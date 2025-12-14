સરકારી આદેશો બિનઅસરકારક? 60% મુસાફરો એરલાઇન્સ પર મનસ્વી ભાડા વસૂલવાનો આરોપ લગાવે છે
લોકલસર્કલ્સના સર્વેક્ષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઘણા કિસ્સાઓમાં સ્થાનિક ફ્લાઇટ્સ પર સરકારે નક્કી કરેલી ભાડા મર્યાદાનું પાલન કરવામાં આવતું નથી.
Published : December 14, 2025 at 1:34 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશભરમાં ડોમેસ્ટિક ફ્લાઇટ્સ બુક કરાવતા મોટાભાગના મુસાફરો કહે છે કે સરકાર દ્વારા લાદવામાં આવેલી ભાડા મર્યાદા હોવા છતાં, એરલાઇન્સ મનસ્વી ભાવ વસૂલ કરી રહી છે. આ વાત લોકલસર્કલ નામના કોમ્યુનિટી પ્લેટફોર્મ દ્વારા તાજેતરમાં કરવામાં આવેલા સર્વેમાં સામે આવી છે. સર્વે મુજબ, 6 ડિસેમ્બર પછી પણ દસમાંથી લગભગ છ મુસાફરોએ ભાડા મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન જોયું હોવાનું નોંધાયું છે.
ભાડા મર્યાદા શા માટે લાદવામાં આવી?
હકીકતમાં, 3 થી 6 ડિસેમ્બરની વચ્ચે, ડોમેસ્ટિક ફ્લાઇટ ટિકિટના ભાવમાં અચાનક નોંધપાત્ર વધારો થયો. પીક ટ્રાવેલ સીઝનને કારણે, મુસાફરોને નોંધપાત્ર અસુવિધાનો સામનો કરવો પડ્યો. વારંવારની ફરિયાદો બાદ, નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે 6 ડિસેમ્બરના રોજ હંગામી ધોરણે એરફેર કેપ લાગુ કરી.
સરકારના આદેશ મુજબ, નોન-સ્ટોપ ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમી ક્લાસ ફ્લાઇટ્સ માટે મૂળ ભાડું રૂ. નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. 500 કિલોમીટર સુધીની મુસાફરી માટે મહત્તમ મર્યાદા ₹7,500, 500 થી 1000 કિલોમીટર માટે ₹12,000, 1000 થી 1,500 કિલોમીટર માટે ₹15,000 અને 1,500 કિલોમીટરથી વધુ અંતર માટે ₹18,000 છે. જોકે, કર અને એરપોર્ટ ચાર્જ આ મર્યાદાથી અલગ છે. સરકારે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ પગલું કામચલાઉ છે, જેનાથી એરલાઇન્સ સામાન્ય ફ્લાઇટ ક્ષમતા ફરી શરૂ કરી શકે છે.
મુસાફરોના અનુભવો શું દર્શાવે છે
આ સર્વેક્ષણ માટે લોકલસર્કલ દ્વારા દેશભરના 291 જિલ્લાઓના મુસાફરોનો ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવ્યો. કુલ 25,519 મુસાફરોએ જવાબ આપ્યો, જેમાં મેટ્રોપોલિટન શહેરો, નાના શહેરો અને ગ્રામીણ વિસ્તારોના મુસાફરોનો પણ સમાવેશ થાય છે. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું એરલાઇન્સ ભાડા મર્યાદાનું પાલન કરી રહી છે, ત્યારે 59% મુસાફરોએ કહ્યું કે તેઓએ ક્યારેક ક્યારેક ઉલ્લંઘન જોયું છે. ફક્ત 21% લોકો માને છે કે એરલાઇન્સ હંમેશા મર્યાદાનું પાલન કરી રહી છે, જ્યારે બાકીના મુસાફરો અનિશ્ચિત હતા.
એરલાઇનના દાવા અને ફરિયાદો
છેલ્લા અઠવાડિયામાં, લોકલસર્કલ્સને મુસાફરો તરફથી મર્યાદા કરતાં વધુ ભાડાનો આરોપ લગાવતી સેંકડો ફરિયાદો મળી છે. મુસાફરો કહે છે કે ઓનલાઈન બુકિંગ દરમિયાન હજુ પણ ઊંચા ભાવ દર્શાવવામાં આવી રહ્યા છે.
દરમિયાન, એર ઇન્ડિયા અને એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ જેવી મોટી એરલાઇન્સે નિયમોનું પાલન કરવાનો દાવો કર્યો છે. એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસે જણાવ્યું હતું કે તેની તમામ બુકિંગ સિસ્ટમમાં મર્યાદિત ભાડા સંપૂર્ણપણે અપડેટ કરવામાં આવ્યા છે. દરમિયાન, એર ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે ટેકનિકલ કારણોસર, અમલીકરણ તબક્કાવાર રીતે લાગુ કરવામાં આવી રહ્યું છે. બંને એરલાઇન્સે ટિકિટ ફેરફાર અને રદ કરવાની ફીમાં માફી અને વ્યસ્ત રૂટ પર વધારાની ફ્લાઇટ્સ ઉમેરવાની પણ જાહેરાત કરી છે.
ફ્લાઇટ રદનું એક મુખ્ય કારણ
હવાઈ ભાડામાં વધારાનું એક મુખ્ય કારણ ઇન્ડિગો દ્વારા મોટી સંખ્યામાં ફ્લાઇટ રદ કરવામાં આવી હતી. ઇન્ડિગોએ દિલ્હીથી બધી સ્થાનિક ફ્લાઇટ્સ અને મુંબઈ અને બેંગલુરુ જેવા મુખ્ય એરપોર્ટથી ઘણી ફ્લાઇટ્સ રદ કરી હતી. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ DGCA ના નવા ફ્લાઇટ ડ્યુટી સમય મર્યાદા નિયમો સહિત અનેક અણધાર્યા ઓપરેશનલ સમસ્યાઓને કારણે હતું, જે પાઇલટ્સ અને ક્રૂની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા.
