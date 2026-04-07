અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાની તપાસ વચ્ચે એર ઇન્ડિયાના CEO કેમ્પબેલ વિલ્સનનું રાજીનામું, નોટિસ પીરિયડ પર

ટાટા ગ્રુપના એર ઇન્ડિયાના CEO કેમ્પબેલ વિલ્સનનું રાજીનામું, નુકસાન અને વિમાન દુર્ઘટના વચ્ચે હવે તે નોટિસ પીરિયડ પર કંપનીને સંભાળશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 10:17 AM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાંથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ટાટા ગ્રુપની માલિકીની એરલાઇન એર ઇન્ડિયાના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) કેમ્પબેલ વિલ્સને પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. રિપોર્ટ અનુસાર, વિલ્સને તેમના કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા પહેલા જ પોતાનું પદ છોડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. જોકે, એર ઇન્ડિયાએ હજુ સુધી કોઇ ઓફિશિયલ નિવેદન જાહેર કર્યું નથી. સૂત્રોનું કહેવું છે કે તેમનું રાજીનામું સ્વીકારી લેવામાં આવ્યું છે અને તે અત્યારે 'નોટિસ પીરિયડ' પર છે.

સંકટ વચ્ચે નેતૃત્ત્વ પરિવર્તન

કેમ્પબેલ વિલ્સનનું રાજીનામું એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે એર ઇન્ડિયા પોતાના સૌથી મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઇ રહી છે. જૂન 2025માં અમદાવાદમાં થયેલા ભીષણ વિમાન દુર્ઘટના બાદ એરલાઇન સતત નિયમનકારી તપાસ અને સાર્વજનિક દબાણનો સામનો કરી રહી ચે. અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં 260 લોકોના મોત થયા હતા, તે બાદ એરલાઇનની સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને સંચાલન ધોરણો પર ગંભીર સવાલ ઉભા થયા હતા.

નાણાકીય પડકાર અને ખાનગીકરનું લક્ષ્ય

ટાટા ગ્રુપે 2022માં એર ઇન્ડિયાની કમાન સંભાળી હતી અને વિલ્સનને જુલાઇ 2027 સુધી પાંચ વર્ષના કરાર પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, સરકારી યુગની મંદીને સમાપ્ત કરી એરલાઇનના કાયાકલ્પની તેમની પાસે અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી. જોકે, ઇંધણની વધતી કિંમતો, નવા વિમાનની ડિલીવરીમાં મોડુ અને ભારે નામાકીય નુકસાનને કારણે એરલાઇન તે ગતિની સુધારી શકી નહતી, જેની આશા ટાટા ગ્રુપને હતી. કહેવામાં આવે છે કે બોર્ડ ગયા વર્ષે જ નવા નેતૃત્ત્વને શોધી રહ્યું હતું.

ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાં ઉથલપાથલ

કેમ્પબેલ વિલ્સનના રાજીનામાના સમાચાર એવા સમયે આવ્યા છે જ્યારે એર ઇન્ડિયાની હરીફ કંપની ઇન્ડિગોએ પણ નેતૃત્ત્વમાં મોટો બદલાવ કર્યો છે. ઇન્ડિગોના CEO પીટર એલ્બર્સના રાજીનામા બાદ, વિલિયમન વોલ્શને નવા પ્રમુખ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ઉડ્ડયન નિષ્ણાતો માને છે કે ભારતીય હવાઇ ક્ષેત્રમાં પ્રભુત્ત્વ માટેની લડાઇ વધુ તીવ્ર બનવાની તૈયારીમાં છે.

કેમ્પબેલ વિલ્સન, જે અગાઉ સિંગાપુર એરલાઇન્સની પેટાકંપની 'સ્ક્રૂટ'ના પ્રમુખ રહી ચુક્યા છે, નવા ઉત્તરાધિકારી મળવા સુધી પદ પર રહેશે. ટાટા ગ્રુપ હવે એક એવા અનુભવી નેતૃત્ત્વને શોધી રહ્યું છે જે ફક્ત એર ઇન્ડિયાની છબી સુધારી શકે નહીં પરંતુ તેને નાણાકીય રીતે પણ મજબૂત બનાવી શકે. એર ઇન્ડિયા તરફથી સત્તાવાર જાહેરાત અને નવા CEOના નામની મોહર આગામી અઠવાડિયામાં લાગવાની અપેક્ષા છે.

