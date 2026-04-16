8મું પગાર પંચ: સરકારી કર્મચારીઓને મોટો ફાયદો! શું તમારો ₹18,000 નો પગાર વધીને ₹69,000 થશે?
8મા પગાર પંચના પ્રસ્તાવમાં 3.83 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને 6% વાર્ષિક વધારા સાથે લઘુત્તમ પગાર ₹69,000 રાખવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે.
Published : April 16, 2026 at 5:45 PM IST
નવી દિલ્હી: લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મહત્વપૂર્ણ અને સારા સમાચાર આવ્યા છે. સરકારી કર્મચારીઓના સૌથી મોટા સંગઠન નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM) એ 8મા પગાર પંચ સમક્ષ પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરી છે. આ પ્રસ્તાવમાં નોંધપાત્ર પગાર વધારાની ભલામણ કરવામાં આવી છે.
લઘુત્તમ પગારમાં ત્રણ ગણાથી વધુ વધારો
સૌથી અગત્યનું, NC-JCM એ સરકાર પાસેથી 3.833 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ ફોર્મ્યુલા છે જે કર્મચારીઓના મૂળ પગાર નક્કી કરે છે. જો સરકાર આ માંગણી સ્વીકારે છે, તો કર્મચારીઓનો લઘુત્તમ મૂળ પગાર, હાલમાં ₹18,000, સીધો વધીને ₹69,000 થશે, જે પગારમાં 3.8 ગણો વધારો દર્શાવે છે.
પગારની ગણતરી 3 નહીં, 5 લોકોના પરિવાર માટે કરવામાં આવશે
યુનિયનોએ પગાર વધારા માટે ખૂબ જ વ્યવહારુ તર્ક આપ્યો છે. અત્યાર સુધી, સરકારે પગાર નક્કી કરતી વખતે ત્રણ (પતિ, પત્ની અને બાળક) ના પરિવારને ધારણ કર્યો હતો. જોકે, આ વખતે, NC-JCM એ "પાંચ-યુનિટ મોડેલ" નો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જેમાં કર્મચારી, તેની પત્ની, બે બાળકો અને બે વૃદ્ધ માતા-પિતાનો સમાવેશ થાય છે. યુનિયનો કહે છે કે ફુગાવા, બાળકોના શિક્ષણ અને માતા-પિતાના તબીબી ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને, આજના સમયમાં ₹69,000 નો લઘુત્તમ પગાર જરૂરી છે.
વાર્ષિક પ્રમોશન અને અન્ય લાભો
પગાર વધારા ઉપરાંત, કેટલીક અન્ય મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ કરવામાં આવી છે:
વાર્ષિક વધારો: હાલમાં, દર વર્ષે પગારમાં 3% નો વધારો થાય છે, જેને વધારીને 6% કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
પ્રમોશન પર લાભો: પ્રમોશન પર બે વધારો આપવાનો અને ₹10,000 નો લઘુત્તમ લાભ સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.
નિવૃત્તિ ગ્રેચ્યુટી: નિવૃત્તિ સમયે મળતી ગ્રેચ્યુટીની રકમમાં પણ વધારો કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે.
આ લાભ કોને અને ક્યારે મળશે?
આ ફેરફારો દેશભરના 50 લાખથી વધુ કર્મચારીઓ અને આશરે 65 લાખ પેન્શનરોને સીધી અસર કરશે. 8મા પગાર પંચની રચના નવેમ્બર 2025માં કરવામાં આવી હતી અને તેનો અહેવાલ રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. જોકે, એવું માનવામાં આવે છે કે નવો પગાર 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી લાગુ થઈ શકે છે. જો અહેવાલમાં વિલંબ થશે, તો કર્મચારીઓને બાકી પગાર પણ મળી શકે છે.
હાલમાં, આ એક પ્રસ્તાવ છે, અને અંતિમ નિર્ણય સરકારનો છે. બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે જો સરકાર ₹69,000 ની સંપૂર્ણ માંગ સ્વીકારે નહીં, તો પણ ચોક્કસપણે માનનીય પગાર વધારો થશે.