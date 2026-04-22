એમેઝોનની મોટી કાર્યવાહી, 2025માં 1.5 કરોડ નકલી પ્રોડક્ટ્સ જપ્ત, છેતરપિંડી કરનારાઓ સાથે વૈશ્વિક અભિયાન
2025 માં એમેઝોને AI ની મદદથી દોઢ કરોડ નકલી ઉત્પાદનો જપ્ત કર્યા અને છેતરપિંડીનો સામનો કરવા માટે ભારતમાં તેના વિશિષ્ટ સુરક્ષા એકમનો વિસ્તાર કર્યો
Published : April 22, 2026 at 6:00 PM IST
નવી દિલ્હી: ઈ-કૉમર્સ સેક્ટરની દિગ્ગજ કંપની એમેઝોને વૈશ્વિક સ્તરે છેતરપિંડી કરનારાઓ અને નકલી સામાન વેચનારાઓ વિરુદ્ધ અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી કાર્યવાહી કરી છે. પોતાના પહેલા 'ટ્રસ્ટવર્ધી શૉપિંગ એક્સપિરિયન્સ રિપોર્ટ'માં કંપનીએ ખુલાસો કર્યો કે, વર્ષ 2025માં તેણે દુનિયાભરમાં 1.5 કરોડથી વધુ નકલી પ્રોડક્ટ્સને જપ્ત કરીને તેને નષ્ટ કરી છે.
AI અને મશીન લર્નિંગની કમાલ
એમેઝોનની આ સફળતા પાછળ સૌથી મોટી ભૂમિકા આધુનિક આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) અને મશીન લર્નિંગની રહી છે. રિપોર્ટ અનુસાર, એમેઝોન હવે આ ટેક્નિક્સનો ઉપયોગ માત્ર રિસ્પોન્સ આપવા માટે નહીં પરંતુ ભવિષ્યના પડકારોનું પૂર્વાનુમાન લગાવવા માટે કરી રહી છે. કંપનીના વર્લ્ડવાઈડ કસ્ટમર એન્ડ પાર્ટનર ટ્રસ્ટના ઉપાધ્યક્ષ રોહન ઓમ્મને કહ્યું કે, AIની મદદથી અબજો સંકેતોની સાથે એક એનાલિસિસ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેનાથી ગ્રાહકો સુધી પહોંચતા પહેલા જ શંકાસ્પદ ગતિવિધિઓને પકડવામાં આવી રહી છે.
નકલી રિવ્યૂ અને વેબસાઈટ પર કાર્યવાહી
નકલી ઉત્પાદનો ઉપરાંત એમેઝોને કરોડ શંકાસ્પદ ફેક રિવ્યૂઝને પણ બ્લૉક કર્યા છે. કંપનીએ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરતા એવી 100થી વધુ વેબસાઈટ્સને બંધ કરાવી છે, જે એમેઝોનના પ્લેટફોર્મ પર છેતરપિંડી અને ફેક રિવ્યૂઝને પ્રોત્સાહન આપવાનું કામ કરી રહી હતી.
32 હજાર અપરાધિઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી
એમેજોનના 'કાઉન્ટરફીટ ક્રાઈમ્સ યૂનિટ (CCU), જેને 2020માં લૉન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, તે અત્યાર સુધી 14 દેશોમાં 32 હજારથી વધુ અપરાધીઓ વિરુદ્ધ કાયદાકીય અને અપરાધિક કેસ નોંધાવી ચૂકી છે. ગત વર્ષે ચીનમાં સ્થાનીક લૉ એનફોર્સમેન્ટ એજન્સીઓની સાથે મળીને 70થી વધુ દરોડા પાડવામાં આવ્યા, જેમાં નકલી સામાન બનાવનારા મોટા કારખાનાઓ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સને ટાર્ગેટ બનાવવામાં આવ્યા.'
ભારતમાં વિસ્તાર
ભારતીય બજારની મહત્તાને જોતા, એમેઝોને તાજેતરમાં જ પોતાના કાઉન્ટરફીટ ક્રાઈમ્સ યુનિટનો વિસ્તાર ભારતમાં પણ કર્યો છે. આ યૂનિટ ઈન્ડિયન બ્રાન્ડ્સ, સેલર્સ અને લૉ એનફોર્સ એજન્સીઓ સાથે મળીને કામ કરશે જેથી દેશના ઝડપથી વિકસી રહેલા ઈ-કૉમર્સ સેક્ટરમાં IP રાઈટ્સનું રક્ષણ કરી શકાય અને નકલી સામાનના નેટવર્કને મૂળમાંથી ખતમ કરી શકાય.
