બજેટ 2026થી શેર માર્કેટને ઝટકો, સેન્સેક્સ 2000 પોઈન્ટ ડાઉન, મેટલ શેરોમાં 18%નો તોતિંગ ઘટાડો

બજેટ 2026 પછી બજારોમાં કડાકો, F&O વ્યવહારો પર STT વધાર્યો; સેન્સેક્સ 2000 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 700 પોઈન્ટ ઘટ્યો, મેટલ શેરોમાં 18% સુધીનો ઘટાડો.
Published : February 1, 2026 at 1:11 PM IST
મુંબઈ: કેન્દ્રીય બજેટમાં F&O (ફ્યુચર્સ એન્ડ ઓપ્શન્સ) વ્યવહારો પર સિક્યોરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ (STT) માં વધારો કરવામાં આવ્યા બાદ શેરબજારમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી. STT 0.10 ટકાથી વધારીને 0.15 ટકા કરવામાં આવ્યો. આ જાહેરાત પછી તરત જ રોકાણકારો ગભરાઈ ગયા, જેના કારણે બજારમાં નોંધપાત્ર દબાણ સર્જાયું.
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં તીવ્ર ઘટાડો
બજેટની જાહેરાત બાદ શેરબજારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. BSE સેન્સેક્સ લગભગ 2,000 પોઈન્ટ ઘટીને 80,500 ની નીચે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. NSE નિફ્ટી પણ લગભગ 700 પોઈન્ટ ઘટીને 24,800 ની નીચે સરકી ગયો. આ બજારમાં ઘટાડાને કારણે રોકાણકારોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું.
મોટાભાગના શેર લાલ રંગમાં હતા
ટોચના 30 BSE શેરોમાંથી, ફક્ત ત્રણમાં નજીવો વધારો જોવા મળ્યો, જ્યારે 27માં નુકસાન થયું. સન ફાર્મા, TCS અને કોટક મહિન્દ્રા બેંક સિવાય, મોટાભાગના શેરોમાં 8 ટકા સુધીનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. બજારના લગભગ તમામ મુખ્ય શેરોમાં વેચવાલીનું દબાણ અનુભવાયું.
મૂડી અને ધાતુ ક્ષેત્રોને સૌથી વધુ ફટકો
બજેટ પછી મૂડી બજાર અને ધાતુ ક્ષેત્રોમાં સૌથી મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો. BSE અને Groww જેવા મૂડી બજાર સંબંધિત શેરોમાં ભારે વેચાણ થયું. વેદાંત, હિન્દુસ્તાન ઝિંક અને હિન્દુસ્તાન કોપર જેવા ધાતુના શેરોમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. બજાર ખુલતાની સાથે જ, હિન્દુસ્તાન ઝિંકના શેર લગભગ 10 ટકા, હિન્દુસ્તાન કોપરના શેર 18 ટકાથી વધુ અને હિન્દુસ્તાન એલ્યુમિનિયમના શેર લગભગ 5 ટકા ઘટ્યા. હિન્દાલ્કોના શેર પણ લગભગ 7 ટકા ઘટ્યા.
બધા ક્ષેત્રોમાં દબાણ અનુભવાયું
બજારમાં ઘટાડો ફક્ત પસંદગીના ક્ષેત્રો પૂરતો મર્યાદિત ન હતો. ઓટો, ફાર્મા, FMCG, બેંકિંગ અને PSU બેંકો જેવા ક્ષેત્રોમાં પણ ભારે દબાણ જોવા મળ્યું. રોકાણકારોએ મોટાભાગના ક્ષેત્રોમાં નફો બુક કર્યો, જેના કારણે બજાર નબળું પડ્યું.
STT શું છે અને તે શા માટે વધ્યું?
શેરબજારમાં કોઈપણ શેર અથવા ડેરિવેટિવ્ઝની ખરીદી અને વેચાણ પર લાદવામાં આવતા કરને સિક્યોરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ (STT) કહેવામાં આવે છે. આ બજેટમાં F&O વ્યવહારો પર STTમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે, ખાસ કરીને ઓપ્શન પ્રીમિયમની ખરીદી અને વેચાણ પર. તે ગયા વખતે પણ વધારવામાં આવ્યો હતો. STT વધારાથી ટ્રેડિંગ ખર્ચમાં વધારો થાય છે, જે ટૂંકા ગાળાના અને F&O વેપારીઓને સીધી અસર કરે છે.
વિદેશી રોકાણકારો માટે એક મોટી જાહેરાત
જોકે, બજારમાં ઘટાડા વચ્ચે, બજેટમાં વિદેશી રોકાણકારો માટે પણ સકારાત્મક જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ભારતીય મૂળના વિદેશી નાગરિકો (PIOs) ને હવે ભારતીય શેરબજારમાં રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આનાથી ભવિષ્યમાં વિદેશી રોકાણ વધવાની અપેક્ષા છે.
સંરક્ષણ શેરોમાં મજબૂતાઈ જોવા મળી
બજારમાં વ્યાપક ઘટાડા છતાં, સંરક્ષણ ક્ષેત્રના શેરોમાં ખરીદી જોવા મળી. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ (BEL) અને ડેટા પેટર્ન જેવા શેરોમાં લગભગ 2 ટકાના વધારા સાથે વેપાર થયો. વધુમાં, કેટલાક મેટલ શેરોમાં પણ તેમના દિવસના નીચા સ્તરથી થોડી રિકવરી જોવા મળી.
રોકાણકારો માટે આગળનો રસ્તો
એકંદરે, STT વધારવાના નિર્ણયથી બજાર પર ટૂંકા ગાળાનું દબાણ ચોક્કસપણે સર્જાયું છે. જોકે, કેટલાક ક્ષેત્રોમાં સકારાત્મક વિદેશી રોકાણ ભાવના અને ખરીદી સૂચવે છે કે આગામી દિવસોમાં બજાર સ્થિરતામાં પાછું આવી શકે છે. રોકાણકારોને સાવચેત રહેવા અને ઉતાવળિયા નિર્ણયો ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
