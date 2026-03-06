ઇરાન સંકટ વચ્ચે અદાણીએ રાતો રાત ગેસના ભાવ 3 ગણા વધાર્યા, ₹40નો ગેસ સીધો 119 રૂપિયાએ પહોંચ્યો

ETV Bharat / business

પશ્ચિમી એશિયા (મિડલ ઇસ્ટ)માં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને સપ્લાય ચેઇનમાં વિક્ષેપોને કારણે અદાણી ગેસે ત્રણ ગણો ભાવ વધારો કર્યો છે.

નવી દિલ્હી: ગૌતમ અદાણીના નેતૃત્ત્વ હેઠળની અદાણી ગ્રુપ અને ફ્રેન્ચ કંપની 'ટોટલ એનર્જી'ના સંયુક્ત સાહસ, 'અદાણી ટોટલ ગેસ લિમિટેડ (ATGL)એ મોટા ઔદ્યોગિક ગ્રાહકો માટે ગેસની કિંમતમાં ત્રણ ગણો વધારો કર્યો છે. પશ્ચિમી એશિયા (મિડલ ઇસ્ટ)માં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને સપ્લાય ચેઇનમાં વિક્ષેપોને કારણે કંપનીએ આ કડક પગલું ભર્યું છે.

કિંમતોમાં રેકોર્ડ વધારો

મળતી માહિતી અનુસાર, કંપનએ ઔદ્યોગિક ગેસની કિંમત ₹40 પ્રતિ માનક ઘન મીટરથી વધારીને લગભગ ₹119 પ્રતિ SCM કરી દીધી છે. કિંમતમાં અચાનક વધારો મુખ્ય રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં LNGની કમી અને મોંઘા વેકલ્પિક સ્ત્રોતો પાસેથી ગેસ ખરીદવાની મજબૂરીને કારણે થયો છે.

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનું સંકટ

આ કિંમતના વધારાનું સૌથી મોટું કારણ મહત્ત્વપૂર્ણ 'હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ'માં તણાવ છે. આ દરિયાઇ માર્ગ વિશ્વના કુલ ક્રૂડ ઓઇલનો લગભગ પાંચમો ભાગ અને ભારે માત્રામાં LNG પરિવહન માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તાજેતરમાં અમેરિકા, ઇઝરાયેલ અને ઇરાન વચ્ચે વધતા સૈન્ય સંઘર્ષને કારણે આ રસ્તા પરથી જહાજોની અવરજવર લગભગ ઠપ્પ થઇ ગઇ છે.

ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલાના ડરથી કતારે પોતાના LNG પ્લાન્ટ બંધ કરવા પડ્યા છે. ભારત પોતાની LNG જરૂરિયાતોનો એક મોટો ભાગ કતારમાંથી આયાત કરે છે પરંતુ દરિયાઇ માર્ગ બંધ હોવાને કારણે ભારતીય ખરીદદાર ત્યાંથી ગેસ મંગાવી શકતા નથી.

ભારત પર અસર

ભારત પોતાના ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતના લગભગ 88% અને LNGની જરૂરિયાતના આશરે 50% આયાત કરે છે જેમાંથી 50-60% LNG આ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના રસ્તે ભારત પહોંચે છે. સપ્લાયમાં આ વિક્ષેપને કારણે 'પેટ્રોનેટ LNG' અને 'ગેલ' જેવી મોટી કંપનીઓએ પણ પુરવઠામાં કાપની ચેતવણી આપી છે.

ગેસની કમીને કારણે કેટલાક ઔદ્યોગિક એકમને હવે વૈકલ્પિક ઇંધણ જેવા ફર્નેસ ઓઇલ અથવા નેફ્થાનો ઉપયોગ કરવો પડી રહ્યો છે, જે સામાન્ય ગેસની તુલનામાં બેગણા કરતા વધુ મોંઘો પડી રહ્યો છે.

મોંઘવારીનો માર

વૈશ્વિક તણાવની અસર માત્ર ગેસ પર જ નહીં પણ ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતો પર પણ પડી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક બ્રેંટ ક્રૂડ, જે જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી 2026માં એવરેજ $66-67 પ્રતિ બેરલ હતું, હવે વધીને $84 પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગયું છે.

અદાણી ટોટલ ગેસનું કહેવું છે કે વર્તમાન પરિસ્થિતિઓએ પુરવઠા માર્ગને પ્રભાવિત કર્યો છે જેનાથી મુશ્કેલી ઉભી થઇ છે. જો પશ્ચિમી એશિયામાં તણાવ જલ્દી ઓછો નથી થતો તો આગામી દિવસોમાં ઊર્જાની કિંમત વધી શકે છે, જેની સીધી અસર ભારતનો ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન ખર્ચ અને નાગરિકોના ખિસ્સા પર પડશે.

