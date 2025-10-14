8મું પગાર પંચ: જાણો કર્મચારીઓના પગાર ક્યારે અને કેટલો વધશે
ટર્મ ઓફ રેફરન્સ વિના, કમિશન તેનું કામ શરૂ કરી શકતું નથી, જેના કારણે વહેલા પગાર સુધારાની શક્યતા ઓછી છે.
Published : October 14, 2025 at 9:19 PM IST
નવી દિલ્હી: આ વર્ષની શરૂઆતમાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની મંજૂરી છતાં, લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી 8મી કેન્દ્રીય પગાર પંચની રચના હજુ સુધી ઔપચારિક રીતે કરવામાં આવી નથી. આ કમિશન 1.2 કરોડથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે પગાર, પેન્શન અને ભથ્થામાં સુધારાના આગામી રાઉન્ડ નક્કી કરશે.
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મંત્રીમંડળે 16 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ 8મા પગાર પંચની રચનાને મંજૂરી આપી હતી, પરંતુ સરકારે હજુ સુધી તેના અધ્યક્ષ કે સભ્યોની નિમણૂકની જાહેરાત કરી નથી. ટર્મ ઓફ રેફરન્સ (ToR), જે કમિશનના કાર્યક્ષેત્રની રૂપરેખા આપે છે, જેમાં પગાર માળખા, ભથ્થાં અને નિવૃત્તિ લાભોનો સમાવેશ થાય છે, તે હજુ પણ બાકી છે.
ટર્મ ઓફ રેફરન્સ વિના, કમિશન તેનું કામ શરૂ કરી શકતું નથી, જેના કારણે વહેલા પગાર સુધારાની શક્યતા ઓછી છે. 7મા પગાર પંચની મુદત સપ્ટેમ્બર 2013 માં જાહેર કરવામાં આવી હતી, અને તેના ચેરમેન અને TOR બંનેને ફેબ્રુઆરી 2014 સુધીમાં સૂચિત કરવામાં આવ્યા હતા, જે દર્શાવે છે કે 8મા પગાર પંચની પ્રગતિ સમયપત્રક કરતાં ઘણી પાછળ છે.
કર્મચારીઓ ક્યારે પગાર વધારાની અપેક્ષા રાખી શકે છે?
ઐતિહાસિક રીતે, પગાર પંચની રચનાથી અમલીકરણ સુધી બે થી ત્રણ વર્ષ લાગ્યા છે. જોકે, 8મા પગાર પંચ 2026 અંગે હજુ સુધી કોઈ પ્રગતિ થઈ નથી. પરિણામે, તેનો અંતિમ અહેવાલ 2026 ના અંત પહેલા અથવા 2027 ની શરૂઆતમાં તૈયાર થશે નહીં. આવી સ્થિતિમાં, સુધારેલા પગાર અને પેન્શનનો અમલ ફક્ત 2027 ના મધ્યમાં અથવા 2028 ની શરૂઆતમાં જ થઈ શકે છે.
એ નોંધવું જોઈએ કે 7મું પગાર પંચ ફેબ્રુઆરી 2014 માં લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું, નવેમ્બર 2015 માં તેનો અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, અને તેની ભલામણો જાન્યુઆરી 2016 માં અસરકારક બની હતી, સમાન ત્રણ વર્ષના ચક્ર પછી.
કોને ફાયદો થશે?
એકવાર અમલમાં આવ્યા પછી, આઠમું પગાર પંચ આશરે 50 લાખ સેવારત કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને 6.5 કરોડ નિવૃત્ત કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શન પર અસર કરશે, જેમાં સંરક્ષણ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોનો સમાવેશ થાય છે.
કમિશન ફુગાવા અને અન્ય આર્થિક સૂચકાંકોના આધારે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં પણ સુધારો કરશે. અગાઉના કમિશનની જેમ, કોઈપણ ફેરફારો 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી અમલમાં આવવાની અપેક્ષા છે, જે કેન્દ્ર સરકારે અગાઉ જાહેર કરી હતી.
કેન્દ્રીય પગાર પંચની રચના સામાન્ય રીતે દર દસ વર્ષે એકવાર કેન્દ્ર સરકારના પગાર ધોરણોની સમીક્ષા કરવા અને સુધારાઓની ભલામણ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. 2016 માં લાગુ કરાયેલ સાતમું પગાર પંચ 2026 સુધી માન્ય રહેશે.
સરકારી કર્મચારીઓને તેમના આગામી પગાર સુધારા માટે અપેક્ષા કરતાં વધુ રાહ જોવી પડી શકે છે કારણ કે સંદર્ભની શરતો અને ચેરમેનની નિમણૂક હજુ બાકી છે.
આ પણ વાંચો: