8મા પગાર પંચની રચના: કમિશન પગાર અને ભથ્થાઓની તપાસ કરશે, જાણો અહેવાલ તૈયાર કરવામાં કેટલો સમય લાગશે

એક ગેઝેટ નોટિફિકેશન મુજબ, 8મા પગાર પંચમાં ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં ત્રણ સભ્યોની પેનલ હશે.

8મા પગાર પંચની રચના: કમિશન પગાર અને ભથ્થાઓની તપાસ કરશે, જાણો અહેવાલ તૈયાર કરવામાં કેટલો સમય લાગશે
8મા પગાર પંચની રચના: કમિશન પગાર અને ભથ્થાઓની તપાસ કરશે, જાણો અહેવાલ તૈયાર કરવામાં કેટલો સમય લાગશે (સાંકેતિક ફોટો - Getty Images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 4, 2025 at 10:01 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારત સરકારે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શનરી લાભોની સમીક્ષા કરવા અને તેમાં સુધારા કરવાની ભલામણ કરવા માટે 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની ઔપચારિક રચના કરી છે. ઇકોનોમિક ટાઇમ્સમાં પ્રકાશિત થયેલા અહેવાલ મુજબ, આ પગલું લગભગ 10 મિલિયન સેવારત અને નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારીઓ માટે આગામી મુખ્ય પગાર સુધારણા ચક્ર તરફનું પ્રથમ સત્તાવાર પગલું છે.

નાણા મંત્રાલયના ખર્ચ વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ ગેઝેટ નોટિફિકેશન મુજબ, 8મા પગાર પંચમાં ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં ત્રણ સભ્યોની પેનલ હશે. પ્રો. પુલક ઘોષ તેના પાર્ટ-ટાઇમ સભ્ય તરીકે સેવા આપશે, જ્યારે પંકજ જૈન તેના સભ્ય સચિવ તરીકે સેવા આપશે. આ કમિશનનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં રહેશે.

આયોગ પગાર અને ભથ્થાંની તપાસ કરશે.

અહેવાલ મુજબ, આઠમું પગાર પંચ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ, સંરક્ષણ કર્મચારીઓ, અખિલ ભારતીય સેવાઓના સભ્યો અને અન્ય ચોક્કસ શ્રેણીઓના પગાર અને ભથ્થાઓની તપાસ કરશે જેથી વર્તમાન આર્થિક પરિસ્થિતિઓ અને નાણાકીય સમજદારી સાથે સુસંગત તર્કસંગત, કાર્યક્ષમ અને પ્રદર્શન-લક્ષી પગાર માળખું સુનિશ્ચિત થાય.

ભારત સરકારે 3 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ એક ગેઝેટ સૂચના દ્વારા સત્તાવાર રીતે 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની રચના કરી. 8મું પગાર પંચ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગાર, ભથ્થાં, પેન્શન અને સેવા શરતોની સમીક્ષા કરશે.

આઠમું પગાર પંચ કેવી રીતે કાર્ય કરશે?

આઠમું પગાર પંચ પોતાની પ્રક્રિયાઓ બનાવશે અને ચોક્કસ હેતુઓ માટે જરૂરી સલાહકારો, સંસ્થાકીય સલાહકારો અને નિષ્ણાતોની નિમણૂક કરી શકે છે. તે જરૂરી માહિતી પણ માંગી શકે છે અને પુરાવા એકત્રિત કરી શકે છે. ભારત સરકારના મંત્રાલયો અને વિભાગો આઠમા પગાર પંચ દ્વારા જરૂરી માહિતી, દસ્તાવેજો અને અન્ય સહાય પૂરી પાડશે.

નાણા મંત્રાલયના જાહેરનામામાં જણાવાયું છે કે ભારત સરકારને વિશ્વાસ છે કે રાજ્ય સરકારો, સેવા સંગઠનો અને અન્ય સંબંધિત સંસ્થાઓ 8મા પગાર પંચને તેમનો સંપૂર્ણ સહયોગ અને સહાય આપશે.

૮મા પગારપંચને તેનો અહેવાલ તૈયાર કરવામાં કેટલો સમય લાગશે?

૮મું પગારપંચ તેની રચનાની તારીખથી ૧૮ મહિનાની અંદર તેની ભલામણો રજૂ કરશે. જો જરૂરી હોય તો, ભલામણોને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યા પછી કમિશન કોઈપણ બાબત પર વચગાળાનો અહેવાલ મોકલવાનું વિચારી શકે છે.

