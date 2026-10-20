રોકાણકારો માટે કમાણીની સુવર્ણ તક! ખુલવા જઇ રહ્યા છે 4 મોટા IPO
JiO, પારસ હેલ્થકેર, EAAA ઇન્ડિયા અને SEC એન્વાયર્મેન્ટલના 3000 કરોડથી વધુથી IPO સબ્સક્રિપ્શન માટે આ અઠવાડિયે ખુલશે.
Published : October 20, 2026 at 3:43 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય શેર બજારના પ્રાઇમરી માર્કેટમાં આ અઠવાડિયે બમ્પર હલચલ જોવા મળશે. બજારમાં કમાણીની તક શોધી રહેલા રોકાણકારો માટે એક સાથે ચાર મોટી કંપનીઓ પોતાની ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ લઇને આવી રહી છે. JIO હોસ્પિટલ ચેન ચલાવનારી પારસ હેલ્થકેર, એડલવાઇસ ગ્રુપની સહયોગી કંપની EAAA ઇન્ડિયા અલ્ટરનેટિવ્સ અને SEC એન્વાયરમેન્ટલ ટેકનોલોજીનો IPO આ મહિને સબ્સક્રિપ્શન માટે ખુલવા જઇ રહ્યો છે. આ ત્રણેય પબ્લિક ઇશ્યૂ દ્વારા બજારમાંથી આશરે 3000 કરોડ રૂપિયા કરતા વધુ મૂડી એકત્ર કરવાની યોજના છે.
21 ઓક્ટોબરે ખુલશે Jioનો IPO
રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (RIL)ની પેટાકંપની, 'જિયો પ્લેટફોર્મ્સ' (Jio Platforms)ના ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ (IPO)ની રાહ જોઈ રહેલા રોકાણકારો માટે એક મોટું અપડેટ છે. બુધવાર, 14 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, કંપનીએ તેના પ્રસ્તાવિત IPO માટે સત્તાવાર રીતે 'રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ' (RHP) દાખલ કર્યું છે. આ IPO માટે સબસ્ક્રિપ્શનનો સમયગાળો બુધવાર, 21 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે અને શુક્રવાર, 23 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ પૂર્ણ થશે. આ દરમિયાન, મોટા રોકાણકારો અને 'એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ' (anchor investors) માટે બિડિંગની તારીખ સોમવાર, 19 ઓક્ટોબર નક્કી કરવામાં આવી છે.
પારસ હેલ્થકેર: એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 652.5 કરોડ ભેગા કરશે, કાલે ખુલશે IPO
પારસ હેલ્થ બ્રાન્ડ નામથી હોસ્પિટલોનું સંચાલન કરનારી પારસ હેલ્થકેર લિમિટેડનો IPO 21 ઓક્ટોબરે ખુલીને 23 ઓક્ટોબરે બંધ થશે. કંપનીએ રોકાણકારો માટે દાંવ લગાવનારી બારી ખુલતા પહેલા જ એન્કર રોકાણકારો દ્વારા 652.5 કરોડનું ફંડ ભેગુ કરી પોતાની મજબૂત શરૂઆત કરી છે.
દિગ્ગજ રોકાણકારોનો વિશ્વાસ: કંપનીએ 39 મોટા ફંડ્સને 693 રૂપિયા પ્રતિ શેરના ભાવ પર શેર એલોર્ટ કર્યા છે જેમાં SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, બ્લેકરોક અને અબુધાબી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓથોરિટી જેવા સ્થાનિક અને ગ્લોબલ નામ સામેલ છે.
પ્રાઇસ બેન્ડ અને સાઇઝ: IPOની કૂલ સાઇઝ 1,450 કરોડ છે, જેના માટે પ્રાઇસ બેન્ચ 660થી 693 પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. આ ઇશ્યૂમાં 500 કરોડના નવા શેર જાહેર થશે જ્યારે 950 કરોડનો ઓફર ફોર સેલ હશે.
દેવું ચુકવવામાં થશે ફંડનો ઉપયોગ: ગુરૂગ્રામ સ્થિત આ કંપની નવા શેરમાંથી મળનારી 500 કરોડની રકમનો ઉપયોગ પોતાનું જૂનું દેવું ચુકવવા માટે કરશે. પારસ હેલ્થ દેશના 5 રાજ્ય અને 1 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ (ગુરૂગ્રામ, પટણા, કાનપુર, રાંચી અને શ્રીનગર)માં 8 મોટી હોસ્પિટલનું સંચાલન કરે છે, તેના શેરનું લિસ્ટિંગ 28 ઓક્ટોબરે સ્ટોક એક્સચેન્જ પર હશે.
EAAA ઇન્ડિયા અલ્ટરનેટિવ્સ: 26 ઓક્ટોબરથી ખુલશે 1200 કરોડનો દાંવ
એડલવાઇસ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસની સહયોગી એકમ EAAA ઇન્ડિયા અલ્ટરનેટિવ્સ લિમિટેડનો 1200 કરોડનો IPO 26 ઓક્ટોબરે સબ્સક્રિપ્શન માટે ખુલશે અને 28 ઓક્ટોબરે બંધ થશે.
ઓફર ફોર સેલ હશે: આ IPO સંપૂર્ણ ઓફર ફોર સેલ છે એટલે કે તેમાં કોઇ નવો શેર જારી કરવામાં નહીં આવે, તેનો અર્થ છે કે IPOમાંથી મળનારી રકમ વેચનારા પ્રમોટરને જશે, કંપનીને કોઇ સીધુ ફંડ નહીં મળે.
મજબૂત વેપારી બેકગ્રાઉન્ડ: વર્ષ 2008માં સ્થપાયેલી આ કંપની ભારતના અગ્રણી અલ્ટરનેટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લેટફોર્મ્સમાંથી એક છે, જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, કોમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટ અને પ્રાઇવેટ ક્રેડિટ જેવી સંપત્તિમાંથી લાંબા ગાળાની મૂડીનું સંચાલન કરે છે. 23 ઓક્ટોબરે એન્કર રોકાણકારો પાસેથી બિડ મંગાવવામાં આવશે.
SEC એન્વાયરમેન્ટલ ટેકનોલોજી: પર્યાવરણ ક્ષેત્રની કંપનીનો દાંવ 27થી
પર્યાવરણ અને સસ્ટેનેબિલિટી ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં કામ કરનારી કંપની SEC એન્વાયરમેન્ટલ ટેકનોલોજી લિમિટેડ પણ 27 ઓક્ટોબરે પોતાનો IPO લોન્ચ કરવા જઇ રહી છે. આ ઇશ્યૂ 29 ઓક્ટોબરે બંધ થશે.
ફ્રેશ ઇશ્યૂ અને OFSનું કોમ્બિનેશન: કંપનીના રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટ્સ (RHP) અનુસાર, આ IPOમાં 150 કરોડનો ફ્રેશ ઇશ્યૂ અને આ સાથે 1.56 કરોડથી વધુ ઇક્વિટી શેરોનું ઓફર ફોર સેલ (OFS) સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઇશ્યૂ માટે એન્કર રોકાણકારો 26 ઓક્ટોબરે પોતાની બોલી જમા કરી શકશે.
બજારના જાણકારોનું માનવું છે કે અલગ અલગ સેક્ટર (હેલ્થકેર, ફાઇનાન્સ અને પર્યાવરણ)ની આ કંપનીઓ આવતા રિટેલ રોકાણકારો પાસે પોર્ટફોલિયો ડાયવર્સિફાઇ કરવાની એક શાનદાર તક હશે.
નોંધ: (શેર બજાર અને IPOમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધીન છે, કૃપયા રોકાણ કરતા પહેલા પોતાના નાણાકીય સલાહકાર સાથે ચર્ચા કરો.)
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