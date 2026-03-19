હવાઇ મુસાફરી કરનારાઓને મોટો ઝટકો! એર ઇન્ડિયા-ઇન્ડિગોએ 16 હજાર સુધી ભાવ વધાર્યા
મિડલ ઇસ્ટ યુદ્ધની અસરને કારણે એર ઇન્ડિયા-ઇન્ડિગો જેવી ફ્લાઇટે હવાઇ મુસાફરી કરવા પર ભાવ વધાર્યા છે.
Published : March 19, 2026 at 2:10 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા જતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને વૈશ્વિક તેલ બજારમાં ઉથલપાછલની સીધી અસર હવે સામાન્ય મુસાફરોના ખિસ્સા પર પડવા લાગી છે. ભારતની મુખ્ય એરલાઇન્સ-એર ઇન્ડિયા, ઇન્ડિગો અને આકાસા એરે એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF)ના વધતા ભાવ અને વધતા ઓપરેશનલ ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને 'ફ્યુઅલ સરચાર્જ'ફરીથી લાગુ કરી દીધો છે. ઉડ્ડયન નિષ્ણાતોનું અનુમાન છે કે આગામી દિવસોમાં હવાઇ ભાડામાં 20% સુધીનો ભારે વધારો જોવા મળી શકે છે.
ઇંધણ અને યુદ્ધનો બેવડો માર
ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર માટે ઇંધણ સૌથી મોટો ખર્ચ છે, જે કૂલ સંચાલન ખર્ચ ખર્ચના લગભગ 25%થી 40% જેટલો ભાગ હોય છે. વર્તમાનમાં ઇરાન, અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષે તેલ પુરવઠાને ગંભીર રીતે વિક્ષેપિત કરી છે. ખાસ કરીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક તેલ ટેન્કરો પર થયેલા હુમલાએ ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ભારે અસ્થિરતા ઉભી કરી દીધી છે.
સુરક્ષા કારણોસર એરલાઇન્સને પશ્ચિમ એશિયામાં હવાઇ ક્ષેત્રનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવાની ફરજ પડી રહી છે. આ રૂટ બદલવાનું કારણ ફ્લાઇટનું અંતર વધી ગયું છે જેના કારણે ઇંધણ વપરાશ, ચાલક દળ (ક્રૂ)ના ખર્ચ અને ટેકનિકલ ખર્ચમાં જોરદાર વધારો થયો છે.
મુખ્ય એરલાઇન્સનું નવું સરચાર્જનું માળખું
દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન્સે માર્ચના મધ્યથી પોતાના સરચાર્જ લાગુ કરી દીધા છે:
- એર ઇન્ડિયા (Air India): એર ઇન્ડિયાએ ડોમેસ્ટિક ટિકિટ પર ₹399નો સરચાર્જ લગાવ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય રૂટ પર આ વધારે છે, જ્યાં પશ્ચિમ એશિયા માટે $10થી ઉત્તર અમેરિકા માટે $200 (લગભગ ₹16,600) સુધીની વધારાની ફી વસૂલવામાં આવી રહી છે.
- ઇન્ડિગો (IndiGo): ઇન્ડિગોએ અંતરના આધારે ₹425થી ₹2,300 (યુરોપ અને લાંબા અંતરના રૂટ) સુધીનો સરચાર્જ લાગુ કર્યો છે.
- આકાસા એર (Akasa Air): એરલાઇને મુસાફરો પર અંતરના આધારે, પ્રતિ રૂટ ₹199થી ₹1,300 સુધીનો વધારાનો બોજ મુસાફરો પર લાદ્યો છે.
મુસાફરો પર શું પ્રભાવ પડશે?
ઉડ્ડયન નિષ્ણાત સંજય લાઝર અનુસાર, એરલાઇન્સ પાસે આ વધતા ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે ખૂબ જ ઓછી આશા છે. ઇનપુટ ખર્ચમાં વધારો થયો છે. લાંબા રૂટ, ફ્લાઇટનો સમયગાળો વધવા અને વીમા પ્રીમિયમમાં વધારો થવાને કારણે 20% સુધીનો વધારો થવાની સંભાવના છે.
અંજના ધનુકાએ આ પરિસ્થિતિની સામાજિક અને આર્થિક અસર અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. યુરોપ જેવા રૂટ પર એક વ્યક્તિની ટિકિટમાં ₹12,000-13,000 સુધીનો વધારો થઇ શકે છે. એક ચાર સભ્યોના પરિવાર માટે લગભગ ₹50,000નો વધારાનો બોજ છે, જેની વિદેશી પ્રવાસન અને વિદ્યાર્થીઓની મુસાફરી પર ખરાબ અસર પડશે."
DGCAના નવા નિયમ: રાહત કે બોઝ?
એક તરફ જ્યા ભાડા વધી રહ્યા છે, બીજી તરફ નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાયલય (DGCA)એ મુસાફરો કેન્દ્રિત નવા નિયમ જાહેર કર્યા છે જેમાં 60% બેઠક મફત ફાળવવી અને એક જ PNR ધરાવતા મુસાફરોને સાથે બેસાડવાનું સામેલ છે. જાણકાર અજય સહાયનું માનવું છે કે આ નિયમ મુસાફરો માટે સારો છે પરંતુ તેનાથી એરલાઇનનો ખર્ચ વધશે અને તે મુસાફરો પાસેથી જ વસુલાશે.
શું ભવિષ્યમાં ભાવ ઓછા થશે?
જાણકારોનું કહેવું છે કે આ એક વૈશ્વિક ચલન છે. કૈથે પેસિફિક અને થાઇ એરવેઝ જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ પણ ફ્યૂલ સરચાર્જ વધારી રહી છે. સૌથી મોટી ચિંતા આ છે કે એક વખત કિંમત વધ્યા બાદ તેલના ભાવ ઘટવા પર એરલાઇન ભાડું ઓછું કરતી નથી.
જે મુસાફર મજબૂરીમાં મુસાફરી કરે છે તેમણે આ વધેલા ભાવની કિંમત ચુકવવી જ પડશે પરંતુ પ્રવાસન ક્ષેત્રમાં આગામી સમયમાં ભારે ઘટાડાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
