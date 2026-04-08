અડાણીને મોટી રાહત: અમેરિકન અદાલતે SECના ઠગાઈ કેસ રદ કરવાની અરજીએ સુનાવણીને મંજૂરી આપી
અદાણી ગ્રુપ માટે રાહતના સમાચાર આવતા જ કંપની શેર્સમાં જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો
Published : April 8, 2026 at 3:31 PM IST
ન્યૂયોર્ક: ભારતીય ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી અને તેમના ભત્રીજા સાગર અદાણી માટે એક મહત્વપૂર્ણ કાયદાકીય ઘટનાક્રમમાં, ન્યૂયોર્કની એક અમેરિકન જિલ્લા અદાલતે અમેરિકન સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન (SEC) દ્વારા દાખલ કરાયેલા ઠગાઈ કેસને રદ કરવાની તેમની અરજી પર સુનાવણી કરવાની મંજૂરી આપી છે. આ આદેશને અદાણી ગ્રુપ માટે મોટી રાહત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે, જે લાંબા સમયથી આ આરોપોને નિરાધાર ગણાવી રહ્યું છે.
અદાલતનો નિર્ણય અને કાનૂની પ્રક્રિયા
ન્યૂયોર્કના પૂર્વ જિલ્લા અદાલતના ન્યાયાધીશ નિકોલસ જી. ગરાફિસે અદાણી પક્ષની એ વિનંતી સ્વીકારી છે, જેમાં તેમણે સત્તાવાર રીતે કેસ રદ કરવાની અરજી દાખલ કરતા પહેલાં ‘પ્રી-મોશન કોન્ફરન્સ’ રાખવાની માંગણી કરી હતી. અદાલતે પોતાના આદેશમાં જણાવ્યું કે, “પ્રતિવાદીઓ તરફથી ફરિયાદ ખારિજ કરવાની અરજી પહેલાં કોન્ફરન્સ યોજવા માટેનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો છે. અદાલત આ વિનંતીને મંજૂરી આપે છે અને બંને પક્ષોને આ કોન્ફરન્સ માટે સમય નક્કી કરવાની સૂચના આપે છે.”
અદાણી ગ્રુપના બચાવના તર્ક
અદાણી ગ્રુપના વકીલોએ અદાલત સમક્ષ અનેક ટેકનિકલ અને કાનૂની દલીલો રજૂ કરી છે, જે નીચે મુજબ છે:
અધિકાર ક્ષેત્રની મર્યાદા: વકીલોનો મુખ્ય તર્ક એ છે કે આ મામલો અમેરિકન અધિકાર ક્ષેત્ર બહારનો છે. કારણ કે પ્રતિવાદીઓ ભારતીય નાગરિકો છે, કંપની ભારતીય છે અને કથિત પ્રવૃત્તિઓ પણ ભારતમાં થઈ છે, તેથી અમેરિકન સિક્યોરિટીઝ કાયદા અહીં લાગુ પડતા નથી.
પૂરાવાનો અભાવ: અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે SEC પાસે કથિત $250 મિલિયનની લાંચ યોજનાને સાબિત કરવા માટે કોઈ મજબૂત અથવા વિશ્વસનીય પૂરાવા નથી. વકીલોએ આ મામલાને “અપુષ્ટ અને અનુમાન પર આધારિત” ગણાવ્યો છે।
નિવેશક સુરક્ષા અને ચુકવણી: એક મહત્વપૂર્ણ દલીલ તરીકે કહેવામાં આવ્યું કે આ મામલામાં કોઈપણ રોકાણકારને આર્થિક નુકસાન થયું નથી. 2024માં બોન્ડની પરિપક્વતા સમયે તમામ રોકાણકારોને તેમનું મૂડી અને વ્યાજ સંપૂર્ણપણે ચૂકવી દેવામાં આવ્યું હતું.
અમેરિકન કાયદાનું પાલન: ગ્રુપનું કહેવું છે કે $750 મિલિયનના બોન્ડની વેચાણ પ્રક્રિયા અમેરિકા બહાર થઈ હતી. જે બોન્ડ પછી અમેરિકન રોકાણકારો સુધી પહોંચ્યા, તેમાં અદાણી ગ્રીન એનર્જી સીધી રીતે સામેલ નહોતી।
આ છે મામલો
આ વિવાદ નવેમ્બર 2024માં શરૂ થયો હતો, જ્યારે અમેરિકન ન્યાય વિભાગ અને SECએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે અદાણી ગ્રુપે ભારતમાં સોલાર એનર્જી કરારો મેળવવા માટે અધિકારીઓને લાંચ આપવાની યોજના બનાવી અને અમેરિકન રોકાણકારોથી નાણાં એકત્રિત કરતી વખતે આ બાબત છૂપાવી. અદાણી ગ્રૂપે શરૂઆતથી જ આ આરોપોને ખોટા ગણાવ્યા છે અને જણાવ્યું છે કે તેમની કોઈપણ એકાઈ પર અમેરિકન ‘ફોરેન કરપ્ટ પ્રેક્ટિસિસ એક્ટ’ (FCPA) હેઠળ આરોપ મૂકવામાં આવ્યા નથી.
આગળનું પગલું અને સમયમર્યાદા
આ અદાલતી આદેશ બાદ, અદાણીની કાનૂની ટીમ પાસે 30 એપ્રિલ, 2026 સુધીનો સમય છે, જેમાં તેઓ કેસને સંપૂર્ણ રીતે ખારિજ કરવા માટે તેમની અંતિમ દલીલો અને પુરાવા રજૂ કરશે. ગૌતમ અદાણીનું પ્રતિનિધિત્વ વૈશ્વિક સ્તરે જાણીતી કાનૂની ફર્મ ‘સુલિવન એન્ડ ક્રોમવેલ એલએલપી’ કરી રહી છે. આ સમાચાર બહાર આવતા જ ભારતીય શેરબજારમાં અદાણી ગ્રૂપની કંપનીઓના શેરમાં આશરે 10% સુધીનો ઉછાળો નોંધાયો છે.
આ પણ વાંચો: