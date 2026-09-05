અદાણી ડિફેન્સ અને ઈન્ડો-રશિયન રાઈફલ્સ વચ્ચે મોટી ડીલ, દેશમાં જ બનશે AK-203 બુલેટ્સ
અદાણી ડિફેન્સ અને ઈન્ડો-રશિયન રાઈફલ્સ વચ્ચે એક કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા છે. કંપની પાંચ વર્ષ માટે AK-203 રાઈફલ્સ માટે સ્વદેશી બુલેટ્સ સપ્લાય કરશે.
Published : September 5, 2026 at 6:51 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતને ડિફેન્સ સેક્ટરમાં આત્મનિર્ભર બનાવવા તરફ વધુ એક મોટું પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. અદાણી ડિફેન્સ એન્ડ એરોસ્પેસે ઇન્ડો-રશિયન રાઇફલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (IRRPL) સાથે પાંચ વર્ષનો સીમાચિહ્નરૂપ કરાર કર્યો છે. આ કરાર હેઠળ, અદાણી ડિફેન્સ દેશમાં બનનારી AK-203 એસોલ્ટ રાઇફલ્સ માટે સ્વદેશી 7.62x39mm કેલિબર ગોળીઓ સપ્લાય કરશે.
આ ભાગીદારીનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફાયદો એ છે કે ભારતીય સેનાના આધુનિક લડાયક શસ્ત્રો અને તેના માટે જરૂરી બુલેટ્સ બંને હવે સંપૂર્ણપણે ભારતમાં જ બનાવવામાં આવશે. આનાથી ભારતની વિદેશી કંપનીઓ પર નિર્ભરતા ઓછી થશે અને ભારતીય સેનાને સમયસર શસ્ત્રોનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત થશે.
Delhi | Adani Defence & Aerospace has signed a five-year agreement with Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL), the India-Russia joint venture manufacturing AK-203 assault rifles in India, to supply indigenous 7.62x39 mm small-calibre ammunition for the programme.— ANI (@ANI) September 5, 2026
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આ કરારની મુખ્ય ખાસિયતો શું છે?
5 વર્ષ સુધી સપ્લાય: અદાણી ડિફેન્સ આગામી પાંચ વર્ષ સુધી આ રાઇફલ માટે સતત ગોળીઓ પૂરી પાડશે, જેથી સેનાને ક્યારેય તેની અછતનો સામનો ન કરવો પડે.
ઉત્તર પ્રદેશ બનશે ડિફેન્સ હબ: આ બુલેટ્સ ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુરમાં અદાણી ડિફેન્સની અત્યાધુનિક સુવિધામાં બનાવવામાં આવશે. દરમિયાન, AK-203 રાઇફલનું ઉત્પાદન ઉત્તર પ્રદેશના અમેઠી (કોરવા) માં પણ થઈ રહ્યું છે.
સંપૂર્ણ સ્વદેશી સપ્લાય ચેઇન: એક જ રાજ્ય અને દેશમાં રાઇફલ અને બુલેટ્સ બંનેનું ઉત્પાદન કરવાથી ભારતની ડિફેન્સ ઇકોસિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનશે.
સેનાને 6 લાખથી વધુ રાઇફલો મળશે
ભારત-રશિયન રાઇફલ્સ (IRRPL) એ ભારત અને રશિયા વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે, જે ભારત સરકારની 'આત્મનિર્ભર ભારત' (આત્મનિર્ભર ભારત) નીતિ હેઠળ સ્થાપિત થયું છે. હાલમાં, કંપની ભારતીય સશસ્ત્ર દળો માટે 601, 427, AK-203 રાઇફલ્સનું ઉત્પાદન કરી રહી છે. તાજેતરમાં, આ પ્રોજેક્ટે 100% સ્થાનિકીકરણનો ધ્યેય હાંસલ કર્યો છે, જેનો અર્થ એ થાય કે રાઇફલના દરેક પાર્ટનું ઉત્પાદન હવે ભારતમાં થઈ રહ્યું છે.
અદાણી ડિફેન્સનું વિસ્તરણ
અદાણી ડિફેન્સ ફક્ત ગોળીઓના ઉત્પાદન સુધી મર્યાદિત નથી; તેણે ડિફેન્સ સેક્ટરના મુખ્ય પ્રોજેક્ટ્સમાં પણ પ્રવેશ કર્યો છે. તાજેતરમાં, કંપનીએ ભારતીય વાયુસેનાના છ ખાસ એરબઝ વિમાનો માટે એરબોર્ન મિશન સિસ્ટમ્સ (AEW&C-MKII) વિકસાવવા માટે DRDO સાથે કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા.
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