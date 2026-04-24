માલદીવ માટે ભારતે ખોલ્યો ખજાનો! મુશ્કેલ સમયમાં દોસ્તી નિભાવતા આપ્યા 3000 કરોડ

માલદીવને આર્થિક સંકટમાંથી બહાર કાઢવા માટે ભારતે 3,000 કરોડની સહાય પૂરી પાડી છે, જેનું રાષ્ટ્રપતિ મુઇઝુએ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 3:52 PM IST

માલે: 'પડોશી પ્રથમ' નીતિને વધુ મજબૂત બનાવતા, ભારતે માલદીવને 30 અબજ ભારતીય રૂપિયા (3,000 કરોડ રૂપિયા) ની નાણાંકીય સહાય આપવાની સત્તાવાર મંજૂરી આપી છે. ગુરુવારે ભારતીય ઉચ્ચ આયોગ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, આ ફંડ સાર્ક કરન્સી સ્વેપ ફ્રેમવર્ક હેઠળ ઉપાડના પ્રથમ તબક્કા તરીકે જારી કરવામાં આવ્યું છે.

દ્વિપક્ષીય કરારનું અમલીકરણ

આ નાણાંકીય સહયોગ માટેનું માળખું ઓક્ટોબર 2024 માં માલદીવના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ મુઇઝુની ભારત મુલાકાત દરમિયાન સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) અને માલદીવ સરકાર વચ્ચે 'કરન્સી સ્વેપ એરેન્જમેન્ટ' પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં જારી કરવામાં આવી રહેલી 30 અબજની રકમ આ જ માળખાના 'INR સ્વેપ વિન્ડો' હેઠળ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, જે ખાસ કરીને પ્રાદેશિક ચલણોમાં વેપાર અને પ્રવાહિતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રચાયેલ છે.

નાણાંકીય વિશ્વસનીયતાનું પ્રદર્શન

ભારતીય મિશન દ્વારા સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે આ નવો ઉપાડ માલદીવ દ્વારા તેની અગાઉની નાણાકીય જવાબદારીઓની સફળતાપૂર્વક ચુકવણીને અનુસરે છે. ગુરુવારે, માલદીવે ઓક્ટોબર 2024 માં મેળવેલ 400 મિલિયન ડોલર સ્વેપ સુવિધાને સંપૂર્ણ રીતે ચૂકવી દીધી. એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, માલદીવના વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે આ સમયસર ચુકવણી સરકારની તેની આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાંકીય જવાબદારીઓ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે અને દેશની નાણાકીય વિશ્વસનીયતાને મજબૂત બનાવે છે.

ભારત: એક વિશ્વસનીય વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર

ભારતે કટોકટીના સમયમાં માલદીવ માટે સતત 'ફર્સ્ટ રિસ્પોન્ડર' તરીકે સેવા આપી છે. 2012 માં સાર્ક સ્વેપ ફ્રેમવર્કની શરૂઆત થઈ ત્યારથી, RBI એ માલદીવને કુલ $1.1 બિલિયનની સંચિત સ્વેપ સહાય પૂરી પાડી છે. વધુમાં, ગયા વર્ષે, માલદીવની વિનંતી પર, ભારતે કટોકટી સહાય તરીકે ટ્રેઝરી બિલમાં $100 મિલિયનથી વધુ રકમ જમા કરાવી હતી.

આર્થિક સ્થિરતા તરફ પગલાં

વિદેશી વિનિમય અનામત અને વૈશ્વિક આર્થિક અસ્થિરતા પર દબાણ વચ્ચે, ભારત તરફથી આ સહાય માલદીવના ચલણને સ્થિર કરવામાં અને ટૂંકા ગાળાની વિદેશી વિનિમય જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. ભારતીય મિશન અનુસાર, આ સહયોગ 'વિઝન સાગર' (મહાસાગર) સાથે સુસંગત છે, જે હિંદ મહાસાગર ક્ષેત્રમાં સુરક્ષા અને વિકાસના સહિયારા લક્ષ્યોને રેખાંકિત કરે છે.

INDIA MALDIVES SAARC SWAP
MALDIVES ECONOMY
SAARC CURRENCY SWAP FRAMEWORK
INDIA MALDIVES
INDIA MALDIVES SAARC SWAP

