બજેટ 2026: રઘુરામ રાજનની સલાહ, સરકાર "ટૂંકા ગાળાના નહીં, લાંબા ગાળાના દ્રષ્ટિકોણ" પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે

રઘુરામ રાજને આગામી બજેટને લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચના સાથે જોડવાની, ચીન પર નિર્ભરતા ઘટાડવાની અને આર્થિક સ્થિરતા માટે મોટા સુધારાઓ લાગુ કરવાની સલાહ આપી છે.

ભૂતપૂર્વ આરબીઆઈ ગવર્નર રઘુરામ રાજન
ભૂતપૂર્વ આરબીઆઈ ગવર્નર રઘુરામ રાજન (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 28, 2026 at 4:34 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) ના ભૂતપૂર્વ ગવર્નર રઘુરામ રાજને આગામી કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 માટે લાંબા ગાળાના અભિગમની હિમાયત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે વર્તમાન વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, બજેટને ભારતીય અર્થતંત્રને મજબૂત, આત્મનિર્ભર અને ઝડપી વિકાસશીલ બનાવવા માટે લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચના સાથે સંરેખિત કરવું જોઈએ.

પંચવર્ષીય યોજનાઓથી આગળ વિચારવું જરૂરી

PTI સાથેની એક મુલાકાતમાં, રાજને વૈશ્વિક પરિસ્થિતિને "અત્યંત ખતરનાક સમય" ગણાવી. તેમણે ભાર મૂક્યો કે જ્યારે ભારતમાં અગાઉ પાંચવર્ષીય યોજનાઓની સિસ્ટમ હતી, ત્યારે વાર્ષિક બજેટ અને લાંબા ગાળાના વિકાસ લક્ષ્યો વચ્ચે હજુ પણ યોગ્ય સંરેખણનો અભાવ હતો. તેમના મતે, દેશની વૃદ્ધિ ક્ષમતાનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરવા માટે બજેટને મેક્રોઇકોનોમિક વિઝન સાથે જોડવાનો સમય આવી ગયો છે.

ખતરનાક વૈશ્વિક વાતાવરણ, પરંતુ તકો પણ અસ્તિત્વમાં

રાજને જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન સમય વૈશ્વિક અને સ્થાનિક બંને અર્થતંત્રો માટે જોખમી છે. તેમણે સ્વીકાર્યું કે કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI) જેવા ક્ષેત્રોમાં રોકાણ નવી તકો ઊભી કરી રહ્યું છે, પરંતુ તેમણે ચેતવણી પણ આપી હતી કે મર્યાદિત સંખ્યામાં સંસ્થાઓ પર વધુ પડતી નિર્ભરતા ભારતને નબળી બનાવી શકે છે.

પુરવઠા શૃંખલામાં વધુ સારા એકીકરણની જરૂરિયાત

ભૂતપૂર્વ ગવર્નરે સંકેત આપ્યો હતો કે આગામી બજેટમાં કેટલાક ટેરિફ ઘટાડી શકાય છે, જેનાથી ભારત વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલાઓમાં વધુ સારી રીતે એકીકૃત થઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે રાજ્યો રોકાણ-મૈત્રીપૂર્ણ નીતિઓ ઘડી રહ્યા છે, પરંતુ રાષ્ટ્રીય સ્તરે વધુ સુધારાની જરૂર છે.

આત્મનિરીક્ષણ અને સુધારાઓ ફરીથી શરૂ કરવાનો સમય

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે વધતા વેપાર તણાવનો ઉલ્લેખ કરતા, રાજને કહ્યું કે ભારતે આત્મનિરીક્ષણ કરવા અને આર્થિક વિકાસને વેગ આપવા માટે કયા સુધારાઓની જરૂર છે તે સમજવા માટે થોડો સમય કાઢવો જોઈએ. તેમણે યાદ કર્યું કે 1990 અને 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં મોટા સુધારા હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આ પ્રક્રિયા પછીથી ધીમી પડી ગઈ.

વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલાઓમાં નવી તકો

રાજને કહ્યું કે વર્તમાન વૈશ્વિક વાતાવરણમાં, ભારત પાસે વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલાઓમાં પોતાને ફરીથી સ્થાપિત કરવાની તક છે. તેમણે સૂચન કર્યું કે ભારતે ચીન પરની નિર્ભરતા ઘટાડવી જોઈએ અને યુરોપ, ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, પશ્ચિમ એશિયા અને પૂર્વ એશિયાઈ દેશો સાથે તેના વેપાર સંબંધો મજબૂત કરવા જોઈએ.

ઝડપી વૃદ્ધિ જરૂરી છે, પરંતુ સંતુલન પણ મહત્વપૂર્ણ

ચીન જેવા ઝડપી વિકાસ દર પર પ્રશ્ન ઉઠાવતા, રાજને કહ્યું કે ભારતને પણ એ જ માર્ગ અપનાવવાની જરૂર નથી. તેમણે કહ્યું કે અત્યંત ઝડપી વૃદ્ધિ ક્યારેક બિનટકાઉ સાબિત થઈ શકે છે, જેમ કે ચીનના પ્રોપર્ટી માર્કેટમાં જોવા મળ્યું છે. સંતુલિત અને ટકાઉ વૃદ્ધિ ભારત માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે.

સંપાદકની પસંદ

