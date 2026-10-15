ભારતીય ઓટો બજારમાં આવ્યો મોટો ઉછાળો; આ ગાડીઓને ખરીદવા માટે તૂટી પડ્યા લોકો
ભારતીય ઓટો મોબાઇલ સેક્ટરમાં રેકોર્ડ તેજી, બીજા ત્રિમાસીકમાં વાહનોનું વેચાણ 18.2% વધીને 83.88 લાખ યૂનિટ્સ પર પહોંચી.
Published : October 15, 2026 at 2:15 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશના ઓટોમોબાઇલ સેક્ટરે નાણાકીય વર્ષ 2026-27માં બીજા ત્રિમાસિક (જુલાઇથી સપ્ટેમ્બર 2026માં મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું છે. સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયન (SIAM) દ્વારા લેટેસ્ટ આંકડા અનુસાર, આ ત્રિમાસિક ઘરેલુ વાહનોનું કૂલ વેચાણમાં વાર્ષિક આધાર પર 18.2 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. આ દરમિયાન દેશમાં કૂલ 83.88 લાખ વાહનોનું વેચાણ થયું છે.
SIAMના મહાનિર્દેશક રાજેશ મેનને જણાવ્યું કે આ ઓટો સેક્ટરના કોઇ પણ બીજા ત્રિમાસિક (Q2)નું સૌથી સારૂ પ્રદર્શન છે. આ સમયમાં પેસેન્જર વ્હીકલ, ટુ-વ્હીલર, થ્રી-વ્હીલર અને કોમર્શિયલ વ્હીકલ સહિત તમામ સેગમેન્ટમાં સૌથી વધુ વેચાણ નોંધાયું છે.
બજારમાં વધારાનું મુખ્ય કારણ
સિયામ અનુસાર, વાહનોના આ મજબૂત વેચાણ પાછળ કેટલાક આર્થિક કારણ રહ્યા છે. સરકાર દ્વારા લાગુ કરવામાં આવેલા GST 2.0ને કારણે વાહન ખરીદવું ગ્રાહકો માટે વધુ ફાયદાકારક સાબિત થયું છે. આ સિવાય, ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારોમાં મજબૂત માંગ, દેશમાં ચાલી રહેલા માળખાકીય પ્રોજેક્ટ્સ અને જૂના વાહનોને બદલે નવા વાહનો ખરીદવાની પ્રક્રિયાએ આ વૃદ્ધિને ટેકો આપ્યો છે.
Auto sales rise 18.2 pc to 83.88 lakh units in Q2, all vehicle segments post record sales: SIAM Read @ANI Story | https://t.co/eIggSKqJy0 #Autosales #september #SIAM https://t.co/ZvPiP926gX— ANI Digital (@ani_digital) October 15, 2026
બજારના અલગ અલગ સેગમેન્ટનું પ્રદર્શન
પેસેન્જર વ્હીકલ (કાર અને SUV): આ સેગમેન્ટમાં 30.7 ટકાનું ગ્રોથ જોવા મળ્યું અને કૂલ વેચાણ 13.61 લાખ યૂનિટ્સ રહી છે. ગ્રાહકો વચ્ચે યૂટિલિટી વ્હીકલની માંગ સૌથી વધુ છે. પેસેન્જર વ્હીકલના કૂલ વેચાણમાં 68 ટકા ભાગીદારી એકલી SUVની રહી છે, જેના વેચાણમાં 34.2 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો છે. મુસાફર કારોનું વેચાણ પણ 24.9 ટકા વધી છે.
ટુ વ્હીલર વાહન: ટુ-વ્હીલરના વેચાણમાં 15.2 ટકા વધીને 64.33 Lakh યૂનિટ્સ પર પહોંચી ગઇ છે. આ સેગમેન્ટમાં સ્કૂટરોની માંગમાં તેજી જોવા મળી છે જેમાં 27.7 ટકા વધારો થયો છે, તેના મુકાબલે મોટરસાઇકલના વેચાણમાં 7.4 ટકાનો સામાન્ય વધારો જોવા મળ્યો છે.
કોમર્શિયલ અને થ્રી વ્હીલર: દેશમાં વધતા વેપાર અને માલ ઉપાડવાને કારણે કોમર્શિયલ વાહનોનું વેચાણ 28.7 ટકા વધીને 3.09 લાખ યૂનિટ્સ થઇ ગયા છે. અંતિમ છેડા સુધી કનેક્ટિવિટી (લાસ્ટ-માઇલ મોબિલિટી)ની માંગને કારણે થ્રી-વ્હીલર્સનું વેચાણ પણ 23.6 ટકા વધીને 2.85 લાખ યૂનિટ્સ રહ્યું છે.
વાહનોની નિકાસ અને વૈશ્વિક પડકાર
વિદેશોમાં વાહનોની નિકાસ મામલે મિશ્ર અસર જોવા મળી છે. જ્યાં ટુ-વ્હીલરનો એક્સપોર્ટ 27.7 ટકા વધીને 16.5 લાખ યૂનિટ્સનું ઉચ્ચ સ્તર પર પહોંચી ગયું છે, બીજી તરફ કોમર્શિયલ વાહનોના એક્સપોર્ટમાં 72.5 ટકા તેજી જોવા મળી છે.
જોકે, પેસેન્જર વાહનોના એક્સપોર્ટમાં 5.2 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને આ ઘટીને 2.29 લાખ યૂનિટ્સ રહી ગયો છે. સિયામે જણાવ્યું કે પશ્ચિમ એશિયા સંકટને કારણે દરિયાઇ માર્ગ અને લોજિસ્ટિક્સમાં આવતી મુશ્કેલીને કારણે કારોના એક્સપોર્ટમાં કમી આવી છે.
ભવિષ્યની આશા અને પડકાર
આગામી મહિનાને લઇને સિયામના પ્રેસિડેન્ટ શેનૂ અગ્રવાલે કહ્યું કે, ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રી તહેવારોની સીઝન, નવા વાહનોની લોન્ચિંગ અને સરકારી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ખર્ચના ભાવની આગળ પણ તેજી વધવાની આશા છે. જોકે, વિશ્વભરમાં ચાલતી ભૂ-રાજકીય અનિશ્ચિતતાને જોતા ઉદ્યોગ સાવચેત છે.
સિયામે ચેતવણી આપી છે કે દેશમાં વધતી મોંઘવારી, બેન્ક દ્વારા લોનના વ્યાજ દરોમાં સંભવિત વધારો અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલી રહેલા તણાવને કારણે આગામી સમયમાં વાહનોની માંગ પર કેટલીક અસર પડી શકે છે.
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