8th Pay Commission: મૂળભૂત પગાર આ નવા ફોર્મ્યુલા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે; લઘુત્તમ પગાર ₹69,000 થવાની ધારણા
8મા પગાર પંચે '5-યુનિટ ફેમિલી ફોર્મ્યુલા'નો ઉપયોગ કરીને 3.833 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને લઘુત્તમ મૂળભૂત પગારમાં ₹69,000 નો વધારો કરવાની ભલામણ કરી છે.
Published : May 29, 2026 at 10:27 AM IST
હૈદરાબાદ: 8મા પગાર પંચને લઈને કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે કર્મચારીઓનો પગાર ફક્ત મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અથવા ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર આધાર રાખે છે. જો કે, આ વખતે, પગાર નક્કી કરતા એક મહત્વપૂર્ણ અને છુપાયેલા નિયમ, "ફેમિલી યુનિટ ફોર્મ્યુલા" માં એક મોટો ફેરફાર કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. જો સરકાર આ નવા ફોર્મ્યુલાને મંજૂરી આપે છે, તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો લઘુત્તમ મૂળ પગાર સીધો વધીને ₹69,000 થઈ શકે છે.
ફેમિલી યુનિટ ફોર્મ્યુલા શું છે?
કર્મચારીઓના પગાર નક્કી કરવા માટે પગાર પંચ આયક્રોઇડ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરે છે. આ ફોર્મ્યુલા સરેરાશ ભારતીય પરિવારને ખોરાક (કેલરી), કપડાં, ઘર ભાડું, શિક્ષણ અને આરોગ્ય જેવી મૂળભૂત જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે જરૂરી ઓછામાં ઓછી રકમનો અંદાજ લગાવે છે.
ફેમિલી યુનિટ 3 યુનિટથી વધારીને 5 યુનિટ કરવાની માંગ
7મા પગાર પંચ સુધી, કર્મચારીના પરિવારને 3 યુનિટ ગણવામાં આવતો હતો. આ સિસ્ટમમાં, કર્મચારી અને જીવનસાથીને એક-એક યુનિટ અને બે બાળકોને અડધો યુનિટ (0.5) ગણવામાં આવતા હતા. હવે, સરકારને સુપરત કરાયેલા મેમોરેન્ડમમાં, નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM) એ આ ફેરફારને 5 યુનિટ કરવા માટે ભારપૂર્વક હિમાયત કરી છે:
- કર્મચારી અને જીવનસાથી: 1 યુનિટ દરેક (કુલ 2)
- બે બાળકો: બાળક દીઠ 0.8 યુનિટ (કુલ 1.6)
- આશ્રિત માતાપિતા: 0.8 યુનિટ દરેક
- કુલ: 5.2 યુનિટ, 5 યુનિટ સુધી પૂર્ણ
યુનિયનએ 'માતાપિતા કલ્યાણ અધિનિયમ' અને સામાજિક સુરક્ષા નિયમોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જેના હેઠળ કર્મચારીઓ તેમના વૃદ્ધ માતાપિતાની સંભાળ રાખવા માટે કાયદેસર રીતે જવાબદાર છે.
પગાર અને પેન્શન પર શું અસર થશે?
જો આ નવું 5-યુનિટ ફોર્મ્યુલા અપનાવવામાં આવે છે, તો તેની નોંધપાત્ર અસરો થશે:
₹69,000 લઘુત્તમ પગાર: વર્તમાન લઘુત્તમ મૂળ પગાર ₹18,000 છે, જે આ ફોર્મ્યુલા હેઠળ સીધો વધીને ₹69,000 થશે.
3.833 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર: ₹69,000 ના મૂળ પગારને પ્રાપ્ત કરવા માટે, ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને વધારીને 3.833 કરવાની જરૂર પડશે. આના પરિણામે તમામ સ્તરે કર્મચારીઓના પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.
ભથ્થાં અને પેન્શનમાં વધારો: HRA અને DA જેવા તમામ ભથ્થાં મૂળ પગારના આધારે નક્કી કરવામાં આવતા હોવાથી, કુલ ઘરે લઈ જવાનો પગાર નોંધપાત્ર રીતે વધશે. વધુમાં, 1.1 કરોડથી વધુ લાભાર્થીઓ અને પેન્શનરોના માસિક પેન્શનમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થશે.
સરકાર અને પગાર પંચ આ મુદ્દા પર વિચાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ આર્થિક બોજને ધ્યાનમાં લીધા પછી જ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.