ્રદાન કરે છે જે આવા બાહ્ય વિક્ષેપોથી અસુરક્ષિત રહે છે.

સપ્લાઈ ચેઈન અને પાયલોટ પ્રોજેક્ટ્સ

સચિવે માહિતી આપી કે ઇથેનોલ સપ્લાય ચેઇનને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવા માટે પ્રયોગો ચાલી રહ્યા છે. આ યોજનામાં શરૂઆતમાં ડિસ્ટિલરીઓ (ઇથેનોલ-ઉત્પાદક એકમો) ની આસપાસના વિસ્તારોમાં પહેલનો પાયલોટ કરવાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં સપ્લાય ચેઇન પ્રમાણમાં સરળતાથી સ્થાપિત કરી શકાય છે. જો આ મોડેલ સફળ સાબિત થાય છે, તો તેનો અમલ મોટાપાયે કરવામાં આવશે.

ઇથેનોલની વધતી માંગ અને ઉત્પાદન

ભારતે તેલ ક્ષેત્રની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે તેની ઇથેનોલ ઉત્પાદન ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે. હાલમાં, 30% મિશ્રણના લક્ષ્યાંકને પ્રાપ્ત કરવા તરફ ઝડપી પ્રગતિ થઈ રહી છે. સંજીવ ચોપરાના મતે, હવે પડકાર ઉત્પાદન (પુરવઠો) માં નથી, પરંતુ માંગ ઉત્પન્ન કરવામાં છે. સરકાર હવે ઇથેનોલનો ઉપયોગ ફક્ત પેટ્રોલ સાથે મિશ્રણ કરવા સુધી મર્યાદિત નથી કરી રહી; તે હવે ડીઝલ સાથે મિશ્રણ કરવા, કાપડના ઉપ-ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરવા અને રસોઈના બળતણ તરીકે તેનો ઉપયોગ કરવા માટે તેનો ઉપયોગ શોધી રહી છે.

ચોખાની ગુણવત્તા અને ઇથેનોલ વચ્ચેની કડી

સરકાર ઇથેનોલ ઉત્પાદન માટે કાચા માલ (ફીડસ્ટોક) ની ઉપલબ્ધતા પર પણ ખાસ ભાર મૂકી રહી છે. ઇથેનોલના ઉત્પાદન માટે ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (FCI) દ્વારા રાખવામાં આવેલા પ્રમાણભૂત ચોખાના સ્ટોકને બદલે 'તૂટેલા ચોખા'નો ઉપયોગ વધારવાની યોજના છે.

આ સાથે, જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા (PDS) હેઠળ વિતરિત ચોખાની ગુણવત્તા સુધારવા માટે પાંચ રાજ્યોમાં એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય મિલો દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવતા ચોખામાં તૂટેલા દાણાની ટકાવારી વર્તમાન 25% થી ઘટાડીને 10% કરવાનો છે. આ ઘટાડાના પરિણામે ઉત્પન્ન થયેલા વધારાના તૂટેલા ચોખાને ઇથેનોલ ઉદ્યોગમાં વાળી શકાય છે, જેનાથી બેવડો ફાયદો થાય છે: ગરીબોને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ચોખા મળશે, જ્યારે ઇંધણ ક્ષેત્રને કાચા માલની પહોંચ મળશે.

