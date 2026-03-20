ઈરાન પર અમેરિકાનું નરમ વલણ; ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો, બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ $105 ની નીચે
ઈરાન પર યુએસ પ્રતિબંધો હળવા થવાના સંકેતો વચ્ચે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં 3%નો ઘટાડો થયો, જેના કારણે ભારતીય શેરબજારમાં 1,000 પોઈન્ટની તેજી જોવા મળી.
Published : March 20, 2026 at 12:14 PM IST
મુંબઈ: આજે વૈશ્વિક ઉર્જા બજાર માટે રાહતનો દિવસ હતો. અમેરિકાએ ઈરાની ક્રૂડ ઓઈલ પરના પ્રતિબંધો હળવા કરવાનો સંકેત આપ્યા બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં 3 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો હતો. આ સમાચારથી માત્ર વૈશ્વિક તેલ બજાર ઠંડુ પડ્યું નહીં પરંતુ ભારતીય શેરબજારમાં પણ જોરદાર તેજી જોવા મળી.
ભાવ ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ
યુએસ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટના તાજેતરના નિવેદનથી બજારનો ટ્રેન્ડ બદલાઈ ગયો. બેસન્ટે સંકેત આપ્યો કે વોશિંગ્ટન સમુદ્રમાં આશરે 140 મિલિયન બેરલ ઈરાની ક્રૂડ ઓઈલ પરના પ્રતિબંધો હટાવવાનું વિચારી શકે છે. ફોક્સ બિઝનેસ નેટવર્ક સાથેની એક મુલાકાતમાં, તેમણે કહ્યું કે યુએસ વૈશ્વિક ભાવોને નિયંત્રિત કરવા માટે લવચીક અભિગમ અપનાવી રહ્યું છે અને ઈરાનના ઉર્જા માળખાને લક્ષ્ય બનાવવાની કોઈ યોજના નથી.
નવીનતમ બજાર ડેટા
આ જાહેરાત બાદ, બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ ફ્યુચર્સ 3.39 ટકા ઘટીને $104.96 પ્રતિ બેરલના નીચા સ્તરે પહોંચી ગયા. દરમિયાન, યુએસ વેસ્ટ ટેક્સાસ ઈન્ટરમીડિયેટ (WTI) પણ 3.22 ટકા ઘટીને $92.47 પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. નિષ્ણાતો માને છે કે છેલ્લા 21 દિવસથી ચાલી રહેલા પશ્ચિમ એશિયાઈ સંઘર્ષને કારણે "રિસ્ક પ્રીમિયમ" જે વધ્યું હતું તે હવે ધીમે ધીમે ઘટી રહ્યું છે.
ભારતીય અર્થતંત્ર અને શેરબજાર પર અસર
ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતના આશરે 80 ટકા આયાત કરે છે, તેથી ભાવમાં આ ઘટાડો ભારતીય અર્થતંત્ર માટે અત્યંત સકારાત્મક છે. તેલના ભાવમાં ઘટાડાના સમાચાર મળતાં, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ લગભગ 1,000 પોઈન્ટ (1.34%) ઉછળ્યો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી પણ 300 પોઈન્ટ વધ્યો, જે 1.38 ટકા વધુ ટ્રેડિંગ થયો.
જોકે, નિષ્ણાતો કહે છે કે રાહત છતાં, પડકારો યથાવત છે. 2 માર્ચે ક્રૂડ ઓઇલ $77.74 પર હતું, જે 19 માર્ચ સુધીમાં વધીને $108.65 પર પહોંચી ગયું હતું. આનો અર્થ એ છે કે ગયા મહિનાની સરખામણીમાં કિંમતો હજુ પણ લગભગ 40 ટકા વધી છે, જે ભારતીય રૂપિયા પર દબાણ લાવી રહ્યું છે.
બજાર હાલમાં યુએસ અને ઈરાન દ્વારા આગામી પગલાં પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે. જો 140 મિલિયન બેરલ તેલ બજારમાં પ્રવેશ કરે છે, તો તે વૈશ્વિક પુરવઠાની અછતને નોંધપાત્ર રીતે દૂર કરી શકે છે.