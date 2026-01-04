વેનેઝુએલા પર અમેરિકાના હુમલાથી ભારતને મોટો ઝટકો! શું પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતો વધશે?

ETV Bharat / business

GTRI અનુસાર વેનેઝુએલાને ભારત એક્સપોર્ટ $95.3 મિલિયન હતો, જેમાં સૌથી વધુ ફાર્માસ્યૂટિકલ્સની એક્સપોર્ટ હતી.

નવી દિલ્હી: ભારત સ્થિત થિંક ટેન્ક ગ્લોબલ ટ્રેડ રિસર્ચ ઇનિશિયેટિવ (GTRI) એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે વેનેઝુએલામાં ચાલી રહેલા સંકટની ભારતની અર્થવ્યવસ્થા કે ઉર્જા સુરક્ષા પર કોઈ ખાસ અસર થવાની શક્યતા નથી.

GTRI રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે 2000 અને 2010 ના દાયકામાં ભારત વેનેઝુએલાના ક્રૂડ ઓઇલનો મુખ્ય ખરીદદાર હતો. ONGC વિદેશ જેવી ભારતીય કંપનીઓ ઓરિનોકો બેલ્ટમાં અપસ્ટ્રીમ હિસ્સો ધરાવતી હતી. જોકે, 2019 પછી લાદવામાં આવેલા યુએસ પ્રતિબંધોએ ભારતને ગૌણ પ્રતિબંધોથી બચવા માટે તેલની આયાત ઘટાડવા અને વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં ઘટાડો કરવાની ફરજ પાડી હતી.

ભારત અને વેનેઝુએલા વચ્ચેના વેપાર સંબંધો

રિપોર્ટમાં એમ પણ જણાવાયું છે કે ભારત અને વેનેઝુએલા વચ્ચેના વેપાર સંબંધો હાલમાં ખૂબ જ ઓછા અને ઘટી રહ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે, 2024-25માં વેનેઝુએલાથી ભારતની કુલ આયાત માત્ર US$364.5 મિલિયન હતી, જેમાં ક્રૂડ ઓઇલનો હિસ્સો US$255.3 મિલિયન હતો, જે 2023-24માં US$1.4 બિલિયનની સરખામણીમાં 81.3 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. ભારતની વેનેઝુએલામાં નિકાસ પણ સામાન્ય રહી, કુલ US$95.3 મિલિયન, જેમાં ફાર્માસ્યુટિકલ્સ (US$41.4 મિલિયન) મુખ્ય ઉત્પાદન હતું.

GTRI એ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં, ઓછા વેપાર વોલ્યુમ, હાલના પ્રતિબંધો અને ભૌગોલિક અંતરને ધ્યાનમાં રાખીને, વેનેઝુએલાની પરિસ્થિતિ ભારતના અર્થતંત્ર અથવા ઉર્જા સુરક્ષા પર નોંધપાત્ર અસર કરશે નહીં. અહેવાલમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે વૈશ્વિક દ્રષ્ટિકોણથી, કાચા માલ અને ઉર્જા સંસાધનો માટે સંઘર્ષ આગામી વર્ષોમાં તીવ્ર બની શકે છે.

થિંક ટેન્કે સૂચવ્યું હતું કે, ભારતે સતર્ક રહેવું જોઈએ અને તેની વ્યૂહાત્મક સ્વતંત્રતા જાળવી રાખવી જોઈએ, સાર્વભૌમત્વ અથવા લાંબા ગાળાના હિતોને નુકસાન પહોંચાડતા સોદા ટાળવા જોઈએ, અને ભૂ-રાજકીય દબાણને વશ થયા વિના મહત્વપૂર્ણ કાચા માલ અને ઉર્જા સંસાધનોનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવો જોઈએ.

GTRI એ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે યુએસ લશ્કરી કાર્યવાહીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વેનેઝુએલાના ક્રૂડ ઓઇલ પર નિયંત્રણ મેળવવાનો હતો. વેનેઝુએલામાં વિશ્વના કુલ તેલ ભંડારનો આશરે 18 ટકા હિસ્સો છે, જે સાઉદી અરેબિયા (16 ટકા), રશિયા (5-6 ટકા) અને યુએસ (4 ટકા) કરતાં વધુ છે. એકલા વેનેઝુએલામાં યુએસ અને રશિયાના સંયુક્ત કરતાં વધુ ક્રૂડ ઓઇલ ભંડાર છે.

અહેવાલ મુજબ, અમેરિકાએ યુરોપિયન યુનિયન, જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા અને યુનાઇટેડ કિંગડમ સાથે કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે, જેમાં આ દેશોને યુએસ પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો અને LNG ખરીદવા માટે પ્રતિબદ્ધ કર્યા છે, ભલે અમેરિકા પાસે પૂરતું ક્રૂડ ઓઇલ અથવા રિફાઇનિંગ ક્ષમતાનો અભાવ હોય. પરિણામે, વિશ્વનો સૌથી મોટો સાબિત પેટ્રોલિયમ ભંડાર ધરાવતો દેશ, વેનેઝુએલા, અમેરિકા માટે અપસ્ટ્રીમ ક્રૂડ ઓઇલનો મહત્વપૂર્ણ સ્ત્રોત બની ગયો છે.

GTRI નિષ્કર્ષ: વેનેઝુએલા કટોકટી હોવા છતાં, ભારત માટે સીધા આર્થિક અથવા ઊર્જા જોખમો મર્યાદિત છે, પરંતુ વૈશ્વિક ઊર્જા અને કાચા માલના ભૂ-રાજકીય કટોકટીને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેતીભરી નીતિ જરૂરી છે.

