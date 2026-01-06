અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસના ₹1,000 કરોડના બોન્ડ ઇશ્યૂ 45 મિનિટમાં સબસ્ક્રાઇબ થયા, રોકાણકારોનો મજબૂત વિશ્વાસ

ETV Bharat / business

નવી દિલ્હી: અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ (AEL) ના ₹1,000 કરોડના નોન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ (NCDs) નો પબ્લિક ઇશ્યૂ માત્ર 45 મિનિટમાં સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થયો. સ્ટોક એક્સચેન્જના ડેટા અનુસાર, કંપનીનો ₹500 કરોડનો બેઝ ઇશ્યૂ માત્ર 10 મિનિટમાં સબસ્ક્રાઇબ થયો, જ્યારે ગ્રીનશૂ વિકલ્પ સહિત કુલ સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ એક કલાકથી ઓછા સમયમાં ₹1,000 કરોડને વટાવી ગયા.

આ ઇશ્યૂ મંગળવારે ખુલ્યો અને 19 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ બંધ થશે. NCDs વહેલા આવો, પહેલા મેળવો ધોરણે ફાળવવામાં આવશે. કંપનીના જણાવ્યા મુજબ, આ ઇશ્યૂમાં રોકાણકારોને વાર્ષિક 8.90 ટકા સુધીનું અસરકારક વળતર મળશે, જે સમાન રેટેડ ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ અને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટની તુલનામાં આકર્ષક માનવામાં આવે છે.

આ ઇશ્યૂનું બેઝ સાઈઝ ₹500 કરોડ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ₹500 કરોડનો વધારાનો ગ્રીનશૂ વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો હતો. આ NCDs BSE અને NSE પર લિસ્ટેડ થશે. ICRA અને CARE રેટિંગ્સે તેમને 'AA-' રેટિંગ આપ્યું છે, જેનો આઉટલુક સ્થિર રહેશે.

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે ઇશ્યૂમાંથી એકત્ર કરાયેલી ઓછામાં ઓછી 75 ટકા રકમ હાલના દેવાની ચુકવણી માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે, જ્યારે બાકીની રકમનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે થઈ શકે છે.

NCDs 24-મહિના, 36-મહિના અને 60-મહિનાના સમયગાળામાં ઉપલબ્ધ છે. તેઓ ત્રિમાસિક, વાર્ષિક અને સંચિત વ્યાજ ચુકવણી વિકલ્પો ઓફર કરે છે, જે આઠ શ્રેણીમાં વિભાજિત છે.

અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસની આ મજબૂત માંગ રોકાણકારોના વધતા વિશ્વાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે. અગાઉ, જુલાઈ 2025 માં કંપનીનો ₹1,000 કરોડનો બીજો NCD ઇશ્યૂ તેના પહેલા દિવસના ત્રણ કલાકમાં સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયો હતો.

કંપની દેશભરમાં તેના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સનો ઝડપથી વિસ્તાર કરી રહી છે. તાજેતરમાં, નવી મુંબઈ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન 8 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ થયું હતું અને 25 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ કાર્યરત થયું હતું. વધુમાં, વિશાખાપટ્ટનમમાં ગૂગલ-અદાણી AI ડેટા સેન્ટર કેમ્પસ અને અનેક રોડ પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ ચાલી રહ્યું છે.

આ ઇશ્યૂના મુખ્ય મેનેજરો નુવામા વેલ્થ મેનેજમેન્ટ, ટ્રસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ અને ટિપ્સન્સ કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ છે.

