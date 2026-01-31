અમેરિકન SEC કેસમાં ગૌતમ અદાણીએ કાનૂની નોટિસ સ્વીકારી, 90 દિવસમાં આપશે જવાબ
અદાણીના વકીલોએ અમેરિકી SECના કાયદાકીય કાગળ સ્વીકાર્યા, હવે ગૌતમ અને સાગર અદાણી 90 દિવસમાં છેતરપિંડીના આરોપો પર જવાબ આપશે.
Published : January 31, 2026 at 4:02 PM IST
ન્યૂ યોર્ક: ભારતીય અબજોપતિ ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી અને તેમના ભત્રીજા સાગર અદાણી યુએસ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન (SEC) દ્વારા દાખલ કરાયેલા સિવિલ છેતરપિંડીના કેસમાં કાનૂની નોટિસ સ્વીકારવા સંમત થયા છે, એમ ન્યૂ યોર્કની ફેડરલ કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલા દસ્તાવેજોમાં જણાવાયું છે.
લાંચ યોજના અંગે રોકાણકારોને ગેરમાર્ગે દોરવાના આરોપો
કેસમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે અદાણી અને સાગર અદાણીએ કથિત લાંચ યોજના સંબંધિત મુખ્ય માહિતી છુપાવીને રોકાણકારોને ગેરમાર્ગે દોર્યા હતા. SECનો આરોપ છે કે આનાથી યુએસ સિક્યોરિટીઝ કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન થયું છે.
વકીલો નોટિસ સ્વીકારવા સંમત થયા છે
ન્યૂ યોર્કના બ્રુકલિનમાં ફેડરલ કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલા દસ્તાવેજો અનુસાર, SEC અને અદાણીના યુએસ સ્થિત વકીલોએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ નિયમનકારના કાનૂની કાગળો સ્વીકારવા સંમત થયા છે. આનાથી નોટિસ કેવી રીતે બજાવવી તે નક્કી કરવાની કોર્ટની જરૂરિયાત દૂર થશે.
કોર્ટની મંજૂરી પછી કેસ આગળ વધશે
આ સંયુક્ત અરજી કોર્ટની મંજૂરી માટે સબમિટ કરવામાં આવી છે. જો ન્યાયાધીશ તેને મંજૂરી આપે છે, તો કેસ ઔપચારિક રીતે આગળ વધી શકે છે. આ હેઠળ, ગૌતમ અને સાગર અદાણીએ કાં તો મુકદ્દમાને રદ કરવા માટે દરખાસ્ત દાખલ કરવી પડશે અથવા 90 દિવસની અંદર તેમની લેખિત રજૂઆતો સબમિટ કરવી પડશે.
ત્યારબાદ SEC પાસે 60 દિવસની અંદર પોતાનો વિરોધ નોંધાવવાની તક હશે. અદાણીને 45 દિવસની અંદર તે વિરોધનો જવાબ દાખલ કરવાનો અધિકાર રહેશે.
આ મામલો નવેમ્બર 2024 માં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો
SEC એ નવેમ્બર 2024 માં આ સિવિલ મામલો દાખલ કર્યો હતો. તેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે અદાણી ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડ (AGEL) સંબંધિત માહિતી અંગે ખોટા અને ગેરમાર્ગે દોરનારા નિવેદનો આપવામાં આવ્યા હતા.
ફોજદારી આરોપો પણ અલગથી દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા
સિવિલ કેસ ઉપરાંત, બ્રુકલિન, ન્યૂ યોર્કમાં ફેડરલ પ્રોસિક્યુટર્સે આરોપ લગાવ્યો છે કે અદાણી અને અન્ય લોકોએ ભારતમાં સૌર ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સ માટે કોન્ટ્રાક્ટ મેળવવા માટે કથિત લાંચમાં $265 મિલિયનની ચુકવણીમાં મદદ કરી હતી.
અદાણી ગ્રુપે આરોપોનો ઇનકાર કર્યો છે
અદાણી ગ્રુપે જણાવ્યું છે કે, તેણે અથવા તેના સ્થાપક પરિવારના કોઈપણ સભ્યએ કોઈ ખોટું કામ કર્યું નથી. ગ્રુપે સ્પષ્ટપણે બધા આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે.
આ કેસ એક વર્ષથી અટકી ગયો હતો
ગૌતમ અને સાગર અદાણી ભારતમાં હોવાથી કેસ એક વર્ષથી વધુ સમય માટે અટકી ગયો હતો અને તેમના પર કાનૂની નોટિસ બજાવી શકાઈ ન હતી. હવે, નોટિસ સ્વીકારાયા પછી, કાનૂની પ્રક્રિયા ઝડપી બનવાની શક્યતા છે.
