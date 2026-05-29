ETV Bharat / business

આયાત-નિકાસમાં પહેલાની સરખામણીએ રૂપિયાનો ઉપયોગ વધ્યો: RBI રિપોર્ટ

આ પગલાથી કન્વર્ટિબલ વિદેશી ચલણોમાં મોંઘા ફોરેન રિઝર્વ જાળવવાની જરૂરિયાત ઓછી થશે

આ પગલાથી કન્વર્ટિબલ વિદેશી ચલણોમાં મોંઘા ફોરેન રિઝર્વ જાળવવાની જરૂરિયાત ઓછી થશે
આ પગલાથી કન્વર્ટિબલ વિદેશી ચલણોમાં મોંઘા ફોરેન રિઝર્વ જાળવવાની જરૂરિયાત ઓછી થશે (IANS)
author img

By PTI

Published : May 29, 2026 at 7:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આયાત અને નિકાસ બિલ પેમેન્ટમાં રૂપિયાનો ઉપયોગ સતત વધી રહ્યો છે. શુક્રવારે જાહેર કરાયેલા રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના વાર્ષિક અહેવાલ મુજબ, રૂપિયાના આંતરરાષ્ટ્રીયકરણની પ્રક્રિયા તમામ વેપાર ભાગીદારો માટે પરસ્પર ફાયદાકારક રહી છે.

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, RBI એ ચાલુ ખાતા અને પસંદગીના મૂડી ખાતા વ્યવહારોમાં ઉપયોગ વધારીને આંતરરાષ્ટ્રીય ચલણ તરીકે રૂપિયાને મજબૂત બનાવવા માટે ઘણા પગલાં લીધા છે. અહેવાલ મુજબ, બિલ ચુકવણી અને સેટલમેન્ટ કરન્સી તરીકે રૂપિયાનો વધતો ઉપયોગ વિનિમય દરના જોખમો સામે રક્ષણ પૂરું પાડવાની અપેક્ષા છે.

કેન્દ્રીય બેંક અનુસાર, આ કન્વર્ટિબલ વિદેશી ચલણમાં મોંઘા વિદેશી વિનિમય અનામત જાળવવાની જરૂરિયાત ઘટાડશે અને અન્ય ઘણા ફાયદાઓ પ્રદાન કરશે.

અહેવાલ મુજબ, સ્થાનિક ચલણનો ઉપયોગ દ્વિપક્ષીય વિનિમય દર બજારોના વિકાસને પણ સરળ બનાવે છે અને વિદેશી વિનિમય વ્યવહારોના ખર્ચમાં ઘટાડો કરે છે.

RBI એ જણાવ્યું હતું કે, જુલાઈ 2022 થી, રૂપિયા-આધારિત બિલ ચુકવણી અને સમાધાનમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ઓગસ્ટ 2022 થી જુલાઈ 2025 ના સમયગાળા દરમિયાન રૂપિયામાં આયાત અને નિકાસ બિલ સેટલમેન્ટનો સંચિત વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (CAGR) અનુક્રમે 20.9 ટકા અને 12.7 ટકા હતો.

વધુમાં, 2025-26 માટે ટ્રેડ બિલ સેટલમેન્ટ અને રૂપિયામાં સેટલમેન્ટના તાજેતરના ડેટા અનુસાર, પાછલા નાણાકીય વર્ષ (2024-25) ના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં, નિકાસ બિલમાં 6.5 ટકા, આયાત બિલમાં 9.5 ટકા, નિકાસ સેટલમેન્ટમાં 2.7 ટકા અને આયાત સેટલમેન્ટમાં 41.2 ટકાનો વધારો થયો છે.

મૂલ્યની દ્રષ્ટિએ, 2025-26 માં આયાત માટે રૂપિયા બિલ સેટલમેન્ટ ₹2.85 લાખ કરોડ રહ્યા, જે 2024-25 માં ₹2.60 લાખ કરોડ અને 2023-24 માં ₹1.94 લાખ કરોડ હતા.

ડેટા અનુસાર, નિકાસ માટે રૂપિયામાં સમાધાન ગયા નાણાકીય વર્ષમાં ₹3.27 લાખ કરોડ થયું હતું, જે 2024-25 માં ₹3.07 લાખ કરોડ અને 2023-24 માં ₹2.87 લાખ કરોડ હતું.

આયાત માટે રૂપિયામાં સેટલમેન્ટ 2025-26 માં ₹1.60 લાખ કરોડ થયું હતું, જે 2024-25 માં ₹1.13 લાખ કરોડ અને પાછલા વર્ષમાં ₹99,680 કરોડ હતું.

નિકાસ માટે રૂપિયામાં સમાધાન 2025-26 માં ₹1.72 લાખ કરોડ થયું હતું, જે 2024-25 માં ₹1.67 લાખ કરોડ અને 2023-24 માં ₹1.75 લાખ કરોડ હતું.

RBI એ જણાવ્યું હતું કે રૂપિયાના આંતરરાષ્ટ્રીયકરણની પ્રક્રિયા બધા વેપારી ભાગીદારો માટે પરસ્પર ફાયદાકારક રહી છે અને, પારસ્પરિકતાના સિદ્ધાંતોના આધારે, ઘણા અન્ય ઉભરતા બજારોના ચલણોમાં વેપાર ઇન્વૉઇસને પણ પ્રોત્સાહન આપ્યું છે.

ગયા નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન વેપાર સંબંધિત અનિશ્ચિતતાઓ, વૈશ્વિક તણાવ અને શેરબજારમાંથી વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણ (FPI) પાછું ખેંચવાને કારણે રૂપિયામાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

USE OF RUPEE IN EXIM INCREASED
RBI REPORT ON RUPEE
RUPEE IN IMPORT EXPORT
USE OF RUPEE IN EXIM INCREASED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.