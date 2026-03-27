ઝોમેટો બાદ સ્વિગીએ પણ પ્લેટફોર્મ ફી 17% વધારીને પ્રતિ ઓર્ડર ₹17.58 કરી
સ્વિગીએ હવે તેની ફી વધારીને પ્રતિ ઓર્ડર ₹17.58 કરી છે, જેમાં GSTનો સમાવેશ થાય છે; તેનો હરીફ ઝોમેટો GST પહેલાના ધોરણે ₹14.90 વસૂલ કરે છે.
By PTI
Published : March 27, 2026 at 2:23 PM IST
નવી દિલ્હી: ફૂડ ડિલિવરી પ્લેટફોર્મ સ્વિગીએ તેના પ્લેટફોર્મ ફીમાં પ્રતિ ઓર્ડર ₹17.58નો વધારો કર્યો છે. મંગળવારે તેની એપ પર આ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી હતી, તેના હરીફ ઝોમેટોએ પણ તેની ફીમાં વધારો કર્યાના થોડા દિવસો પછી. સ્વિગીએ છેલ્લે ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં તેની પ્લેટફોર્મ ફીમાં વધારો કર્યો હતો. કંપનીએ હવે તેને વધારીને પ્રતિ ઓર્ડર ₹17.58 (GST સહિત) કરી છે, જ્યારે તેની હરીફ ઝોમેટો GST પહેલાના ધોરણે ₹14.90 વસૂલ કરે છે.
સ્વિગી દ્વારા આ તાજેતરના વધારા સાથે, બંને ફૂડ ડિલિવરી કંપનીઓની પ્લેટફોર્મ ફી લગભગ સમાન થઈ ગઈ છે (લગભગ ₹17.58 પ્રતિ ઓર્ડર). 20 માર્ચે, ઝોમેટોએ પણ તેની પ્લેટફોર્મ ફીમાં ₹2.40નો વધારો કર્યો હતો, જે તેને પ્રી-GST પહેલાના ધોરણે ₹14.90 પ્રતિ ઓર્ડર કરી હતી.
પ્લેટફોર્મ ફી એક નિશ્ચિત, પ્રતિ-ઓર્ડર ફી છે જે ડિલિવરી અને રેસ્ટોરન્ટ ફી ઉપરાંત લેવામાં આવે છે. આ ફી સેવાઓ, ટેકનોલોજી જાળવણી અને ગ્રાહક સપોર્ટના સંચાલન ખર્ચને આવરી લેવા માટે લેવામાં આવે છે.
પ્લેટફોર્મ ફીમાં આ નવીનતમ વધારો દેશભરના લાખો યુઝર્સ માટે ફૂડ ઓર્ડરિંગને વધુ મોંઘો બનાવશે. ઝોમેટો અને સ્વિગી દ્વારા પ્લેટફોર્મ ફીમાં આ વધારો એવા સમયે કરવામાં આવ્યો છે જ્યારે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધી રહ્યા છે. વધતા ઇંધણ ખર્ચને કારણે ડિલિવરી ઓપરેટિંગ ખર્ચમાં પણ વધારો થવાની ધારણા છે.
