એરટેલના ગ્રાહકોને મોટો ફટકો! આવતીકાલથી પોસ્ટપેડ પ્લાન્સ મોંઘા; જાણો કેટલો ફર્ક પડશે
એરટેલે તેના પોસ્ટપેડ પ્લાન્સના ભાવમાં 3% થી 10%નો વધારો કર્યો છે
Published : October 7, 2026 at 10:25 PM IST
નવી દિલ્હી: તહેવારોની આ મોસમમાં મોબાઈલ ગ્રાહકોને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. અગ્રણી ટેલિકોમ કંપની ભારતી એરટેલે તેના પોસ્ટપેડ ગ્રાહકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. એરટેલે તેના તમામ પોસ્ટપેડ પ્લાન્સના ભાવમાં 3 થી 10 ટકાનો વધારો કર્યો છે. કંપની દ્વારા જારી કરાયેલા સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, મોબાઈલ બિલ માટેના આ નવા અને વધેલા દરો આવતીકાલે, ગુરુવાર (8 ઓક્ટોબર)થી સમગ્ર દેશમાં લાગુ થશે.
જોકે, ગ્રાહકોની નારાજગી ઘટાડવા માટે એરટેલે એક વ્યૂહાત્મક પગલું પણ ભર્યું છે. ભાવ વધારાવાળા પ્લાન્સની સાથે, કંપની ગ્રાહકોને 'ફ્રી ઇન્ટરનેશનલ રોમિંગ'નો ઉત્તમ લાભ આપી રહી છે, એટલે કે વિદેશ પ્રવાસ દરમિયાન મફત કોલિંગ અને ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવાની સુવિધા.
એરટેલનું નવું રેટ કાર્ડ: જુઓ, તમારા પ્લાનની કિંમતમાં કેટલો વધારો થયો છે?
જો તમે એરટેલ પોસ્ટપેડ કનેક્શનનો ઉપયોગ કરો છો, તો હવે તમારે દર મહિને વધુ પૈસા ચૂકવવા પડશે. કંપનીએ વ્યક્તિગત પ્લાન્સથી લઈને ફેમિલી પ્લાન્સ સુધીના તમામ દરોમાં ફેરફાર કર્યો છે:
- સિંગલ-SIM એન્ટ્રી-લેવલ પ્લાન: જે પ્લાન માટે અગાઉ ₹449 ચૂકવવા પડતા હતા, તેના માટે ગ્રાહકોએ હવે દર મહિને ₹499 ચૂકવવા પડશે.
- બે-SIM ફેમિલી પ્લાન: આ પ્લાનની કિંમત ₹699 થી વધારીને ₹749 કરવામાં આવી છે.
- ત્રણ-SIM ફેમિલી પ્લાન: ત્રણ SIM ધરાવતા યૂઝર્સે હવે ₹999ને બદલે ₹1,049 ચૂકવવા પડશે.
- ચાર-SIM ફેમિલી પ્લાન: કંપનીએ આ માટે બે નવા વિકલ્પો રજૂ કર્યા છે, જેની કિંમત ₹1,249 અને ₹1,449 છે.
- સૌથી મોટો પાંચ-SIM પ્લાન: આ પ્રીમિયમ પાંચ-SIM પ્લાનનો ખર્ચ હવે દર મહિને ₹1,799 થશે. નોંધનીય છે કે, ગ્રાહકોને આ પ્લાન સાથે Netflix સ્ટાન્ડર્ડ સબ્સ્ક્રિપ્શન મફતમાં મળશે.
આંતરરાષ્ટ્રીય રોમિંગ સંપૂર્ણપણે મફત છે! વિદેશ પ્રવાસ કરનારાઓ માટે આ ખૂબ જ સારા સમાચાર છે.
કિંમતો વધારવાની સામે એરટેલ તેના ગ્રાહકોને એક વિશેષ સેવા આપી રહ્યું છે. નવા પ્લાન્સ હેઠળ, ગ્રાહકોને દરેક સિમ કાર્ડ માટે વર્ષમાં એકવાર મફત આંતરરાષ્ટ્રીય રોમિંગ ટ્રિપનો લાભ મળશે. આ કોમ્પ્લીમેન્ટરી (મફત) પેક નીચે મુજબના લાભો આપે છે:
- ઇન્ટરનેટ ડેટા: 5GB મફત હાઇ-સ્પીડ ડેટા
- કોલિંગ: ભારતની અંદર અથવા વિદેશમાં કોલ કરવા માટે 60 મિનિટનું મફત કોલિંગ.
- SMS: 25 આઉટગોઇંગ SMS અને તમામ ઇનકમિંગ SMS સંપૂર્ણપણે મફત છે.
- માન્યતા: વિદેશ પહોંચ્યા પછી આ પેક 5 દિવસ સુધી માન્ય રહેશે.
સુરક્ષા અને સુપરફાસ્ટ 5G સ્પીડની ખાતરી
એરટેલના માર્કેટ ઓપરેશન્સના ડિરેક્ટર અમિત ત્રિપાઠીએ જણાવ્યું હતું કે કંપનીનો ઉદ્દેશ્ય ગ્રાહકોને શ્રેષ્ઠ નેટવર્ક અનુભવ પ્રદાન કરવાનો છે. તેમણે જણાવ્યું કે આ નવા પ્લાન્સ 5G નેટવર્ક પર "ફાસ્ટ લેન" (Fast Lane) ટેક્નોલોજી પ્રદાન કરે છે, જેના પરિણામે સુપરફાસ્ટ ઇન્ટરનેટ સ્પીડ મળે છે. આ ઉપરાંત, અનિચ્છનીય કોલ્સ અને ઓનલાઇન છેતરપિંડી સામે ગ્રાહકોને સુરક્ષિત રાખવા માટે અદ્યતન સ્પામ અને ફ્રોડ પ્રોટેક્શન ટેક્નોલોજી પણ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.
હાલના ગ્રાહકો કેવી રીતે લાભ મેળવી શકે?
એરટેલે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આવતીકાલ (ગુરુવાર)થી પોસ્ટપેડ કનેક્શન લેનારા કોઈપણ નવા ગ્રાહકને આ નવા દરો પર પ્લાન્સ મળશે. તે જ સમયે, હાલના પ્રીપેડ ગ્રાહકો અને જેઓ અત્યારે જૂના પોસ્ટપેડ પ્લાન્સનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, તેઓ સરળતાથી આ નવા પ્લાન્સમાં અપગ્રેડ કરી શકે છે, જેમાં વધુ સારા લાભો મળે છે.
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