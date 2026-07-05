ખેડૂતો માટે ખુશખબર: ભારતમાં ખાતરનો ભંડાર વધશે, યૂરિયા, DAP અને સલ્ફર લાદેલા 15 જહાજોએ હોર્મુઝ પાર કર્યું
કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડાએ જણાવ્યું હતું કે તમામ ખાતર પ્લાન્ટ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. બધા યુરિયા પ્લાન્ટ સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી કાર્યરત છે
Published : July 5, 2026 at 9:41 PM IST
નવી દિલ્હી: રસાયણ અને ખાતર મંત્રાલયે રવિવારે જણાવ્યું કે, પશ્ચિમ એશિયામાં તાજેતરના સંઘર્ષથી ભારતની ખાતર પુરવઠા શૃંખલા પર ખાસ અસર પડી નથી. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, દેશમાં ખાતર અને કાચા માલનું વહન કરતા 20 જહાજોમાંથી 15 જહાજો હોર્મુઝની ખાડીમાંથી સુરક્ષિત રીતે પસાર થયા છે. આઠ જહાજો 33.2 મિલિયન ટન યુરિયા, ચાર 25.7 મિલિયન ટન DAP અને ત્રણ 11.1 મિલિયન ટન સલ્ફર લઈ જઈ રહ્યા છે. બધા સમયપત્રક મુજબ ભારતીય બંદરો પર પહોંચી રહ્યા છે.
મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, પાંચ વધુ જહાજો તેમના માર્ગ પર છે, એક 0.25 મિલિયન ટન એમોનિયા અને બીજું 0.45 મિલિયન ટન યુરિયા વહન કરી રહ્યા છે. મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં બે વધુ યુરિયા જહાજો અને એક સલ્ફર જહાજ પર માલ લાદવામાં આવી રહ્યો છે. એવી અપેક્ષા છે કે બધા આયોજન મુજબ પહોંચશે.
કેન્દ્ર સરકારે કહ્યું કે પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષને કારણે સ્ટ્રેટ ઑફ હોર્મુઝ દ્વારા દરિયાઈ ટ્રાફિક ખોરવાયો હોવા છતાં, "સમયસર આયોજન, વધુ સારા સંકલન અને સતત દેખરેખ" દ્વારા ખાતરોનો અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો હતો.
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે રાજદ્વારી પ્રયાસો દ્વારા પુરવઠાના નવા સ્ત્રોતો પણ શોધવામાં આવ્યા છે. ઓમાન, મલેશિયા, વિયેતનામ, જ્યોર્જિયા, નાઇજીરીયા, રશિયા, ફિનલેન્ડ, ઇજિપ્ત, અલ્જેરિયા, તુર્કી અને નેધરલેન્ડ્સથી યુરિયા પુરવઠાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ભારતે લાલ સમુદ્રના માર્ગે રશિયા, મોરોક્કો, ઇજિપ્ત, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, જોર્ડન, દક્ષિણ કોરિયા, ટ્યુનિશિયા અને સાઉદી અરેબિયાથી DAP અને NPK (નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ) ની આયાત કરી હતી.
કેન્દ્રીય રસાયણ અને ખાતર મંત્રી જે.પી. નડ્ડાએ જણાવ્યું હતું કે, પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષે વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલા પર ગંભીર અસર કરી છે, ખાતરના ભાવમાં વધારો થયો છે અને નિકાસનો સમય વધ્યો છે. ભારત પણ આ અસરથી બાકાત રહ્યું નથી. જોકે, તેમણે કહ્યું કે ભાવમાં વૈશ્વિક ઉછાળો હોવા છતાં, સરકારે ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કર્યું છે, અને આ પ્રધાનમંત્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ ખાતર વિભાગ દ્વારા લેવામાં આવેલા સક્રિય પગલાંને આભારી છે.
તેમણે કહ્યું કે ખાતર પ્લાન્ટ્સને કુદરતી ગેસનો પુરવઠો, જે પશ્ચિમ એશિયા કટોકટી દરમિયાન આશરે 65 ટકા ઘટી ગયો હતો, તે હવે સંપૂર્ણપણે પુનઃસ્થાપિત થઈ ગયો છે. પરિણામે, દેશભરના તમામ યુરિયા પ્લાન્ટ સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી કાર્યરત છે.
મંત્રાલયના ડેટા અનુસાર, નાણાકીય વર્ષ 2026-27 ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં (એપ્રિલ-જૂન) સ્થાનિક યુરિયા ઉત્પાદન 6.786 મિલિયન ટનના લક્ષ્યાંક સામે 7.155 મિલિયન ટન રહ્યું, જે લક્ષ્યાંક કરતાં 3.69 મિલિયન ટન વધુ હતું. DAP ઉત્પાદન 8.61 મિલિયન ટનના લક્ષ્યાંક સામે 9.84 મિલિયન ટન સુધી પહોંચ્યું, જ્યારે NPK ઉત્પાદન 2.077 મિલિયન ટન અને SSP (સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ) ઉત્પાદન 1.35 મિલિયન ટન હતું.
ભારતે 38.39 મિલિયન ટનની વાર્ષિક જરૂરિયાત સામે 19.756 મિલિયન ટન ખાતરનો ભંડાર પ્રાપ્ત કર્યો છે, જે વાર્ષિક જરૂરિયાતના 51 ટકાથી વધુ છે. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી આયાત, ઉચ્ચ સ્થાનિક ઉત્પાદન અને પર્યાપ્ત સ્ટોકને કારણે દેશભરમાં ખાતરની સંતોષકારક ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત થઈ છે. મંત્રી જેપી નડ્ડાએ સમયસર પુરવઠાના પગલાં દ્વારા ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવાની સરકારની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.
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