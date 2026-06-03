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અમેરિકાએ ભારત સહિત 54 દેશો પર 12.5% ​​વધારાના ટેરિફનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, જાણો સમગ્ર ઘટના

અમેરિકન ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ ​​જેમીસન ગ્રીરે જણાવ્યું હતું કે બળજબરીથી બનાવેલા માલની આયાત પર પ્રતિબંધ ન મૂકવો સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 10:46 AM IST

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નવી દિલ્હી: અમરેકન વેપાર પ્રતિનિધિ (USTR)એ ભારત સહિત વિશ્વના 54 દેશોમાંથી આવતા સામાન પર 12.5 ટકાનો વધારાનો આયાત ટેક્સ લગાવવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. વોશિંગ્ટનથી મળેલા અહેવાલો અનુસાર, અમેરિકાએ આ કાર્યવાહી એવા દેશો સામે કરી છે જેઓ બળજબરીથી મજૂરી કરીને ઉત્પાદિત માલની આયાત પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકવામાં નિષ્ફળ ગયા છે.

અમેરિકાનો પક્ષ અને તપાસનું પરિણામ

અમેરિકાના વેપાર પ્રતિનિધિ એમ્બેસેડર જેમીસન ગ્રીરે એક સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરતા જણાવ્યું હતું કે વિશ્વના સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ વેપાર ભાગીદારો દ્વારા બળજબરીથી મજૂરી કરીને ઉત્પાદિત માલની આયાત પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં નિષ્ફળતા સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ બેદરકારી અમેરિકન કામદારોને વૈશ્વિક સ્તરે અસમાન અને અન્યાયી વાતાવરણમાં સ્પર્ધા કરવા માટે મજબૂર કરે છે. રાજદૂત ગ્રીરના મતે, અમેરિકા હવે આ વિસંગતતાને સહન કરશે નહીં.

કુલ 60 દેશો સામે શરૂ કરાયેલી વ્યાપક તપાસ બાદ આ કડક કાર્યવાહીનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે. તપાસમાં દેશોને બે શ્રેણીઓમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે.

12.5% વધારાનો ટેરિફ

આ શ્રેણીમાં ભારત, ચીન, જાપાન, બ્રાઝિલ, ઓસ્ટ્રેલિયા, બ્રિટન અને સાઉદી અરેબિયા જેવા મુખ્ય દેશોનો સમાવેશ થાય છે. અમેરિકા અનુસાર, આ દેશો બળજબરીથી બનાવેલા માલની આયાત પર અસરકારક રીતે પ્રતિબંધ મૂકવામાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયા છે.

10% વધારાનો ટેરિફ

આ શ્રેણીમાં કેનેડા, એક્વાડોર, યુરોપિયન યુનિયન (EU), ઇન્ડોનેશિયા, મેક્સિકો અને પાકિસ્તાનનો સમાવેશ થાય છે. આ દેશોમાં કાયદા અથવા આંશિક નિયમો છે, પરંતુ તેઓ તેમને યોગ્ય રીતે લાગુ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે.

ભારતનો પક્ષ અને વિરોધ

ભારત સરકારે અમેરિકન વહીવટીતંત્રના તમામ આરોપોને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યા છે. ભારતે ફોર્સ્ડ લેબર કલમ ​​હેઠળ તપાસ તાત્કાલિક બંધ કરવાની માંગ કરી છે. ભારતીય અધિકારીઓનું માનવું છે કે આવા સંવેદનશીલ અને જટિલ વેપાર મુદ્દાઓને એકપક્ષીય પ્રતિબંધો દ્વારા નહીં પણ બંને દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલી દ્વિપક્ષીય વેપાર વાતચીત દ્વારા ઉકેલવા જોઈએ.

કાપડ ક્ષેત્ર માટે રાહતના સમાચાર

આ કઠિન દરખાસ્ત વચ્ચે, USTR એ કાપડ ઉદ્યોગ માટે એક ખાસ રાહત પદ્ધતિ પણ સૂચવી છે. આ હેઠળ, પસંદગીના દેશોમાંથી કાપડ અને કાપડના કાચા માલના ચોક્કસ જથ્થા (ક્વોટા)ને ઓછા ટેરિફ દરે અમેરિકામાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપી શકાય છે, જે ભારતીય નિકાસકારોને થોડી રાહત આપી શકે છે.

અમેરિકન સરકારે આ પ્રસ્તાવ પર અંતિમ નિર્ણય લેતા પહેલા જનતા અને અસરગ્રસ્ત પક્ષોના મંતવ્યો માંગ્યા છે.

22 જૂન, 2026: જાહેર સુનાવણીમાં સાક્ષી આપવા અને ભાગ લેવા માટે વિનંતીઓ સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ.

6 જુલાઈ, 2026: લેખિત ટિપ્પણીઓ અને વાંધા સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ.

7 જુલાઈ, 2026: USTR આ બાબતે તેની ઔપચારિક જાહેર સુનાવણી કરશે, ત્યારબાદ ટેરિફ લાદવાનો અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.

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