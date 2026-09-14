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ચાર દિવસમાં જ પોતાનો જ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો! અમદાવાદ રેલવે મંડળે એક દિવસમાં 91 રેકની ‘ધમાકેદાર’ સિદ્ધિ

3,847 વેગનનું અત્યાર સુધીનું સર્વશ્રેષ્ઠ લોડિંગ; 28 જમ્બો, 47 કન્ટેનર, 19 ફર્ટિલાઈઝર અને 8 મીઠાના રેક સાથે નવો ઓલ-ટાઇમ રેકોર્ડ

91 રેક એટલે કે 3,847 વેગનનું લોડિંગ કર્યું
91 રેક એટલે કે 3,847 વેગનનું લોડિંગ કર્યું (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 12:32 PM IST

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પશ્ચિમ રેલવેના અમદાવાદ મંડળે માલ લોડિંગ ક્ષેત્રે પોતાની જ સિદ્ધિને પાછળ છોડી નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. 9 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ અમદાવાદ મંડળે એક જ દિવસમાં 91 રેક એટલે કે 3,847 વેગનનું લોડિંગ કર્યું હતું. મંડળના પરિચાલન ઇતિહાસમાં એક દિવસમાં થયેલું આ અત્યાર સુધીનું સર્વશ્રેષ્ઠ લોડિંગ છે.ખાસ વાત એ છે કે અમદાવાદ મંડળે માત્ર ચાર દિવસ પહેલાં જ પોતાનો અગાઉનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. 5 સપ્ટેમ્બરે 85 રેક એટલે કે 3,580 વેગનનું લોડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, ચાર દિવસમાં જ આ રેકોર્ડને પાછળ છોડીને 91 રેકનું લોડિંગ કરવામાં આવતા મંડળે પોતાની કાર્યક્ષમતા અને સંકલનનું વધુ એક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.

આ સિદ્ધિ મંડળ રેલવે પ્રબંધક વેદ પ્રકાશના નેતૃત્વ હેઠળ સમગ્ર ટીમના સંકલન, સતર્કતા અને સતત કાર્યક્ષમતાના પરિણામે હાંસલ થઈ હોવાનું રેલવે દ્વારા જણાવાયું છે.9 સપ્ટેમ્બરના લોડિંગમાં વિવિધ કેટેગરીમાં પણ નોંધપાત્ર કામગીરી કરવામાં આવી હતી. એક જ દિવસમાં 28 જમ્બો રેક લોડ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પણ અમદાવાદ મંડળ માટે એક દિવસમાં જમ્બો રેક લોડિંગનો નવો ઉચ્ચાંક છે.તે ઉપરાંત કુલ 47 કન્ટેનર રેકનું લોડિંગ થયું હતું, જેમાં 23 ડબલ-સ્ટેક કન્ટેનર રેકનો સમાવેશ થાય છે. ડબલ-સ્ટેક કન્ટેનરના વધુ ઉપયોગથી માલ પરિવહન ક્ષમતાનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનું રેલવેનું કહેવું છે.ખેતી ક્ષેત્ર માટે જરૂરી ખાતરની સપ્લાય જળવાઈ રહે તે માટે એક જ દિવસમાં 19 ફર્ટિલાઈઝર રેકનું પણ લોડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.

આ ઉપરાંત વિવિધ વિસ્તારોની માંગને પહોંચી વળવા માટે 8 મીઠાના રેક પણ લોડ કરીને રવાના કરવામાં આવ્યા હતા.આ નવા રેકોર્ડથી અમદાવાદ મંડળની માલ પરિવહન ક્ષેત્રની પરિચાલન ક્ષમતા વધુ મજબૂત બની હોવાનું રેલવેનું માનવું છે.મર્યાદિત સમય અને ઉપલબ્ધ સંસાધનોનો અસરકારક ઉપયોગ કરીને એક જ દિવસમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં રેકનું લોડિંગ કરવું મંડળ માટે મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ ગણાઈ રહી છે.આ સિદ્ધિ બદલ મંડળ રેલવે પ્રબંધક વેદ પ્રકાશે અમદાવાદ મંડળના તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ સફળતા ટીમના સામૂહિક પ્રયાસો, ઉત્તમ સંકલન અને સતત શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શનનું પરિણામ છે. આગામી સમયમાં પણ માલ લોડિંગ ક્ષેત્રે વધુ નવા ધોરણો સ્થાપિત કરવા માટે મંડળ પ્રતિબદ્ધ હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.

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TAGGED:

AHMEDABAD RAILWAY DIVISION
GUJARAT
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