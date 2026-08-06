6 ઓગસ્ટ 2026નું રાશિફળ: આજે મીન રાશિના જાતકોને મળશે શુભ સમાચાર, તમારો દિવસ કેવો રહેશે?
આજનો દિવસ આર્થિક યોજના બનાવવા માટે સારો છે. જે કામ પૂરું કરવાનું નક્કી કરશો તે પૂરું થશે.
Published : August 6, 2026 at 7:10 AM IST
મેષ- ચંદ્ર આજે 6 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ઘરમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ અનુકૂળ રહેશે. શરીર અને મન બંનેમાં સ્વસ્થતા અનુભવતા, તમે વિવિધ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. સફળતા તમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરશે, અને નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. તમારી આવકમાં વધારો થશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદ અને ખુશીની ક્ષણો વિતાવશો. માતા દ્વારા લાભ મેળવવાના સંકેતો છે. મિત્રો અને સંબંધીઓના કારણે ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે, અને તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ મતભેદો દૂર થશે.
વૃષભ- ચંદ્ર આજે 6 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બારમા ઘરમાં સ્થિત રહેશે. આજે કોઈપણ નિર્ણય લેતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વિચાર કરીને આગળ વધો. કોઈની સાથે ગેરસમજ થવાની સંભાવના છે. ખરાબ સ્વાસ્થ્યને કારણે તમે નિરાશા અનુભવી શકો છો. પરિવારના કોઈ સભ્યનો વિરોધ મતભેદ તરફ દોરી શકે છે, જેનાથી તમને તકલીફ થઈ શકે છે. જો તમારી મહેનત યોગ્ય ફળ ન આપે તો તમે નિરાશ થઈ શકો છો. આજના દિવસે ખર્ચ રહેશે અને કાર્યસ્થળ પર તમારા કામમાં વિલંબ થઈ શકે છે.
મિથુન- ચંદ્ર આજે 6 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમારા પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. વ્યવસાયમાં નફો થવાની સંભાવના છે, અને લોકો આજે તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. વિવાહ ઈચ્છુક લોકો લગ્ન નક્કી થવાની સંભાવના છે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે, અને તમારી આવકમાં વધારો થશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં સુમેળ રહેશે, અને તમને તમારા બાળકો વિશે સારા સમાચાર મળશે. આજે તમારા ઘરના આંતરિક ભાગને નવીનીકરણ કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરી શકો છો.
કર્ક- ચંદ્ર આજે 6 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના દસમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે નફાકારક છે. તમારા પર ઉચ્ચ અધિકારીઓની કૃપા રહેશે, અને તમારો પ્રભાવ વધશે. પ્રમોશનની સંભાવના છે. તમે વ્યવસાયમાં તમારા સ્પર્ધકોને પાછળ છોડી દેશો, અને નાણાકીય લાભ તમારા માટે સુખદ દિવસ બનશે. મહત્વપૂર્ણ પારિવારિક બાબતો અંગે ચર્ચા થશે. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને ધન, મિલકત અને માન મળશે. તમે તમારા ઘરના આંતરિક ભાગમાં ફેરફાર કરી શકો છો. બપોરે તમને થોડો થાક લાગી શકે છે; આ સમય દરમિયાન બિનજરૂરી ચિંતા ટાળો.
સિંહ - ચંદ્ર આજે 6 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આળસ અને થાક તમારા કામની ગતિને ધીમી કરી શકે છે. પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓને કારણે તમને અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં અવરોધો આવી શકે છે. તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખવો જરૂરી છે. તમે આજે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો અને મંદિર અથવા પૂજા સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો, જે માનસિક શાંતિ લાવશે. તણાવ દૂર કરવા માટે, તમે ધ્યાનનો અભ્યાસ કરી શકો છો અથવા તમારું મનપસંદ સંગીત સાંભળી શકો છો. તમે તમારા પરિવાર સાથે સાંજ વિતાવશો.
કન્યા - ચંદ્ર આજે 6 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે નવા કાર્યો હાથ ધરવા યોગ્ય નથી; તેના બદલે, તમે હાલમાં જે કામ કરી રહ્યા છો તે પૂર્ણ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. વેપારીઓ માટે દિવસ સરેરાશ રહેશે. બહારનો ખોરાક ખાવાથી બીમાર પડવાનું જોખમ રહેલું છે. તમારા ગુસ્સાને કાબુમાં રાખવા માટે મૌન રહેવું એ એક સમજદારીભર્યું પગલું હશે. તમારા પર ખર્ચ થઈ શકે છે. ગુપ્ત શત્રુ તમને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. સરકાર વિરુદ્ધ જતી અથવા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો થઈ શકે છે.
તુલા- ચંદ્ર આજે 6 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. દિવસ રોમાંસ અને મનોરંજનથી ભરેલો છે. તમે તમારા જાહેર જીવનમાં માન મેળવશો, અને તમારી ખ્યાતિ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. વ્યવસાયમાં પ્રગતિનો દિવસ છે, અને ભાગીદારો પાસેથી લાભ અંગે ચર્ચા થઈ શકે છે. તમે આજે નવું સાહસ પણ શરૂ કરી શકો છો. કપડાં અથવા ઘરેણાંની ખરીદી થવાની સંભાવના છે. વૈવાહિક સુખ અને વાહન સુખ ઉત્તમ રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજનાઓ બની શકે છે.
વૃશ્ચિક- ચંદ્ર આજે 6 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે તમારા ઘરમાં શાંતિ, ખુશી અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. જરૂરી કાર્યોમાં પૈસા ખર્ચ થશે. બીમાર લોકોના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે, અને તમે શત્રુઓ પર વિજય મેળવશો. કાર્યસ્થળ પર તમને સાથીદારો તરફથી સારો સહયોગ મળશે. તમે મિત્રોને મળશો. મહિલાઓના પિયરથી શુભ સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે અને બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે.
ધન- ચંદ્ર આજે 6 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે તમારે તમારા ગુસ્સા પર સંયમ રાખવાની જરૂર છે. પેટ સંબંધિત બીમારીઓને કારણે તમને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કોઈ કાર્યમાં સફળતા ન મળવાથી નિરાશા થઈ શકે છે. તમે સાહિત્ય અથવા અન્ય સર્જનાત્મક કાર્યોમાં રસ રાખશો. તમારા બાળકોની ચિંતા તમને પરેશાન કરી શકે છે. શક્ય હોય તો મુસાફરી કરવાનું ટાળવાનો પ્રયાસ કરો. નોકરીયાત લોકોએ આજે ફક્ત પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.
મકર- ચંદ્ર આજે 6 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે તમને શારીરિક અસ્વસ્થતા અને માનસિક બેચેનીનો અનુભવ થઈ શકે છે. થાક અને તણાવને કારણે, તમે સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવાની સ્થિતિમાં નહીં હોવ. કૌટુંબિક વાતાવરણમાં અસંતોષ તમને નિરાશ કરી શકે છે. ઉર્જા અને તાજગીનો અભાવ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમને છાતીમાં દુખાવો થઈ શકે છે અને તબીબી સલાહ લેવાની જરૂર પડી શકે છે. જાહેરમાં અપમાન થવાનું જોખમ છે; દલીલો ટાળવી શ્રેષ્ઠ છે.
કુંભ - ચંદ્ર આજે 6 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. ચિંતાના વાદળો દૂર થશે, જેનાથી તમને માનસિક રાહત મળશે. તમે ધીમે ધીમે તમારા કાર્ય માટે ઉત્સાહ પાછો મેળવશો અને તમારા નિર્ધારિત લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશો. તમે ભાઈ-બહેનો સાથે ઘરેલું બાબતોની ચર્ચા કરશો અને ખુશીથી સમય પસાર કરશો. તમારો મૂડ ખુશનુમા રહેશે. મિત્રો અને પ્રિયજનોની મુલાકાત તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. તમે વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો, અને તમારું ભાગ્ય સુધરશે. તમે પ્રિયજનોનો સાથ માણશો અને સારા સ્વાસ્થ્યનો અનુભવ કરશો.
મીન - ચંદ્ર આજે 6 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. નાણાકીય આયોજન માટે આજનો દિવસ ઉત્તમ છે. તમે તમારા મનમાં નક્કી કરેલા કોઈપણ કાર્યને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી શકશો. વ્યવસાયનો વિસ્તાર થશે, અને તમારી આવકમાં વધારો થશે. કોઈ મીટિંગ માટે બહાર જવાની યોજના બની શકે છે. તમે નવા પરિચિતો બનાવશો અને તેમના દ્વારા લાભ અને માન-સન્માન મેળવશો. તમારા બાળકો અને જીવનસાથી સંબંધિત સારા સમાચાર તમને આનંદ આપશે. તમારું લગ્નજીવન આનંદમય રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ સમય અનુકૂળ છે, જેઓ એકાગ્રતા સાથે તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે.