Home Loan સસ્તી થઈ! આ સરકારી બેંકોએ વ્યાજ દર ઘટાડ્યો, જાણો વિગત
RBIના રેપો રેટ ઘટાડા બાદ, PNB, ઇન્ડિયન બેંક અને બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ તેમના RLLR અને RBLR ઘટાડ્યા, જેનાથી હોમ લોન EMI પર રાહત મળી.
Published : December 7, 2025 at 4:10 PM IST
હૈદરાબાદ: સરકારી માલિકીની બેંક પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) એ શનિવાર, 6 ડિસેમ્બરના રોજ તેના રેપો-લિંક્ડ લેન્ડિંગ રેટ (RLLR) માં સુધારો કરવાની જાહેરાત કરી, જેનાથી તેના ગ્રાહકોને નોંધપાત્ર રાહત મળી. બેંકે તેનો RLLR 8.35% થી ઘટાડીને 8.10% કર્યો, જે બેઝ પ્રાઇમ લેન્ડિંગ સ્પ્રેડ (BSP) સહિત કુલ 10 બેસિસ પોઇન્ટનો ઘટાડો દર્શાવે છે. નવા દર 6 ડિસેમ્બર, 2025 થી અમલમાં છે. બેંકે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેના માર્જિનલ કોસ્ટ ઓફ લેન્ડિંગ રેટ (MCLR) અને બેઝ રેટમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
PNB દ્વારા કરવામાં આવેલા આ ઘટાડાથી રેપો-લિંક્ડ વ્યાજ દરો પર ઉધાર લેનારાઓને ફાયદો થશે, ખાસ કરીને હોમ લોન અને અન્ય લાંબા ગાળાની લોન લેનારાઓને, કારણ કે તેનાથી તેમના EMI બોજમાં ઘટાડો થશે.
ઇન્ડિયન બેંકે પણ તેનો રેપો-લિંક્ડ બેન્ચમાર્ક લેન્ડિંગ રેટ ઘટાડ્યો
PNB પછી, ઇન્ડિયન બેંકે પણ વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી છે. RBIના રેપો રેટ ઘટાડા બાદ, બેંકે તેનો રેપો-લિંક્ડ બેન્ચમાર્ક લેન્ડિંગ રેટ (RLLR) 8.20% થી ઘટાડીને 7.95% કર્યો છે. નવા દરો 6 ડિસેમ્બરથી અમલમાં આવ્યા છે.
બેંકના જણાવ્યા મુજબ, આ સુધારો ખાસ કરીને લાંબા ગાળાની લોન ધરાવતા ગ્રાહકો માટે ફાયદાકારક રહેશે, જેમ કે હોમ લોન. વ્યાજ દરમાં ઘટાડાથી ગ્રાહકોના માસિક EMIમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે અને ઉધાર લેવાનું સરળ બનશે.
બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ પણ વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કર્યો છે
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) દ્વારા રેપો રેટ ઘટાડવાના નિર્ણય બાદ તરત જ, બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (BoI) એ તેના રેપો-આધારિત ધિરાણ દર (RBLR) માં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કરવાની જાહેરાત પણ કરી છે. બેંકનો નવો RBLR 5 ડિસેમ્બરથી 8.1% સુધી ઘટાડી દેવામાં આવ્યો છે. બેંકે જણાવ્યું હતું કે આ પગલું RBIના રેપો રેટ ઘટાડા પછી સીધું જ છે, જેનાથી ગ્રાહકોને તાત્કાલિક રાહત મળશે.
RBI રેપો રેટ ઘટાડે છે
નોંધનીય છે કે 5 ડિસેમ્બરના રોજ, RBI એ રેપો રેટમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કરીને 5.25 ટકા કર્યો હતો અને નાણાકીય નીતિ પર તટસ્થ વલણ જાળવી રાખ્યું હતું. આનાથી આગામી મહિનાઓમાં વધુ દરમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા વધી ગઈ છે.
આ અસર શેરબજારમાં પણ જોવા મળી. શુક્રવારે, BSE પર PNB ના શેર ₹121.70 પર બંધ થયા, જે પાછલા સત્ર કરતા ₹2.15 અથવા 1.80 ટકા વધુ છે.