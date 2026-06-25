PM મોદીને મળ્યા Amazonના CEO એન્ડી જેસી, ભારતમાં 48 બિલિયન ડૉલરનું રોકાણ કરશે
Amazon CEO એન્ડી જેસીએ 2030 સુધી દેશમાં AI અને ક્લાઉડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વધારવા માટે 13 બિલિયન ડૉલરનું રોકાણ કરવાની જાહેરાત કરી છે.
Published : June 25, 2026 at 6:03 PM IST
નવી દિલ્હી: USની ઇ-કોમર્સ કંપની Amazonએ ગુરૂવારે જાહેરાત કરી હતી કે તે વર્ષ 2026થી 2030 સુધી ભારતમાં પોતાના બિઝનેસને વધારવા અને સપોર્ટ કરવા માટે કૂલ 48 બિલિયન ડૉલરનું રોકાણ કરશે. આ દરમિયાન તેના CEO એન્ડી જેસીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી.
એન્ડી જેસીએ ભારત માટે Amazonના લાંબા સમયના કમિટમેન્ટનું પુનરાવર્તન કર્યું હતું અને વર્ષ 2030 સુધી દેશમાં AI અને ક્લાઉડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વધારવા માટે વધારાના 13 બિલિયન ડૉલર ઇન્વેસ્ટ કરવાની યોજનાની જાહેરાત કરી હતી.
2026 અને 2030 વચ્ચે AI અને ક્લાઉડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વધારવા અને સપોર્ટ કરવામાં Amazonનો કૂલ પ્લાન કરવામાં આવેલુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 21 બિલિયન ડૉલર કરતા વધુ થઇ જશે (કૂલ 48 બિલિયન ડૉલરના ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો ભાગ), જેનાથી આ દેશમાં સૌથી મોટો ગ્લોબલ AI અને ક્લાઉડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી એક બની જશે.
A great meeting with Mr. Andy Jassy. I welcome Amazon's record $48 billion investment in India. This will create new opportunities for our youth. At the same time, it shows the growing interest across the world to invest in India!@amazon https://t.co/emr6Dd9Cps— Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2026
આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી મુંબઇ અને હૈદરાબાદમાં AWS ડેટા સેન્ટરની કેપેસિટી વધશે જેનાથી સ્ટાર્ટઅપ્સ, એન્ટરપ્રાઇઝ અને સરકારી ઓર્ગેનાઇઝેશનને કસ્ટમ AI ચિપ્સ, મેનેજ્ડ AI સર્વિસ, સુરક્ષિત અને વિશ્વાસપાત્ર ક્લાઉડ ટેકનોલોજી અને ડેવલપર ટૂલ્સનું એક્સેસ મળશે જેનાથી તે ઝડપથી ઇનોવેટ કરી શકશે, ઝડપથી સ્કેલ કરી શકશે અને ગ્લોબલી કસ્ટમર્સને સર્વિસ આપી શકશે.
2010થી 2030 સુધી ભારતમાં Amazonનું કૂલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 88 બિલિયન ડૉલર કરતા વધુ રહ્યું છે. જેસીએ કહ્યું કે, "અમે એક દાયકા કરતા પહેલા પણ ભારત આવ્યા હતા અને ત્યારથી પોતાના અલગ-અલગ બિઝનેસ દ્વારા કસ્ટમર્સ, સેલર્સ, ડેવલપર્સ, સ્ટાર્ટ-અપ્સ અને એન્ટરપ્રાઇઝને સર્વિસ આપી રહ્યા છીએ. રિસ્પોન્સ સારો રહ્યો છે, ખાસ કરીને અમારા ઇકોમર્સ, AI અને ક્લાઉડ બિઝનેસમાં સારો ગ્રોથ થયો છે."
તેમણે કહ્યું કે, "અમે ભારતમાં પોતાના બિઝનેસની મજબૂત ડિમાન્ડને પૂર્ણ કરવા અને દેશને આ પ્રાયોરિટીઝને મેળવવામાં મદદ કરવા માટે આગામી પાંચ વર્ષમાં 48 બિલિયન ડૉલર કરતા વધુ ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ. અમે વડાપ્રધાન મોદીના વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારતના વિઝનથી ઇંસ્પાયર છીએ અને અમે ભારતની ગ્રથ સ્ટોરીમાં લોન્ગ ટર્મ પાર્ટનર બનવા માટે કમિટેડ છીએ."
એન્ડી જેસીએ વડાપ્રધાન મોદીએ તેમની લીડરશિપ માટે આભાર માન્યો છે અને ભારતના વધતા મહત્ત્વ પર ભાર મુક્યો છે, જ્યાં Amzon ઇ-કોમર્સ, AI, ક્લાઉડ અને એન્ટરટેઇનમેન્ટ જેવા કેટલાક બિઝનેસ ચલાવે છે. તેમણે જણાવ્યું કે કંપનીનો ભારતનો બિઝનેસ મજબૂત ગ્રોથના રસ્તા પર છે અને કસ્ટમરની ડિમાન્ડ પણ સારી છે. ખાસ કરીને ઇ-કોમર્સ અને AWS બિઝનેસમાં માંગ સારી છે.
ભારતમાં લોન્ચ થયા બાદથી Amazonએ 12 મિલિયન નાના બિઝનેસને ડિજિટાઇઝ કર્યો છે. કૂલ ઇ-કોમર્સ એક્સપોર્ટમાં 20 બિલિયન ડૉલર કરતા વધુનો ફાયદો થયો છે અને 2.8 મિલિયન નોકરીઓ આપી છે.
Amzonએ 10 મિલિયન કરતા વધુ ભારતીયોને ક્લાઉડ સ્કિલ્સની ટ્રેનિંગ પણ આપી છે. સરકારની પ્રાથમિકતાના હિસાબથી કંપની AI લેડ ડિજિટાઇઝેશન, એક્સપોર્ટ ગ્રોથ અને જોબ ક્રિએશન પર પોતાનો મજબૂત ફોકસ ચાલુ રાખશે.
કંપનીએ 3.8 મિલિયન જોબ્સ, કૂલ એક્સપોર્ટમાં 80 બિલિયન ડૉલર, 15 મિલિયન નાના બિઝનેસ માટે AI બેનિફિટ્સ અને 4 મિલિયન સરકારી સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ માટે AI એજ્યુકેશનને સપોર્ટ કરવાનું વચન આપ્યું છે.
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