8મું પગાર પંચ: 3.25 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, 5% વાર્ષિક પગાર વધારો, FNPO નો પ્રસ્તાવ
8મું પગાર પંચ: કેન્દ્રીય કર્મચારી સંગઠન, FNPO, એ 8મા પગાર પંચ માટે 3.0 થી 3.25 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ભલામણ કરી છે.
Published : January 29, 2026 at 4:04 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે ગયા અઠવાડિયે 8મા પગાર પંચની જાહેરાત કરી હતી. સરકારી કર્મચારીઓ કમિશનના રિપોર્ટની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. કમિશન તમામ હિસ્સેદારો સાથેની ચર્ચાના આધારે સરકારને પોતાનો રિપોર્ટ સુપરત કરશે. દરમિયાન, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના સંગઠન, FNPO (ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ) એ રાષ્ટ્રીય પરિષદ - સંયુક્ત સલાહકાર મિકેનિઝમ (કર્મચારી પક્ષ) ને એક પત્ર લખીને 3.0-3.25 ના બહુ-સ્તરીય ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને 5% વાર્ષિક પગાર વધારાની માંગણી કરી છે.
અહેવાલ મુજબ, જો 3.25 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ભલામણ સ્વીકારવામાં આવે છે, તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો લઘુત્તમ મૂળ પગાર આશરે ₹58,500 થઈ શકે છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, FNPO ના સેક્રેટરી જનરલ અને NCJCM (સ્ટાફ સાઇડ) ના સભ્ય શિવાજી વાસીરેડ્ડીએ તેમના 60 પાનાના પત્રમાં ઉચ્ચ પગાર ધોરણ, પગાર માળખું, પગાર મેટ્રિક્સ સિસ્ટમ, વાર્ષિક વધારો, ભથ્થાં અને પ્રમોશન જેવા મુદ્દાઓ પર ભલામણો શામેલ કરી છે. વાસીરેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી સંગઠન તરફથી સૂચનો પ્રાપ્ત કર્યા પછી, કાઉન્સિલ 15 ફેબ્રુઆરીએ ડ્રાફ્ટ સમિતિના સભ્યો સાથે મળશે. આ પછી, NCJCM દરખાસ્તનો અંતિમ ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરશે અને તેને આઠમા પગાર પંચના અધ્યક્ષ રંજના પ્રકાશ દેસાઈને મોકલશે.
FNPO ના પ્રસ્તાવો
અહેવાલ મુજબ, FNPO એ આયક્રોઇડ ફોર્મ્યુલાના આધારે વિવિધ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગાર સ્તરો માટે 3.0-3.25 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગણી કરી છે.
આ મુજબ:
- લેવલ 1 થી લેવલ 5 માટે પ્રસ્તાવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર - 3.0
- લેવલ 6 થી લેવલ 9 માટે પ્રસ્તાવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર - 3.05
- લેવલ 10 થી લેવલ 12 માટે પ્રસ્તાવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર - 3.1
- લેવલ 13 થી લેવલ 13A - 3.05 માટે પ્રસ્તાવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
- લેવલ 14 થી લેવલ 15 - 3.15 માટે પ્રસ્તાવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
- લેવલ 16 - 3.2 માટે પ્રસ્તાવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
- લેવલ 17 થી લેવલ 18 - 3.25 માટે પ્રસ્તાવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
5% વાર્ષિક પગાર વધારો
ET રિપોર્ટ અનુસાર, તેના પત્રમાં, FNPO એ એવી પણ માંગ કરી હતી કે વર્તમાન 3% વાર્ષિક પગાર વધારાનો ટ્રેન્ડ નાબૂદ કરવામાં આવે અને તેને 5% વાર્ષિક પગાર વધારા સાથે બદલવામાં આવે. સંગઠનનો દલીલ છે કે આના ઘણા ફાયદા થશે, જેમ કે સારી નાણાકીય વૃદ્ધિ, કર્મચારીઓની નારાજગીમાં ઘટાડો અને સરકારી પગાર માળખું ઉદ્યોગના ધોરણો સાથે સુસંગત હોવું. આનાથી ગ્રુપ C અને ગ્રુપ D કર્મચારીઓને સૌથી વધુ ફાયદો થશે. વધુમાં, મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને પગાર પંચમાં સુધારા જેવા અન્ય પરિબળો પણ કર્મચારીઓના પગારમાં વધારો કરે છે.
આઠમું પગાર પંચ ક્યારે લાગુ થઈ શકે છે?
સરકારે જાન્યુઆરી 2025 માં 8મું પગાર પંચ જાહેર કર્યું હતું, પરંતુ તેની ભલામણો તાત્કાલિક લાગુ થવાની શક્યતા ઓછી છે. પરામર્શ, પ્રસ્તુતિ અને અંતિમ મંજૂરીની પ્રક્રિયામાં 18 થી 24 મહિનાનો સમય લાગવાની અપેક્ષા છે.
