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અમદાવાદને મળશે વધુ એક બુલેટ ટ્રેન? દિલ્હી બનશે બુલેટ ટ્રેનનું હબ, જુઓ સમગ્ર પ્લાન

રેલવે મંત્રાલય અને NHSRCLએ LiDAR સર્વે પૂર્ણ કર્યો છે અને દિલ્હીને બુલેટ ટ્રેન હબ બનાવવા માટે ચાર નવા રૂટની બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરી છે

રેલવે મંત્રાલય અને NHSRCLએ LiDAR સર્વે પૂર્ણ કર્યો છે અને દિલ્હીને બુલેટ ટ્રેન હબ બનાવવા માટે ચાર નવા રૂટની બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરી છે
રેલવે મંત્રાલય અને NHSRCLએ LiDAR સર્વે પૂર્ણ કર્યો છે અને દિલ્હીને બુલેટ ટ્રેન હબ બનાવવા માટે ચાર નવા રૂટની બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરી છે (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 10:05 PM IST

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હૈદરાબાદ: ભારતમાં સ્પીડના એક નવા યુગની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. દેશનો પ્રથમ મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ 15 ઓગસ્ટ 2027 સુધીમાં પૂર્ણ થવાના આરે છે. સરકારે બજેટમાં 7 નવા હાઈ-સ્પીડ કોરિડોરની જાહેરાત કરી હતી, જે અગ્રતાના ધોરણે દેશના મુખ્ય મહાનગરો વચ્ચે સુપરફાસ્ટ રેલ નેટવર્ક બનાવશે. સરકાર ભવિષ્યમાં રાજધાની દિલ્હીથી અનેક બુલેટ ટ્રેન રૂટ શરૂ કરવાની યોજના ધરાવે છે. જેમ નમો ભારત ટ્રેન માટે કરવામાં આવ્યું છે. રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે પોતે એક ઈન્ટરવ્યુમાં દેશના હાઈ સ્પીડ કોરિડોર અંગે સરકારનો સંપૂર્ણ એક્શન પ્લાન આપ્યો હતો.

નમો ભારત એક્સપ્રેસની સફળતા પછી, નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) એ દિલ્હીને દેશના મુખ્ય મહાનગરો સાથે જોડવા માટે ચાર નવા બુલેટ ટ્રેન રૂટ માટે બ્લૂ પ્રિન્ટ તૈયાર કરી છે. રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવના જણાવ્યા અનુસાર, આ યોજનાઓનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય દેશના મુખ્ય વેપારી અને સાંસ્કૃતિક કેન્દ્રો વચ્ચેનો પ્રવાસ સમય 70% ઘટાડવાનો છે.

1. દિલ્હી-વારાણસી કૉરિડોર

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ કૉરિડોર દિલ્હીના હઝરત નિઝામુદ્દીનથી શરૂ થઈને નોઈડા સેક્ટર 146, જેવર (નોઈડા ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ), મથુરા, આગ્રા, ઈટાવા, કનૌજ, લખનૌ, રાયબરેલી, પ્રતાપગઢ અને પ્રયાગરાજ થઈને વારાણસી (મંડુઆડીહ) જશે. આ પ્રોજેક્ટની સૌથી ખાસ વાત તેની 135 કિમી લાંબી 'અયોધ્યા લિંક લાઇન' છે, જે રામનગરીને સીધી લખનૌથી જોડશે. આ રૂટના નિર્માણથી દિલ્હીથી વારાણસી સુધીની 12 કલાકની મુસાફરી ઘટીને માત્ર 3 કલાક 50 મિનિટ થઈ જશે.

2. દિલ્હી-અમદાવાદ કૉરિડોર

આ રૂટ દ્વારકા અથવા દિલ્હીના સરાય કાલે ખાનથી શરૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. આ ટ્રેન ગુરુગ્રામ, રેવાડી, અલવર, જયપુર, અજમેર, ભીલવાડા, ઉદયપુર અને હિંમતનગર થઈને ગુજરાતના સાબરમતી સ્ટેશન પહોંચશે. સાબરમતીમાં, તેને દેશના પ્રથમ કાર્યરત મુંબઈ-અમદાવાદ ટ્રેક સાથે જોડવામાં આવશે. એકવાર તે કાર્યરત થઈ જતાં, દિલ્હીથી અમદાવાદનું અંતર 14 કલાકને બદલે માત્ર 3.5 થી 4 કલાકમાં કવર થઈ જશે.

3. દિલ્હી-અમૃતસર-જમ્મુ કૉરિડોર

ઉત્તર ભારતને બુલેટ ટ્રેન નેટવર્ક સાથે જોડવા માટે આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માર્ગ છે. આ ટ્રેન દ્વારકા સેક્ટર 21 થી શરૂ થશે અને હરિયાણાના રોહતક, જીંદ, કૈથલ થઈને પંજાબ-ચંદીગઢ (મોહાલી) પહોંચશે. ત્યાંથી તે લુધિયાણા અને જલંધર થઈને અમૃતસર જશે. ભવિષ્યની યોજનાઓમાં, તેને પઠાણકોટ થઈને જમ્મુ અને કટરા (વૈષ્ણો દેવી) સુધી લંબાવવામાં આવશે. આ સાથે દિલ્હી-અમૃતસરની મુસાફરીમાં માત્ર 2 કલાકનો સમય લાગશે.

4. દિલ્હી-સિલીગુડી કૉરિડોર

રેલવે મંત્રાલયે ઉત્તર-પૂર્વના રાજ્યોને જોડવા માટે આ નવા રૂટની જાહેરાત કરી છે. દિલ્હીથી શરૂ થયેલી આ ટ્રેન લખનૌ, ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી અને બિહારના પટનામાંથી પસાર થઈને પશ્ચિમ બંગાળના ન્યૂ જલપાઈગુડી (સિલિગુડી) પહોંચશે. હાલમાં આ અંતર કાપવામાં 20 કલાકનો સમય લાગે છે, જે બુલેટ ટ્રેનથી ઘટીને માત્ર 6 કલાક થઈ જશે. હાલમાં આ ચારેય માર્ગો પર વિગતવાર પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ (ડીપીઆર) અને પૂર્વ બાંધકામ સર્વેનું કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે.

તમને જણાવી દઈએ કે નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ અને રેલવે મંત્રાલય દિલ્હીને એક મોટા હાઈ-સ્પીડ રેલ હબમાં પરિવર્તિત કરવા માટે લાંબા ગાળાની બ્લુપ્રિન્ટ પર કામ કરી રહ્યા છે, જે રીતે નમો ભારત નેટવર્કમાં દિલ્હીની ભૂમિકા સતત વધી રહી છે. જો કે, આ પ્રોજેક્ટ હાલમાં આયોજનના વિવિધ તબક્કામાં છે.

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