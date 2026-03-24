હવે બહારથી જમવાનું મંગાવવું થયું મોંઘું, Swiggyએ વધારી દીધી પ્લેટફોર્મ ફી

ઝોમેટોની જેમ સ્વિગીએ તેની પ્લેટફોર્મ ફીમાં 17% વધારો કર્યો છે. આ વધારા પાછળનો હેતુ વધતા ઓપરેશનલ ખર્ચને પહોંચી વળવાનો અને નફામાં સુધારો કરવાનો છે (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 5:18 PM IST

નવી દિલ્હી: ઓનલાઈન ફૂડ ડિલિવરીની દુનિયાની બે સૌથી મોટી કંપનીઓ સ્વિગી અને ઝોમેટોએ ફરી એકવાર ગ્રાહકોના ખિસ્સા પર બોજ વધાર્યો છે. ઝોમેટો દ્વારા તાજેતરમાં ફી વધારા બાદ, હવે સ્વિગીએ તેની પ્લેટફોર્મ ફીમાં આશરે 17 ટકાનો નોંધપાત્ર વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે.

ફીમાં 17% વધારો

તાજેતરના અપડેટ્સ અનુસાર, સ્વિગીની પ્લેટફોર્મ ફી ₹14.99 થી વધીને ₹17.58 પ્રતિ ઓર્ડર (GST સહિત) થઈ ગઈ છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, ગ્રાહકોએ હવે દરેક ઓર્ડર પર વધારાના ₹2.59 ચૂકવવા પડશે. કંપનીએ એપ પર બિલિંગ વિગતો દ્વારા યૂઝર્સને જાણ કરી છે કે આ વધારાનો ઉદ્દેશ્ય "પ્લેટફોર્મના સંચાલન અને જાળવણી" ને સુધારવાનો છે.

ઝોમેટોના પગલે સ્વિગી

રસપ્રદ વાત એ છે કે, સ્વિગીનું આ પગલું ગયા અઠવાડિયે ઝોમેટો દ્વારા લાગુ કરાયેલા વધારા પછી આવ્યું છે. ઝોમેટોએ પણ તેની પ્લેટફોર્મ ફીમાં 19 ટકાનો વધારો કર્યો હતો, જેનાથી તેની અસરકારક ફી - GST સહિત - ₹14.90 થઈ ગઈ હતી. પરિણામે, બંને હરીફ કંપનીઓ હવે લગભગ સમાન ફી વસૂલ કરી રહી છે. એ નોંધનીય છે કે જ્યારે આ ફી ઓગસ્ટ 2023 માં પહેલીવાર રજૂ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે તે ફક્ત ₹2 પ્રતિ ઓર્ડર હતી - જે આંકડો ફક્ત બે થી ત્રણ વર્ષમાં અનેક ગણો વધી ગયો છે.

કિંમતો કેમ વધી રહી છે?

બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે ફૂડ ડિલિવરી ઇકોસિસ્ટમમાં ઓપરેશનલ ખર્ચ સતત વધી રહ્યો છે. LPG અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો, વધતા લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ સાથે, માત્ર રેસ્ટોરાં દ્વારા જ નહીં પરંતુ ડિલિવરી ભાગીદારો દ્વારા પણ થતા ખર્ચને અસર કરી છે. તેમની નફાકારકતા જાળવવા અને તેમના માર્જિનમાં સુધારો કરવા માટે, આ કંપનીઓ આ નાણાકીય બોજ તેમના ગ્રાહકો પર નાખી રહી છે.

શેરબજાર અને રોકાણકારોનું વલણ

આ જાહેરાત બાદ, શેરબજારમાં મિશ્ર પ્રતિક્રિયા જોવા મળી. ઝોમેટોની પેરેન્ટ કંપની 'ઇટર્નલ'ના શેરમાં આશરે 2 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો, જ્યારે સ્વિગીના શેર ₹273.40 ના સ્તરે સ્થિર ટ્રેડ કરતા દેખાયા. છેલ્લા છ મહિનામાં, સ્વિગીના શેરમાં લગભગ 40 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે, જે રોકાણકારોની ચિંતાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

પ્લેટફોર્મ ફીમાં આ સતત વધારો એ ગ્રાહકો માટે ચિંતાનો વિષય છે જેઓ નિયમિતપણે બહારથી ખોરાકનો ઓર્ડર આપે છે. જોકે કંપનીઓ આને 'જાળવણી ફી' કહી રહી છે, આ વધારાનો ચાર્જ હવે ઘણો નોંધપાત્ર લાગે છે, ખાસ કરીને નાના ઓર્ડર પર. આગામી સમયમાં, એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે મેજિકપિન જેવા અન્ય સ્પર્ધકો સમાન માર્ગ અપનાવે છે કે ઓછી ફી ઓફર કરીને ગ્રાહકોને આકર્ષવાનું પસંદ કરે છે.

