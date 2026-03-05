ETV Bharat / business

2026 બધા રેકોર્ડ તોડશે ગરમી, AC અને કૂલરની ડિમાન્ડમાં થઈ શકે છે ધરખમ વધારો

ભારતમાં આ વર્ષે કૂલિંગ પ્રોડક્ટ્સના વેચાણમાં જોરદાર ઉછાળો આવશે તેવું રિપોર્ટ્સ કહી રહ્યા છે
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 4:25 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતમાં 2026નો ઉનાળો કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ ક્ષેત્ર માટે, ખાસ કરીને એર કંડિશનર, એર કુલર અને પંખા જેવા ઉત્પાદનો માટે નોંધપાત્ર પરિવર્તનનું વર્ષ સાબિત થઈ શકે છે. 'આનંદ રાઠી રિસર્ચ'ના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, 2026 માં 'અલ નીનો' ફરીથી દેખાવાની પ્રબળ સંભાવના છે, જેના કારણે દેશમાં તીવ્ર અને લાંબી ગરમી પડી શકે છે. આ પરિસ્થિતિ કૂલિંગ સેક્ટર માટે 'સાઈક્લિક અપટર્ન' એટલે કે તેજીનીલહેર લઈને લાવશે.

2025ની મંદી માટે મોટું કમબેક

રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે, કમોસમી વરસાદ અને ઉતાર-ચઢાવવાળા હવામાનને કારણે, 2025 માં કૂલિંગ પ્રોડક્ટ્સની ડિમાન્ડ અપેક્ષા મુજબ નહોતી. ઓછા વેચાણને કારણે કંપનીઓમાં ઇન્વેન્ટરીનો સંગ્રહ થયો. જો કે, 2026 માં વહેલી શરૂઆત અને તીવ્ર ગરમી આ મંદીનો અંત લાવી શકે છે. લાંબી ઉનાળાની ઋતુ કંપનીઓને તેમની આવક અને નફો વધારવામાં મદદ કરશે.

માંગ વધવાના મુખ્ય કારણો

ઓછી પહોંચ: ભારતમાં હજુ પણ ફક્ત 8-10 ટકા ઘરો AC નો ઉપયોગ કરે છે. આ નીચો આંકડો ભવિષ્યમાં વૃદ્ધિની અપાર સંભાવના દર્શાવે છે.

નાના શહેરોનું યોગદાન: ટિયર-2 અને ટિયર-3 શહેરોમાં કૂલિંગ પ્રોડક્ટ્સની માંગ ઝડપથી વધી રહી છે.

પ્રીમિયમ મોડેલ્સની માંગ: અહેવાલ મુજબ, ગ્રાહકો હવે સાધારણ મૉડલ્સને બદલે ઊર્જા-કાર્યક્ષમ ઇન્વર્ટર એસી અને પ્રીમિયમ ઉત્પાદનોને પસંદ કરી રહ્યા છે.

રિપ્લેસમેન્ટ ડિમાન્ડ: જૂના ઉપકરણોને નવી, વધુ આધુનિક કૂલિંગ સિસ્ટમથી રિપ્લેસ કરવાનો ટ્રેન્ડ પણ માંગને આગળ ધપાવી રહ્યો છે.

કિંમતો અને નફા પર અસર

જ્યારે તીવ્ર ગરમીને કારણે માંગ ટોચ પર હોય છે, ત્યારે કંપનીઓ તાંબાના ભાવમાં વધારો અને વિદેશી વિનિમય દબાણ હોવા છતાં ભાવમાં વધારો કરી શકશે. આ તેમની કાર્યકારી કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરશે. અહેવાલમાં તારણ કાઢવામાં આવ્યું છે કે 2026નો ઉનાળો સમગ્ર ક્ષેત્ર માટે એક પરિવર્તન બિંદુ સાબિત થઈ શકે છે, જે કંપનીઓના વળતર ગુણોત્તર અને બજાર મૂલ્યાંકનને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જશે.

ભારતીય હવામાન વિભાગની આગાહીમાં પણ સંકેત આપવામાં આવ્યો છે કે આ ઉનાળો ભારે રહેશે, જેના કારણે રોકાણકારો અને ઉત્પાદકો બંનેની નજર હવે આગામી સિઝન પર છે.

