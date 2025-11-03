ETV Bharat / business

8મું પગાર પંચ: સરકારી કર્મચારીઓના પગાર વધારાને નક્કી કરતા પાંચ મુખ્ય પરિબળો

ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR) ની મંજૂરી પગાર સુધારા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે, જેનો લાભ 5 મિલિયનથી વધુ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને મળશે.

8મું પગાર પંચ: સરકારી કર્મચારીઓના પગાર વધારાને નક્કી કરતા પાંચ મુખ્ય પરિબળો
8મું પગાર પંચ: સરકારી કર્મચારીઓના પગાર વધારાને નક્કી કરતા પાંચ મુખ્ય પરિબળો (સાંકેતિક ફોટો - Getty Images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 3, 2025 at 3:09 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની કેન્દ્ર સરકારે તાજેતરમાં 8મા પગાર પંચ માટે ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR) ને સત્તાવાર રીતે મંજૂરી આપી છે. 28 ઓક્ટોબરના રોજ મંત્રીમંડળની બેઠક બાદ આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ સાથે, લાખો સરકારી કર્મચારીઓ માટે પગાર અને ભથ્થામાં સંભવિત સુધારા માટે તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે.

કેન્દ્રએ 8મા પગાર પંચના અધ્યક્ષ તરીકે ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈની નિમણૂક કરી છે. પગાર પંચમાં એક પાર્ટ-ટાઇમ સભ્ય અને એક સભ્ય-સચિવ હશે. IIM બેંગ્લોરના પ્રોફેસર પુલક ઘોષ પણ સભ્ય હશે, જ્યારે પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના સચિવ પંકજ જૈનને સભ્ય-સચિવ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

પગાર વધારા માટે જરૂરી પાંચ પરિબળો

સરકારના મતે, આઠમું પગાર પંચ પાંચ મુખ્ય આર્થિક અને વહીવટી માપદંડોના આધારે પગાર સુધારા નક્કી કરશે:

૧- વર્તમાન આર્થિક પરિસ્થિતિઓ અને સરકારની નાણાકીય ક્ષમતા

૨- વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ અને કલ્યાણ યોજનાઓ માટે પૂરતા ભંડોળ ઉપલબ્ધ છે તેની ખાતરી કરવી

૩- ભંડોળ વિનાની બિન-ફાળો આપતી પેન્શન યોજનાના ખર્ચનું મૂલ્યાંકન

૪- રાજ્યના નાણાં પર ભલામણોની અસરનું મૂલ્યાંકન

૫- સરકારી પગાર માળખાની જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રના પગાર સાથે સરખામણી

આ પરિબળોનો ઉદ્દેશ્ય કર્મચારીઓ માટે વાજબી વળતર સુનિશ્ચિત કરતી વખતે નાણાકીય સંતુલન જાળવવાનો છે.

કમિશન રચના અને સમયરેખા

૮મા પગાર પંચમાં અધ્યક્ષ, એક અંશકાલિક સભ્ય અને એક સભ્ય સચિવનો સમાવેશ થશે. કમિશનને ૧૮ મહિનાની અંદર તેનો અંતિમ અહેવાલ સબમિટ કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે, જોકે તે આ પ્રક્રિયા દરમિયાન વચગાળાના અહેવાલો સબમિટ કરી શકે છે.

લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો પર અસર

ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR) ની મંજૂરી પગાર સુધારણા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે, જેનો લાભ 5 મિલિયનથી વધુ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને સંરક્ષણ કર્મચારીઓ સહિત 6.5 મિલિયન પેન્શનરોને મળી શકે છે. કમિશન મૂળભૂત પગાર માળખું, ભથ્થાં અને પેન્શન માળખાની સમીક્ષા કરશે, જે સંભવિત રીતે ઉચ્ચ ટેક-હોમ પગાર અને નિવૃત્તિ લાભો તરફ દોરી જશે જો તેની ભલામણો લાગુ કરવામાં આવે.

