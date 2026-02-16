ટોરેન્ટ પાવરે L&T સાથે કરી મોટી ડીલ, 6889 કરોડમાં નફો કરતી આ કંપની ખરીદશે

ETV Bharat / business

ટોરેન્ટ પાવર 6889 કરોડમાં L&Tના નાભા પાવર પ્લાન્ટને ખરીદશે, જેનાથી તેની વીજળી ઉત્પાદન ક્ષમતા વધીને 6.4 ગીગાવોટ થઈ જશે.

Published : February 16, 2026 at 4:45 PM IST

અમદાવાદ: દેશની દિગ્ગજ પાવર કંપની ટોરેન્ટ પાવરે સોમવારે જાહેરાત કરી છે કે તે લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (L&T)ના સહાયક એકમ 'નાભા પાવર લિમિટેડ' (NPL)નું અધિગ્રહણ કરવા જઈ રહી છે. આ સમગ્ર ડીલ 6889 કરોડ રૂપિયાના એન્ટરપ્રાઈઝ વેલ્યૂ પર નક્કી થઈ છે.

આ અધિગ્રહણ સાથે ટોરેન્ટ પાવરની કુલ વીજળી ઉત્પાદન ક્ષમતામાં મોટો વધારો થશે. વર્તમાનમાં કંપનીની ઉત્પાદન ક્ષમતા 5 ગીગાવોટ (GW) છે, જે આ ડીલના પૂરા થવા પર વદીને 6.4 ગીગાવોટ થઈ જશે. નાભા પાવર પાસે પંજાબના રાજપુરા (પટિયાલા)માં 1400 મેગાવોટનો સુપરક્રિટિકલ કોલ આધારિત થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ છે. આ પ્લાન્ટ પોતાની આધુનિક ટેનિક અને સારા પ્રદર્શન માટે જાણીતો છે.

નાભા પાવરનું પ્રદર્શન પાછલા કેટલાક વર્ષોમાં શાનદાર રહ્યું છે. અધિકારીક નિવેદન મુજબ, નાણાકિય વર્ષ 2024-25માં આ પ્લાન્ટે 4866 કરોડ રૂપિયાની આવક મેળવી હતી. સાથે જ તેનો સમાયોજિત EBITDA 1153 કરોડ રૂપિયા રહ્યો. પ્લાન્ટની કાર્યક્ષમતાનો અંદાજ એ વાતથી લગાવી શકાય છે કે તેની 'પ્લાન્ટ ઉપલબ્ધતા' 95.36% રહી છે.

ટોરેન્ટ ગ્રુપના ચેરમેન સમીર મહેતાએ આ ડીલ પર ખુશી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, નાભા પાવર અમારા પોર્ટફોલિયોમાં એક મજબૂત અને સ્થાપિત સંપત્તિના રૂપમાં જોડાશે. આ અધિગ્રહણ પહેલા દિવસથી જ અમારી કમાણી અને નફામાં વધારો કરશે. તેનાથી અમને ઉત્તર ભારતના બજારમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરવામાં મદદ મળશે.

બીજી તરફ L&Tના ચેરમેન અને મેનેજિંગ નિર્દેશક એસ.એન સુબ્રહ્મણ્યને કહ્યું કે, નાભા પાવરને વેચવો અમારી તે રણનીતિનો ભાગ છે જેના અંતર્ગત અમે પોતાના મુખ્ય બિઝનેસને વધુ મજબૂત કરવા ઈચ્છીએ છીએ અને શેરધારકો માટે વેલ્યૂ બનાવવા માંગીએ છીએ.

રાજપુર સ્થિત આ પ્લાન્ટ 2014માં શરૂ થયો હતો. ખાસ વાત એ છે કે તેની પાસે 25 વર્ષનો વીજળી ખરીદીનો કરાર (PPA) છે, જે લાંબા સમય સુધી નિશ્ચિક આવક સુનિશ્ચિત કરે છે. ઈંધણ માટે કંપની SECL અને NCL જેવી સરકારી કોલ કંપનીઓ સાથે લાંબા સમયનો કરાર કર્યો છે, જેનાથી ભવિષ્યમાં કોલસાની અછતનો ડર નહીં રહે.

લગભગ 45,000 કરોડ રૂપિયાના ટોરેન્ટ ગ્રુપની મુખ્ય કંપની ટોરેન્ટ પાવર હવે વિજળી ઉત્પાદન, ટ્રાન્સમિશન અને વિતરણના દરેક ક્ષેત્રમાં પોતાની પકડ જમાવી રહી છે. આ ડીલ કંપનીના વિસ્તાર માટે તો મહત્વપૂર્ણ છે જ સાથે તેનાથી ભારતી માર્કેટમાં ટોરેન્ટની સ્થિતિ વધુ મજબૂત થશે. આ ડીલ 30 જૂન 2026 સુધી તમામ ઔપચારિકતાઓ સાથે પૂરી થવાની આશા છે.

