ઈરાન યુદ્ધ: ક્રૂડ ઑઈલના સંકટ વચ્ચે શું છે ખાદ્ય તેલની સ્થિતિ, જાણો

પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષને કારણે પુરવઠા અંગે વધતી ચિંતાઓ વચ્ચે, ગયા અઠવાડિયે બધા તેલીબિયાંના ભાવમાં સુધારો જોવા મળ્યો

પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
By PTI

Published : March 15, 2026 at 3:34 PM IST

Updated : March 15, 2026 at 3:41 PM IST

નવી દિલ્હી: ઈરાન, અમેરિકા અને ઈઝરાયલ વચ્ચે યુદ્ધ યાલુ રહેવાને કારણે તથા ખાડી દેશોમાંથી માલવાહક શીપ્સની આવનજાવન લગભગ ઠપ્પ થવાને કારણે ક્રૂડ ઑઈય તથા ખાદ્ય તેલોની સપ્લાય ઘટવાની આશંકાઓને કારણે દેશમાં તેલ-તેલિબિયાં માર્કેટમાં ગત સપ્તાહે લગભગ તમામ ખાદ્ય તેલ-તેલિબિયાંની કિંમતોમાં મજબૂતીનું વલણ જોવા મળ્યું.

બજારના સૂત્રો સૂચવે છે કે ખાદ્ય તેલ અને રસોઈ ગેસના વિક્ષેપિત પુરવઠા અંગે ચિંતાઓ વચ્ચે માંગમાં અચાનક ઉછાળો જોવા મળ્યો છે, સાથે સાથે છેલ્લા અઠવાડિયામાં વૈશ્વિક બજારોમાં મજબૂતી પણ આવી છે. વધુમાં, ગયા સપ્તાહના અંતે, સરકારે ખાદ્ય તેલની આયાત પર લાગુ પડતા ટેરિફ મૂલ્યોમાં ફેરફાર કર્યા. પરિણામે, ભાવમાં વધારો થયો - ખાસ કરીને સોયાબીન તેલ અને તેલીબિયાં, તેમજ ક્રૂડ પામ તેલ (CPO) અને પામોલિન માટે. 'સોફ્ટ ઓઇલ' શ્રેણીમાં, કપાસના બીજ તેલમાં મજબૂત નોંધ પર બંધ થયો કારણ કે માંગ વધી હતી, જે સૂર્યમુખી અને મગફળીના તેલની તુલનામાં તેની સંબંધિત પોષણક્ષમતાને કારણે હતી.

સૂત્રોએ નોંધ્યું છે કે, અગાઉ, કંડલા બંદર પર પામ/પામોલિન અને ડેગમ્ડ સોયાબીન તેલ વચ્ચેનો ભાવ તફાવત આશરે $100 પ્રતિ ટન હતો; જોકે, ઉનાળાની શરૂઆત સાથે, આ તફાવત હવે માત્ર $10-20 પ્રતિ ટન થઈ ગયો છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા, સરકારે તાત્કાલિક સોયાબીનના સ્ટોકનું વેચાણ અટકાવવા અને શક્ય તેટલી સંપૂર્ણ હદ સુધી સરસવના બીજની ખરીદી શરૂ કરવા પર વિચાર કરવો જોઈએ. આ પડકારજનક સમયમાં સોયાબીનનો વ્યૂહાત્મક અનામત જથ્થો જાળવવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આવા પગલાંથી ખેડૂતોનું મનોબળ જ નહીં વધે, પરંતુ ભવિષ્યમાં વાવણી માટે સમર્પિત વાવેતર વિસ્તાર પણ પ્રભાવિત ન થાય તેની ખાતરી પણ થશે. વધુમાં, પુરવઠાની તંગીની સ્થિતિમાં, સરકારને બજારમાં હસ્તક્ષેપ કરવા અને પરિસ્થિતિને સ્થિર કરવાની સત્તા આપવામાં આવશે.

તેવી જ રીતે, સરકારે આ ચીજવસ્તુનો વ્યૂહાત્મક અનામત બનાવવા માટે મગફળીના સ્ટોકનું વેચાણ સ્થગિત કરવું જોઈએ. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે હાલમાં સરસવ અને મગફળીના તેલ માટે કોઈ યોગ્ય વિકલ્પ નથી. સૂત્રોએ ઉમેર્યું હતું કે, ઘટેલી આયાતને કારણે, સૂર્યમુખી તેલ હાલમાં બંદરો પર પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹10-11 ના પ્રીમિયમ પર વેપાર કરી રહ્યું છે. રિફાઇનિંગ ખર્ચ અને નફાના માર્જિનને ધ્યાનમાં લીધા પછી, પ્રમાણભૂત ભાવ સામાન્ય રીતે પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹162 ની આસપાસ રહેશે; જો કે, ચાલુ ભૂ-રાજકીય સંઘર્ષને કારણે આયાતમાં ઘટાડાને કારણે, તે હાલમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹172-173 ના દરે વેચાઈ રહ્યું છે.

સોયાબીન અને મગફળીના વ્યૂહાત્મક અનામત જાળવવાથી આવી આકસ્મિક પરિસ્થિતિઓને અસરકારક રીતે પાર પાડવામાં ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ માટે, સરકારે સરસવના બીજની ખરીદીને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ અને શક્ય તેટલી ઝડપથી પૂરતો અનામત એકઠો કરવો જોઈએ. ખરેખર, ખેડૂતોને વધારાનો બોનસ અથવા પ્રોત્સાહન આપીને આવી ખરીદીને સરળ બનાવી શકાય છે. હાલમાં, સ્ટોકિસ્ટ્સ પણ બજારમાં સક્રિય છે; વેચાણ તેમના હાથમાં વાળવામાં આવી રહ્યું હોવાથી, સરકાર સ્ટોક એકઠો કરી શકશે નહીં, જેના કારણે ભાવ વધે તો તે બજારમાં હસ્તક્ષેપ કરી શકશે નહીં.

એ પણ નોંધવું જોઈએ કે, એક તરફ, બજાર સ્ટોક ઓછો છે, જ્યારે બીજી તરફ, સ્થાનિક વપરાશ વાર્ષિક ધોરણે આશરે પાંચ ટકા વધે છે. દેશના અગ્રણી તેલીબિયાં સંગઠન, SOPA એ પણ આ સંદર્ભમાં પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. SOPA એ જણાવ્યું હતું કે ગયા વર્ષે 25 ફેબ્રુઆરીના રોજ દેશમાં સોયાબીનનો સ્ટોક 6.8 મિલિયન ટન હતો, પરંતુ ત્યારથી તે ફેબ્રુઆરી 2026 સુધીમાં ઘટીને માત્ર 5.841 મિલિયન ટન થઈ ગયો છે. આ પરિસ્થિતિ તેલીબિયાંનો પૂરતો સ્ટોક જાળવવાની મહત્વપૂર્ણ જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે - ખાસ કરીને સંઘર્ષના પ્રવર્તમાન ભૂ-રાજકીય વાતાવરણ વચ્ચે.

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે નરમા કપાસની આવક પણ ગઈકાલે 80,000-90,000 ગાંસડીથી ઘટીને શનિવારે 60,000 ગાંસડી થઈ હતી; પરિણામે, ગયા સપ્તાહના અંતે કપાસિયા તેલના ભાવમાં સુધારો જોવા મળ્યો હતો.

સૂત્રોએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે પાછલા અઠવાડિયા દરમિયાન, સરસવના બીજ ₹6,700–₹6,725 પ્રતિ ક્વિન્ટલ પર બંધ થયા હતા, જે ₹100 નો સુધારો દર્શાવે છે. દાદરી બજારમાં, સરસવનું તેલ ₹13,900 પ્રતિ ક્વિન્ટલ પર બંધ થયું હતું - જે ₹150 નો વધારો દર્શાવે છે - જ્યારે પાક્કી ઘાણી અને કાચી ઘાણી સરસવના તેલના ભાવ અનુક્રમે ₹2,350–₹2,450 અને ₹2,350–₹2,495 પ્રતિ ટીન (15 કિલો) પર બંધ થયા હતા, જે દરેકમાં ₹25 નો સુધારો દર્શાવે છે.

સમીક્ષા હેઠળના સપ્તાહ દરમિયાન, સોયાબીનના બીજ અને છૂટક સોયાબીનના જથ્થાબંધ ભાવ અનુક્રમે ₹5,650–₹5,700 અને ₹5,250–₹5,300 પ્રતિ ક્વિન્ટલ પર બંધ થયા, દરેકમાં ₹50 નો વધારો નોંધાયો.

એ જ રીતે, દિલ્હીમાં, સોયાબીન તેલ ₹15,550 પ્રતિ ક્વિન્ટલ પર બંધ થયું - ₹750 નો સુધારો; ઇન્દોરમાં, સોયાબીન તેલ ₹14,900 પ્રતિ ક્વિન્ટલ પર બંધ થયું - ₹400 નો સુધારો; અને સોયાબીન ડિગમ્ડ તેલના ભાવ ₹11,950 પ્રતિ ક્વિન્ટલ પર બંધ થયા - ₹400 નો સુધારો.

મગફળીના તેલીબિયાંના ભાવ પણ ₹7,000–₹7,475 પ્રતિ ક્વિન્ટલ પર બંધ થયા - ₹25 નો સુધારો; મગફળીનું તેલ (ગુજરાત મૂળ) ₹16,900 પ્રતિ ક્વિન્ટલ પર બંધ થયું - ₹50 નો સુધારો; અને મગફળીના સોલવન્ટ-રિફાઇન્ડ તેલના ભાવ ₹2,680–₹2,980 પ્રતિ ટીન પર બંધ થયા - જે ₹15 નો સુધારો દર્શાવે છે. સમીક્ષા હેઠળના સપ્તાહ દરમિયાન બજારના સેન્ટિમેન્ટને મજબૂત બનાવવાના સામાન્ય વલણને અનુરૂપ, CPO તેલના ભાવ ₹13,050 પ્રતિ ક્વિન્ટલ પર બંધ થયા - જે ₹700 નો ઉછાળો દર્શાવે છે; પામોલિન (દિલ્હી) ના ભાવ ₹550 નો ઉછાળો દર્શાવે છે - જે ₹14,750 પ્રતિ ક્વિન્ટલ પર બંધ થયા; અને પામોલિન એક્સ-કંડલાના ભાવ પણ ₹600 નો વધારો દર્શાવે છે - જે ₹13,700 પ્રતિ ક્વિન્ટલ પર બંધ થયા. આ એકંદર તેજીના વલણ સાથે સુસંગત, કપાસિયા તેલના ભાવ ₹14,050 પ્રતિ ક્વિન્ટલ પર બંધ થયા, જે ₹300 નો ઉછાળો દર્શાવે છે.

