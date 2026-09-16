શેરબજારમાં બે દિવસના કડાકા બાદ સેન્સેક્સમાં 332 પોઇન્ટ અને નિફ્ટીમાં 99 પોઇન્ટનો વધારો
એફએમસીજી અને સરકારી બેંકોમાં જોરદાર લેવાલીના કારણે બુધવારે સેન્સેક્સ 332 પોઇન્ટ અને નિફ્ટી 99 પોઇન્ટ વધીને બંધ થયો
Published : September 16, 2026 at 6:27 PM IST
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજારમાં છેલ્લા બે દિવસથી ઘટાડાના વલણ બાદ આજે બુધવારે એફએમસીજી, રિયલ્ટી અને પીએસયુ બેંકિંગ શેરોમાં આવેલી મજબૂત લેવાલીએ ટેકો આપ્યો. આ સિવાય અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વના નિતિગત નિર્ણય પહેલા ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં આવેલા ઘટાડાએ પણ બજારના સેન્ટિમેન્ટને મજબૂતી પ્રદાન કરી.
દિવસના અંતે સેન્સેક્સ 332. 63 પોઇન્ટ (0.45%)ના વધારા સાથે 74,336.45ની સપાટીએ બંધ થયો. તો બીજી તરફ નિફ્ટી 50 પણ 99.00 (0.43%)ની તેજી સાથે 23,217.60ની સપાટીએ પર સ્થિર થયો.
ટેકનિકલ મોર્ચા પર બજારના નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે નિફ્ટી માટે ઉપરના લેવલ પર 23,300-23,400 વચ્ચે ગાળો રિકવરીને સમિત કરી છે. વ્યાપાક ટેકનિકલ માળખામાં સુધારા માટે ઇન્ડેક્સનું 23,500ની ઉપર ટકવું જરુરી છે. તો નીચેની તરફ 23,100-23070 નું લેવલ સપોર્ટ બન્યું છે. જો નિફ્ટિ 23,070ની નીચે જશે તો વેચવાલીનું દબાણ વધી શકે છે અને તેના કારણે તે 23,000-22,800ના સુધી જઇ શકે છે.
નિફ્ટીના મુખ્ય ઘટક શેરોમાં HDFC લાઇફ ઇન્સ્યોન્સ કંપની, આઇટીસી અને એસબીઆઇ લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આજેના ટોપ ગેઇનર્સના રુપમાં રહ્યા, જેમણે બેચમાર્ક સૂચકાંકને મજબૂતી પ્રદાન કરી. તેનાથી વિરુદ્ધ બ્રોજર માર્કેટમાં મંદીનો માહોલ જોવા મળ્યો, નિફ્ટી મિડેકપ ઇન્ડેક્સ 0.01 ટકા અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 0.18 ટકા તૂટીને બંધ થયો. સેક્ટોરલ પ્રદર્શનમાં નિફ્ટી આઇટી અને નિફ્ટી ફાર્મા પર ભારે દબાણ જોવા મળ્યું અને આ બંને ક્ષેત્રોમાં આજે સૌથી વધુ ઘટાડો જોવા મળ્યો.
હાલ રોકાણકારોનું સંપૂર્ણ ધ્યાન અમેરિકન ફેડરલ રિઝર્વની બેઠકના પરિણામો અને વ્યાજદરોને લઇને કેન્દ્રિય બેંકના આઉટલુક પર ટકેલું છે. નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર ફેડ ચેરમેનની સંતુલિત ટિપ્પણીઓ બજારની આ રિકવરીને વેગ આપી શકે છે. પરંતુ જો અમેરિકન બેન્ક યીલ્ડમાં ફરી ઉછાળો આવે છે અથવા બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત 110 ડોલર પ્રતિ બેરલ તરફ વધે છે તો ભારતીય શેરબજારમાં ફરી એકવાર વેચવાલીનો તબક્કો આવી શકે છે.\
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