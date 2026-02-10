અમેરિકામાં બંને બાજુથી ઘેરાયા ગૌતમ અદાણી, US SEC બાદ હવે 'ઈરાની ગેસ' કેસે ઊંઘ ઉડાડી, શેર તૂટ્યો
SEC કેસ પછી, હવે ઈરાની LPG આયાત વિવાદ અને યુએસ એજન્સી OFAC દ્વારા કરવામાં આવેલી પૂછપરછને કારણે અદાણી ગ્રુપના શેરમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો.
Published : February 10, 2026 at 3:51 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણીના નેતૃત્વ હેઠળના અદાણી ગ્રુપે મોટું પગલું ભરતા ઈરાનથી લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસની તમામ આયાત સંપૂર્ણપણે સ્થગિત કરી દીધી છે. ગ્રુપની મુખ્ય કંપની, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝે સોમવાર, 10 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ સત્તાવાર રીતે પુષ્ટિ આપી હતી કે તે યુએસ ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટના વિદેશી સંપત્તિ નિયંત્રણ કાર્યાલય દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી સિવિલ તપાસમાં સંપૂર્ણ સહકાર આપી રહી છે.
તપાસનું મુખ્ય કારણ
તપાસ મુખ્યત્વે જૂન 2023 અને વર્તમાન વચ્ચે યુએસ નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા વ્યવહારો પર કેન્દ્રિત છે. યુએસ અધિકારીઓને શંકા છે કે આ વ્યવહારોમાં પ્રતિબંધિત ઈરાની સંસ્થાઓની સીધી કે પરોક્ષ સંડોવણી હોઈ શકે છે. યુએસ પ્રતિબંધો હેઠળ, ઈરાન સાથે વ્યવસાય કરતી કંપનીઓને વૈશ્વિક નાણાકીય પ્રણાલીઓમાં વિક્ષેપોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
અદાણી ગ્રુપનું વલણ
સ્ટોક એક્સચેન્જને ફાઇલિંગમાં, અદાણી ગ્રુપે જણાવ્યું હતું કે, તેણે 2 જૂન, 2025થી અમલમાં આવતા સાવચેતીના પગલા તરીકે ઈરાનથી તમામ LPG આયાત સ્થગિત કરી દીધી છે. કંપનીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ગયા જૂનમાં વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલમાં પ્રકાશિત થયેલા આરોપો બાદ તેણે OFAC સાથે પોતાના પર ચર્ચા શરૂ કરી હતી. ગ્રુપના જણાવ્યા મુજબ, તેમને 4 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ઔપચારિક માહિતી વિનંતી (RFI) મળી હતી અને તેઓ તેનો સક્રિયપણે જવાબ આપી રહ્યા છે.
નાણાકીય અસર અને બજાર પ્રતિક્રિયા
કંપનીએ રોકાણકારોને ખાતરી આપી છે કે આ આયાત પ્રતિબંધથી તેમના એકંદર વ્યવસાય પર ન્યૂનતમ અસર પડશે. માહિતી અનુસાર, નાણાકીય વર્ષ 2025 માં અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝની કુલ આવકમાં LPGનો હિસ્સો ફક્ત 1.46% હતો, જે ગ્રુપની કુલ આવકના માત્ર 0.5% હતો. જોકે, સમાચાર આવ્યા પછી, ભારતીય શેરબજારમાં અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝના શેરમાં આશરે 3.5%નો ઘટાડો થયો.
વૈશ્વિક દ્રષ્ટિકોણ અને ભવિષ્યની વ્યૂહરચના
બજાર વિશ્લેષકોના મતે, અદાણી ગ્રુપનો આ નિર્ણય આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર નિયમો પ્રત્યે તેની સંવેદનશીલતા અને પારદર્શિતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેની વૈશ્વિક હાજરીને મજબૂત બનાવવા માટે, ગ્રુપ હવે વૈકલ્પિક દેશોમાંથી ઉર્જા પુરવઠા સ્ત્રોતોની શોધ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે. કંપનીના આ પગલાને ભવિષ્યમાં કોઈપણ કાનૂની અથવા નાણાકીય મુશ્કેલીઓ ટાળવા માટે જોખમ વ્યવસ્થાપન વ્યૂહરચના તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
ગ્રુપે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે તે તેના તમામ વૈશ્વિક કામગીરીમાં ઉચ્ચતમ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ ધોરણોનું પાલન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. હાલમાં, બધાની નજર યુએસ તપાસના પરિણામો અને અદાણી ગ્રુપના પ્રતિભાવ પર છે. ઊર્જા ક્ષેત્રમાં પોતાની પકડ જાળવી રાખવા માટે, ગ્રુપ તેની સપ્લાય ચેઇનને વધુ સ્થિતિસ્થાપક બનાવવા માટે અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગીદારો સાથે કામ કરી રહ્યું છે. બ્લૂમબર્ગ ઇનપુટ સાથે
