8મું પગારપંચ: કર્મચારીઓને લાગશે લોટરી, જુની પેન્શન યોજના પર આવ્યું નવું અપડેટ
શું 8મું પગારપંચ જુની પેન્શન યોજના પરત લાવશે, કે પછી ભારે નાણાબોજ અને આર્થિક સંકટના કારણે આ માંગ અધુરી જ રહી જશે ?
Published : June 6, 2026 at 12:16 PM IST
હૈદરાબાદ: દેશભરના લાખો સરકારી કર્મચારીઓ માટે હાલમાં સૌથી મોટી ચર્ચાનો વિષય '8મું પગાર પંચ' અને 'જૂની પેન્શન યોજના' (OPS) છે. આ માટે નવેમ્બર 2025 માં શરૂ થયેલી કમિશનની પ્રક્રિયાને છ મહિનાથી વધુનો સમય વીતિ ગયો છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં નિમાયેલું આ કમિશન બહું જલ્દી પોતાનો અહેવાલ રજૂ કરે તેવી શક્યતા છે. આ નિર્ણયની સીધી અસર લગભગ 50 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને 65 લાખથી વધુ નિવૃત્ત પેન્શનરો પર પડશે, જેમાં સૈન્ય કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવારોનો સમાવેશ થાય છે.
કર્મચારીઓ કેમ ઈચ્છે છે જૂની પેન્શન યોજના (OPS)?
'ઓલ ઇન્ડિયા NPS એમ્પ્લોઇઝ ફેડરેશન' જેવા કર્મચારી સંગઠનોનો દલીલ છે કે નવી પેન્શન યોજના (NPS) કર્મચારીઓને તેમના વૃદ્ધાવસ્થામાં નાણાકીય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરતી નથી. કર્મચારીઓ NPS ને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવા અને જૂની પેન્શન યોજના (OPS) પુનઃસ્થાપિત કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે.
કર્મચારીઓના મતે, જૂની પેન્શન યોજના ત્રણ મુખ્ય લાભો હતાં:
- ગેરંટીકૃત આવક: નિવૃત્તિ પછી, કર્મચારીઓનો છેલ્લે જે મૂળ પગાર હતો, તેનો સીધું 50 ટકા જેટલું માસિક પેન્શન મળતું હતું.
- મોંઘવારી સામે રક્ષણ: જેમ-જેમ દેશમાં મોંઘવારી વધે છે, સરકાર વર્ષમાં બે વાર મોંઘવારી ભથ્થું (DA) વધારે છે. જૂની પેન્શન યોજનામાં આ વધેલા DAનો સમાવેશ થતો હતો, જેનાથી નિવૃત્ત વડિલો પર મોંઘવારીની માર પડતી નથી.
- કોઈ કપાત નહીં: જૂની પેન્શન યોજનામાં કર્મચારીઓના પગારમાંથી કોઈ પૈસા કાપવામાં આવતા ન હતા; સરકાર જ સમગ્ર ખર્ચ ઉઠાવતી હતી.
તેનાથી વિપરીત, 2004માં લાગુ કરાયેલી નવી પેન્શન યોજના (NPS) હેઠળ, કર્મચારીઓના પગારમાંથી 10% પૈસા કાપવામાં આવે છે. આ ભંડોળ શેરબજાર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે. કારણ કે બજારનું કંઈ કહી શકાય નહીં, માટે તેમાં પેન્શનની રકમ પણ નિશ્ચિત નથી હોતી. કર્મચારી સંગઠનોનો દાવો છે કે કેટલાક કિસ્સાઓમાં, નિવૃત્ત લોકોને માત્ર ₹200 થી ₹2,000 માસિક પેન્શન મળે છે. જેનાથી આ મોંઘવારીના યુગમાં બે ટંકનું ભોજન કરવું પણ અશક્ય છે.
જૂની પેન્શન યોજનાને સંપૂર્ણપણે પુનઃસ્થાપિત કરવી કેમ મુશ્કેલ છે?
જૂની પેન્શન યોજના ખૂબ જ સારી લાગે છે, પરંતુ ખુદ કર્મચારી સંગઠનોના વરિષ્ઠ નેતાઓએ પણ સ્વીકાર્યું છે કે NPS ને સંપૂર્ણપણે રદ કરવું એ સરકાર માટે ખૂબ જ પડકારજનક કાર્ય છે. આના મુખ્યત્વે બે મુખ્ય કારણો છે.
₹16.5 લાખ કરોડનું જંગી ભંડોળ: અહેવાલો અનુસાર, છેલ્લાં 20 વર્ષમાં કર્મચારીઓ અને સરકાર બંનેના આશરે ₹16.5 લાખ કરોડ રૂપિયા NPS ખાતાઓમાં જમા થઈ ચુક્યા છે. આ કોઈ નાની રકમ નથી. આ બધા પૈસા LIC, SBI અને UTI જેવી મોટી સરકારી નાણાકીય સંસ્થાઓના માધ્યમથી વિવિધ એકમમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે.
અર્થવ્યવસ્થા પડી ભાંગવાનું જોખમ: નિષ્ણાતોએ ચેતવણી આપી છે કે જો આ ₹16.5 લાખ કરોડ અચાનક બજારમાંથી પાછા ખેંચી લેવામાં આવે તો દેશની બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓને ભારે તંગીનો સામનો કરવો પડશે. આનાથી શેરબજારમાં કડાકો બોલી શકે છે અને દેશની આર્થિક સ્થિતિ ભારે ખરાબ થઈ શકે છે. વધુમાં, સરકાર પાસે પેન્શન ચૂકવણી માટે ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે વાર્ષિક બજેટનો અભાવ છે, જેના કારણે દેશ પર દેવાનો બોજ નોંધપાત્ર રીતે વધશે.
શું નીકળી શકે છે કોઈ વચલો રસ્તો ?
8મા પગાર પંચના સભ્યો - જેમાં ભૂતપૂર્વ IAS અધિકારી પંકજ જૈન અને નાણાકીય નિષ્ણાત પ્રોફેસર પુલક ઘોષનો સમાવેશ થાય છે, જેઓ હાલમાં એક એવો વચલો રસ્તો શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે, જેનાથી સાપ પણ મરી જાય અને લાકડી પણ ન તૂટે.
એવી પણ ધારણા છે કે સરકાર જૂની પેન્શન યોજનાને સંપૂર્ણપણે તો પુનઃ લાગુ નહીં કરે, પરંતુ કર્મચારીઓને રાહત આપવા માટે એક નવું 'હાઇબ્રિડ મૉડલ' (જેમ કે યુનિફાઇડ પેન્શન યોજના - UPS) અથવા 'લઘુત્તમ ગેરંટીડ પેન્શન' માટેની જોગવાઈ રજૂ કરી શકે છે. આ વ્યવસ્થા હેઠળ, કર્મચારીઓને બજારના ભરોસે નહીં છોડી દેવામાં આવે અને તેમને એક નિશ્ચિત, સન્માનજનક પેન્શનની ખાતરી મળશે.