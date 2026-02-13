ETV Bharat / business

માઈક્રોસૉફ્ટના AI ચીફની ચેતાવણી: આગામી દોઢ વર્ષમાં ખતમ થઈ શકે છે મોટાભાગની વ્હાઈટ-કૉલર જૉબ્સ!

માઈક્રોસૉફ્ટના AI ચીફના કહેવા અનુસાર, વકીલો, એકાઉન્ટન્ટ્સ અને પ્રોજેક્ટ મેનેજર્સ જેવા પ્રોફેશનલ્સની જૉબ્સ ઑટોમેટેડ થઈ શકે છે

સાંકેતિક તસવીર
સાંકેતિક તસવીર (IANS)
Published : February 13, 2026 at 7:40 PM IST

નવી દિલ્હી: માઈક્રોસૉફ્ટના આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) ચીફ મુસ્તફા સુલેમાન એક ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણી કરતા જણાવ્યું કે, આગામી 12થી 18 મહિનાની અંદર કૉમ્પ્યુટર આધારિત મોટાભાગની 'વ્હાઈટ-કૉલર' નોકરીઓ ઑટોમેટ થઈ શકે છે. સુલેમાન અનુસાર, માઈક્રોસૉફ્ટ હવે 'પ્રૉફેશનલ-ગ્રેડ AGI' (આર્ટિફિશિયલ જનરલ ઈન્ટેલિજન્સ) વિકસિત કરવાની હરીફાઈમાં છે, જે વકીલો, એકાઉન્ટન્ટ્સ અને પ્રૉજેક્ટ મેનેજર્સ જેવા વ્યવસાયોના કામને કરવા માટે પૂરી રીતે સક્ષમ થઈ જશે.

શું છે માઈક્રોસૉફ્ટનો પ્લાન?

ફાયનાન્શિયલ ટાઈમ્સને આપેલા એક ઈન્ટરવ્યુમાં સુલેમાને સ્પષ્ટ કર્યું કે, AIનો વર્તમાન સમય માત્ર ઉત્પાદતા વધારવા સુધી મર્યાદિત નહીં રહે, પરંતુ તે નોલેજ-બેઝ્ડ વ્યવસાયોમાં મોટું સંરચનાત્મક પરિવર્તન લાવશે. તેમણે કહ્યું, 'તમે ભલે વકીલ હોવ, એકાઉન્ટન્ટ હોવ કે માર્કેટિંગ એક્સપર્ટ, જો તમારે કૉમ્પ્યુટર સામે બેસીને કામ કરવાનું હોય છે, તો આગામી દોઢ વર્ષમાં તમારું મોટાભાગનું AI દ્વારા કરી શકાશે.'

માઈક્રોસૉફ્ટની રણનીતિ હવે એવા રૂટિન કામોને ઑટોમેટ કરવાની છે જેમાં અત્યારે કુશળ કર્મચારીઓની જરૂર પડે છે, જેમ કે, દસ્તાવેજનું ડ્રાફ્ટિંગ કરવું, ડેટા એનાલિસિસ અને પ્રૉજેક્ટ કો-ઑર્ડિનેશન. સુલેમાને એ પણ સંકેત આપ્યા કે, ભવિષ્યમાં પોતાનું AI મોડલ બનાવવું એટલું સરળ રહેશે જેટલું બ્લૉગ લખવું અથવા પૉડકાસ્ટ બનાવવું.

ટેક જગતમાં છટણીનો દૌર

સુલેમાનની આ ચેતવણી એવા સમયમાં આવી છે જ્યારે દુનિયાની દિગ્ગજ ટેક કંપનીઓ AI માટે પોતાનો રસ્તો બનાવવા માટે મોટાપાયે છટણી કરી રહી છે. તાજેતરમાં Oracleએ પોતાના AI ડેટા સેન્ટરની ક્ષમતા વધારવા માટે 20-30 હજાર નોકરીઓમાં કાપ મૂકવાની યોજના બનાવી છે.

એમેઝોને પણ પોતાના AI રિસ્ટ્રક્ચરિંગ પ્લાન અંતર્ગત 16 હજાર કર્મચારીઓને કાઢવાની ઘોષણા કરી છે.

ભારત પર પ્રભાવ અને તક

એક તરફ નોકરીઓ જવાનો ડર છે, તો બીજી તરફ ભારત માટે આમાં મોટી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. PWC ઈન્ડિયાના એક રિપોર્ટ અનુસાર, 2035 સુધી AI ભારતીય અર્થવ્યવસ્થામાં આશરે 550 બિલિયન ડૉલરનું યોગદાન આપી શકે છે. ભારત સરકારે પણ 2024માં પણ 1.2 બિલિયન ડૉલરના રોકણ સાથે 'India AI Mission'ની શરૂઆત કરી છે, જેથી દેશમાં કૉમ્પ્યુટિંગ સંસાધનો અને ટેલેન્ટ વિકસિત કરી શકાય.

સુલેમાનનું નિવેદન એ વાતનો સંકેત છે કે, વર્ક ફોર્સનું ભવિષ્ય સંપૂર્ણ રીતે બદલાવાનું છે. હવે પડકાર એ છે કે, પ્રૉફેશનલ્સ પોતાને આ AI ટૂલ્સ સાથે કેવી રીતે ઢાળે છે અને કેવી રીતે નવી 'મેટા-સ્કિલ્સ શીખે છે.

