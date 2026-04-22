સુપરપાવર બનવા તરફ અગ્રેસર ભારત: 2026 સુધી ચીન અને અમેરિકાને પછાડી સૌથી ઝડપથી વધશે ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા
IMF અનુસાર 2026માં 6.5 ટકા GPD ગ્રોથ સાથે ભારત દુનિયાની સૌથી ઝડપી અર્થવ્યવસ્થા બનશે
Published : April 22, 2026 at 3:25 PM IST
હૈદરાબાદ: વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ અને ભૂ-રાજકીય તણાવની વચ્ચે ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા માટે મોટા અને સકારાત્મક સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઈન્ટરનેશનલ મોનિટરિંગ ફંડ (IMF)ના તાજા આંકડા અનુસાર ભારત આવનારા વર્ષોમાં દુનિયાની સૌથી ઝડપથી વિકસતી મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થા બનશે. ખાસ કરીને 2026 માટે રજૂ કરવામાં આવેલા અનુમાનોમાં ભારતે ચીન અને અમેરિકા જેવા દિગ્ગજ દેશોને પાછળ છોડી ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે.
IMFએ ભારતના વિકાસ દરનું અનુમાન વધાર્યું
IMFના રિપોર્ટ અનુસાર, વર્ષ 2026માં ભારતનો GDP ગ્રોથ 6.5 ટકા રહેવાનું અનુમાન છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, વૈશ્વિક સંસ્થાએ ભારત પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા પોતાના જૂના અનુમાન (6.4%)માં વધારો કર્યો છે. આ વૃદ્ધિ દર્શાવે છે કે, ભારતે ન માત્ર કોવિડ બાદ મજબૂતીથી કમબેક કર્યું છે પરંતુ રશિયા-યુક્રેન અને મિડલ-ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષો છતાં પોતાની ડૉમેસ્ટિક ડિમાન્ડ અને ઉત્પાદન ક્ષમતાને સ્થિર રાખી છે.
IMF Growth Forecast 2026:— World of Statistics (@stats_feed) April 20, 2026
🇮🇳 India: 6.5%
🇨🇳 China: 4.4%
🇳🇬 Nigeria: 4.1%
🇸🇦 Saudi Arabia: 3.1%
🇺🇸 US: 2.3%
🇪🇸 Spain: 2.1%
🇧🇷 Brazil: 1.9%
🇲🇽 Mexico: 1.6%
🇨🇦 Canada: 1.5%
🇷🇺 Russia: 1.1%
🇿🇦 South Africa: 1.0%
🇫🇷 France: 0.9%
🇩🇪 Germany: 0.8%
🇬🇧 UK: 0.8%
🇯🇵 Japan:…
ચીન અને અમેરિકાની ગતિ સુસ્ત
રિપોર્ટમાં સૌથી ચોંકાવનારા આંકડા ચીન અને અમેરિકા સંબંધિત છે. એક સમયે દુનિયાનું ગ્રોથ એન્જિન કહેવાતા ચીનનો વિકાસ દર 2026માં ઘટીને 4.4% રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે. જોકે, ચીન સરકાર 5% થી વધુનો દાવો કરી રહી છે પરંતુ IMFના આંકડા 'ડ્રેગન'ની ધીમી પડતી ગતિ તરફ ઈશારો કરે છે. બીજી તરફ, દુનિયાની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા અમેરિકાની સ્થિતિ વધુ નબળી દેખાઈ રહી છે. અંદાજ અનુસાર, 2026માં અમેરિકન GDP માત્ર 2.3 ટકાના દરે વધશે, જે નાઈજિરિયા (4.1%) અને સાઉદી અરબ (3.1%) જેવા ઊભરતા દેશોથી પણ ઘણી ઓછી છે.
યૂરોપિયન અને એશિયન દિગ્ગજોનો હાલ
વિકસિત દેશોની યાદીમાં શામેલ સ્પેન 2.1%ની સાથે છઠ્ઠા સ્થાને છે, ત્યારબાદ બ્રાઝિલ (1.9%), મેક્સિકો (1.6%) અને કેનેડા (1.5%)નો નંબર આવે છે, યુદ્ધ લડી રહેલા રશિયાનો વિકાસ દર માત્ર 1.1% રહેવાની અપેક્ષા છે, સૌથી ચિંતાજનક સ્થિતિ જર્મની (0.8%) અને બ્રિટેન અને (0.8%) જાપાન (0.7%)ની છે, જેમની અર્થવ્યવસ્થા 1 ટકાની વૃદ્ધિને સ્પર્શ કરવામાં પણ સંઘર્ષ કરતી દેખાઈ રહી છે.
ભારતની સફળતા પાછળનું કારણ
નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, ભારતની આ શાનદાર ગતિની પાછળ સરકાર દ્વારા બેઝિક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર કરવામાં આવી રહેલો ભારે ખર્ચ, ડિજિટલ ક્રાંતિ અને વધતો મધ્યમ વર્ગ છે. વિદેશી રોકાણ માટે ભારતનું એક સુરક્ષિત કેન્દ્ર બનવું પણ તેમાં મદદરૂપ રહ્યું છે.
IMFના આ આંકડા સ્પષ્ટ કરે છે કે આગામી દશક ભારતનો છે. જો ભારત નિરંતરતા સાથે આગળ વધે છે તો ટૂંક સમયમાં તે દુનિયાની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવાનું પોતાનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી લેશે.
આ પણ વાંચો: