ETV Bharat / business

આજથી બદલાઈ રહ્યા છે આ નિયમો, તમારા જીવન અને ખિસ્સા પર કરશે અસર

દર મહિનાની જેમ નવેમ્બર મહિનાનો પહેલો દિવસ ફેરફાર લઈને આવ્યો છે, જાણો વિગતવાર માહિતી...

પ્રતિકાત્મક તસવીર
આજથી બદલાઈ રહ્યા છે આ નિયમો (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 1, 2025 at 8:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : નવેમ્બર મહિનો આજે શનિવારથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. નવેમ્બર મહિનો પોતાની સાથે ઘણા ફેરફાર લઈને આવી છે. આ ફેરફારો સામાન્ય લોકોના જીવન અને ખિસ્સા પર પણ અસર કરે છે. આ ફેરફારોમાં નવા ગેસ સિલિન્ડર દર, વિવિધ નિયમો અને આધાર કાર્ડથી લઈને બેંક ખાતા સુધીની દરેક વસ્તુનો સમાવેશ થાય છે. ચાલો આ ફેરફારો પર વિગતવાર નજર કરીએ...

ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ : સૌથી પહેલા ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ વિશે વાત કરીએ. સરકારી ગેસ કંપનીઓ દર મહિનાની પહેલી તારીખે ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ અપડેટ કરે છે. આ વખતે પણ આજે 1 નવેમ્બર, શનિવારના રોજ નવા ભાવ અપડેટ કરવામાં આવ્યા છે. ગેસ કંપનીઓ વારંવાર કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં સુધારો કરે છે, જેની સીધી અસર ઘરના બજેટ પર પડે છે. તેની અસર રેસ્ટોરાંમાં પણ સ્પષ્ટપણે જોવા મળી શકે છે. છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી કંપનીઓ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં સુધારો કરી રહી છે, જ્યારે ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે.

GST સ્લેબમાં બદલાવ : આજથી GST કાઉન્સિલના નિર્ણય અનુસાર નવું ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર અમલમાં આવ્યું છે. આજથી અગાઉના 12 ટકા અને 28 ટકાના સ્લેબને નાબૂદ કરવામાં આવ્યા છે. તેની જગ્યાએ હવે નવો 40 ટકાનો સ્લેબ રહેશે. હવેથી સરકારે વૈભવી અને હાનિકારક ઉત્પાદનો, જેમકે ઓટોમોબાઈલ, દારૂ, તમાકુ અને આયાતી ઉત્પાદનો પર 40 ટકાનો નવો GST સ્લેબ લાગુ કર્યો છે. જોકે, ઓછી કિંમતની આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ પર 5 ટકા અને અન્ય વસ્તુઓ પર 18 ટકા GST દર યથાવત રહેશે.

ક્રેડિટ કાર્ડના નિયમો પણ બદલાશે : ત્રીજો નિયમ SBI કાર્ડ સાથે સંબંધિત છે. જો તમે દેશની સૌથી મોટી બેંક સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ક્રેડિટ કાર્ડ વપરાશકર્તા છો, તો સાવધાન થઈ જાવ, આ ફેરફારો તમારા વોલેટ પર પણ અસર કરશે. નવા નિયમો અનુસાર અનસિક્યુર્ડ કાર્ડ પર આશરે 3.75% ચાર્જ વસૂલવામાં આવે છે. જો કે, જો તમે તમારા બાળકોની શાળા કે કોલેજની ફી થર્ડ-પાર્ટી એપ્સ દ્વારા ચૂકવો છો, તો આજથી તમને 1% વધારાનો શુલ્ક લાગશે. જો કે, POS મશીન દ્વારા કરવામાં આવતી ચૂકવણી માટે કોઈ શુલ્ક લાગશે નહીં. આ ઉપરાંત SBI ક્રેડિટ કાર્ડ ધારકોને 1,000 રૂપિયાથી વધુના તેમના વોલેટ લોડ કરવા માટે 1% ફી લાગશે. જો તમે ચેક દ્વારા ચૂકવણી કરો છો, તો તમારે રૂ. 200 ભરવા પડશે.

ખાતામાં ઉમેરી શકાશે ચાર નોમિની : ચોથો ફેરફાર સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે, અને તે બેંકિંગ ક્ષેત્ર સાથે સંબંધિત છે. આ નિયમ 1 નવેમ્બર, શનિવારથી અમલમાં આવશે, તે સુરક્ષા કારણોસર રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. બેંક ગ્રાહકો નવા મહિનાથી તેમના ખાતા અને લોકર માટે ચાર નોમિની નોમિનેટ કરી શકશે. એ નોંધવું જોઈએ કે બેંક ગ્રાહકો દરેક નોમિનીનો હિસ્સો પણ નક્કી કરી શકશે, દરેક કેટલો હિસ્સો રાખશે તે નક્કી કરશે.

આધાર કાર્ડના નિયમો પણ બદલાયા : આજથી આધાર કાર્ડના નિયમો પણ બદલાવાના છે. UIDAI અપડેટ પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે સતત કામ કરી રહ્યું છે. આ મહિનાથી તમે તમારું નામ, સરનામું, જન્મ તારીખ અને સંપર્ક નંબર ઓનલાઈન અપડેટ કરી શકશો. નવા ફેરફારો હેઠળ, PAN કાર્ડ, પાસપોર્ટ, રેશન કાર્ડ, મનરેગા કાર્ડ અને શાળાના રેકોર્ડ હવે ડેટાબેઝમાંથી આપમેળે ચકાસવામાં આવશે. કોઈપણ દસ્તાવેજો અપલોડ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

RULES WILL AFFECT LIFE AND BUDGET
RULES CHANGES FROM 1 NOVEMBER
BANKING RULES CHANGES
AADHAAR RULES CHANGES
NEW RULES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.