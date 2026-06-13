સસ્તા પેટ્રોલ બાદ હવે દેશમાં બનશે સસ્તું ડિઝલ, જાણો શું છે સરકારનો પ્લાન
પેટ્રોલ બાદ સરકાર હવે ડીઝલમાં 15% આઇસોબ્યુટેનોલ ભેળવી તેના ભાવ અને પ્રદૂષણ ઘટાડશે, જેનાથી સામાન્ય મોટી નોંધપાત્ર રાહત મળશે.
Published : June 13, 2026 at 3:44 PM IST
હૈદરાબાદ: પેટ્રોલના વધતા ભાવને રોકવા માટે, સરકાર છેલ્લા કેટલાક સમયથી પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ ભેળવી રહી છે, જેનાથી કિંમતોને નિયંત્રણમાં રાખવામાં મદદ મળી છે. હવે, આ જ મોડેલને અનુસરીને, ભારત સરકાર જનતાને સસ્તું ડીઝલ પૂરું પાડવાની તૈયારી કરી રહી છે. કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ તાજેતરમાં એક કાર્યક્રમમાં આ મોટી યોજનાની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પેટ્રોલની જેમ, દેશમાં હવે 'આઇસોબ્યુટેનોલ'નો ઉપયોગ કરીને સસ્તું ડીઝલ બનાવવામાં આવશે.
આઇસોબ્યુટેનોલ શું છે?
આઇસોબ્યુટેનોલ એક ચોક્કસ પ્રકારનું કાર્બનિક રસાયણ છે જે સંપૂર્ણપણે પર્યાવરણને અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. તે મુખ્યત્વે મકાઈ, શેરડી, પાકના અવશેષો અને અન્ય કૃષિ કચરા (બાયોમાસ) માંથી ઉત્પન્ન થાય છે. ઇથેનોલને સીધા ડીઝલ એન્જિનમાં ભેળવી શકાતું નથી, તેથી વૈજ્ઞાનિકો ઇથેનોલને પ્રક્રિયા કરીને આઇસોબ્યુટેનોલ બનાવે છે, જેને ડીઝલ સાથે સરળતાથી ભેળવી શકાય છે. સરકાર ડીઝલમાં 15 ટકા સુધી આઇસોબ્યુટેનોલ ભેળવવાની યોજના ધરાવે છે.
Nagpur, Maharashtra: At the Climate and AI Conference, Union Minister Nitin Gadkari says, ''We have ethanol factories. Now we are in process of making of isobutanol which is alternative for diesel. Now because of the low quality coal is the strength for Vidarbha or it is also a… pic.twitter.com/nT1RZybdMh— IANS (@ians_india) April 3, 2026
આઇસોબ્યુટેનોલ ધરાવતા ડીઝલના મુખ્ય ફાયદા
ઈંધણનો ઓછો ખર્ચ: ડીઝલમાં 15% આઇસોબ્યુટેનોલ ભેળવવાથી ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટે છે, જેનાથી ભવિષ્યમાં લોકો માટે ડીઝલ સસ્તું થવાની સંભાવના છે.
પ્રદૂષણમાં રાહત: પરંપરાગત ડીઝલની તુલનામાં, આ બાયોફ્યુઅલ નોંધપાત્ર રીતે ઓછો ધુમાડો ઉત્સર્જન કરે છે. આનાથી હવા સ્વચ્છ થાય છે અને કાર્બન ઉત્સર્જનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે.
વિદેશી દેવામાં ઘટાડો: ભારત તેની જરૂરિયાતનું મોટાભાગનું ક્રૂડ ઓઇલ આયાત કરે છે. સ્થાનિક રીતે ડીઝલનો વિકલ્પ ઉત્પન્ન કરવાથી તેલની આયાત ઓછી થશે અને દેશના ભંડોળની બચત થશે.
ખેડૂતોની આવકમાં વધારો: પાકના અવશેષો અને પરાળી જેવા કાચા માલ ખેડૂતોના ખેતરોમાંથી મેળવવામાં આવશે. આનાથી ખેડૂતોને તેમના કૃષિ કચરા માટે સારી કિંમત મળી શકે છે જેનાથી તેમની આવકમાં વધારો થાય છે.
એન્જિન સંબંધિત પડકારો શું છે?
સરકાર આ ટેકનોલોજી પર ઝડપથી કામ કરી રહી છે અને પ્રારંભિક પરીક્ષણો સફળ થયા છે. જોકે, સંપૂર્ણ બજારમાં લોન્ચ થાય તે પહેલાં કેટલીક ટેક્નિકલ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. નિષ્ણાતોના મતે, વાહનના સ્પેરપાર્ટ્સમાં કાટ લાગતો અટકાવવા અને માઇલેજ પર કોઈ પ્રતિકૂળ અસર ટાળવા માટે ડીઝલ એન્જિનને આ નવા ઇંધણ માટે અનુકૂલિત કરવાની જરૂર પડશે.
હાલમાં, ઇથેનોલ-મિશ્રિત પેટ્રોલ અંગે લોકોમાં થોડી આશંકા છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકાર અને ઓટોમોબાઈલ કંપનીઓ આ નવા ડીઝલના સખત પરીક્ષણ પર સહયોગ કરી રહી છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે જ્યારે તે સામાન્ય લોકો માટે પેટ્રોલ પંપ પર ઉપલબ્ધ થશે ત્યારે વાહનોને કોઈ નુકસાન ન થાય. સરકાર ટૂંક સમયમાં આ અંગે નવા નિયમો જારી કરી શકે છે.
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