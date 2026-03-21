1લી એપ્રિલ 2026થી બદલાઈ જશે તમારી દુનિયા! ઈન્કમ ટેક્સથી લઈને ટોપ પ્લાઝા સુધી લાગુ થશે આ નવા 15 નિયમ
1 એપ્રિલ, 2026 થી, ભારતમાં એક નવો આવકવેરા કાયદો, ડિજિટલ ટોલ, વધુ સસ્તા વિદેશી પ્રવાસ અને પાન કાર્ડ નિયમોમાં મોટા ફેરફારો અમલમાં આવવાના છે.
Published : March 21, 2026 at 6:42 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતમાં 1 એપ્રિલ, 2026થી એક નવા નાણાકીય વર્ષની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. કેન્દ્ર સરકારે વિવિધ રાજ્ય સરકારો સાથે મળીને સામાન્ય જનતા, વ્યવસાય માલિકો અને પગારદાર વ્યક્તિઓ પર અસર કરતા અનેક મોટા ફેરફારોને મંજૂરી આપી છે. આ વખતે રજૂ કરાયેલા ફેરફારો ફક્ત નાના સુધારા નથી; તેના બદલે, 65 વર્ષ જૂના 'ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ'ને સંપૂર્ણપણે એક નવા કાયદા દ્વારા બદલવામાં આવી રહ્યા છે. ચાલો આપણે વિગતવાર જાણીએ કે 1 એપ્રિલ, 2026થી અમલમાં આવેલા આ ફેરફારો તમારા નાણાકીય અને તમારા રોજિંદા જીવન પર કેવી અસર કરશે.
1. 64 વર્ષ પછી નવો આયકર કાયદો
સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર ટેક્સ મોરચે છે. જૂનો 'ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ' જે 1961થી અમલમાં છે હવે તેની જગ્યા 'ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ, 2025'ની જગ્યા લેશે. સરકારનો છે કે નવો કાયદો નોંધપાત્ર રીતે સરળ છે. કાયદામાં કલમોની સંખ્યા 819 થી ઘટાડીને 536 કરવામાં આવી છે, જે કરદાતાઓ માટે નિયમોને સમજવામાં સરળ બનાવશે.
2. શેર બાયબેક પર વધુ ટેક્સ
રોકાણકારો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. અત્યાર સુધી, કંપનીઓ દ્વારા 'શેર બાયબેક' ને 'ડીમ્ડ ડિવિડન્ડ' તરીકે ગણવામાં આવતું હતું; જોકે, 1 એપ્રિલથી, તેને 'કેપિટલ ગેન્સ' તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ થાય કે રોકાણકારો ફક્ત તેમને મળતા નફા પર જ ટેક્સ ચૂકવવો પડશે. લાગુ ટેક્સ રેટ કોર્પોરેટ પ્રમોટરો માટે 22% અને રોકાણકારોની અન્ય શ્રેણીઓ માટે 30% સુધી હોઈ શકે છે.
3. શેરબજાર: F&O ટ્રેડિંગ વધુ ખર્ચાળ બનશે
જો તમે શેરબજારના 'ફ્યુચર્સ એન્ડ ઓપ્શન્સ' (F&O) સેગમેન્ટમાં ટ્રેડિંગ કરો છો, તો તમારા ટ્રેડિંગ ખર્ચમાં વધારો થવાની તૈયારી છે. સરકારે STT (સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ) માં વધારો કર્યો છે.
- ફ્યુચર્સ પરનો ટેક્સ 0.02% થી વધીને 0.05% થશે
- ઓપ્શન્સ માટે આ રેટ 0.1% થી વધારીને 0.15% કરવામાં આવ્યો છે.
4. સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ (SGB) પર ટેક્સ મુક્તિમાં ફેરફાર
સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડમાં રોકાણકારો માટેના નિયમો કડક કરવામાં આવ્યા છે. હવે, ટેક્સ મુક્તિનો લાભ ફક્ત તે લોકોને જ મળશે જેમણે સીધા સરકાર પાસેથી બોન્ડ ખરીદ્યા છે (મૂળ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ). જો તમે આ બોન્ડ શેરબજાર (સેકન્ડરી માર્કેટ) દ્વારા કોઈ બીજા પાસેથી ખરીદ્યા છે, તો તમારે કમાયેલા નફા પર ટેક્સ ચૂકવવા પડશે.
5. PAN કાર્ડ સંબંધિત 5 મુખ્ય ફેરફારો
સરકારે પાન કાર્ડ (PAN) સંબંધિત 'ડ્રાફ્ટ આવકવેરા નિયમો 2026' બહાર પાડ્યા છે:
- રોકડ વ્યવહારો: નાણાકીય વર્ષમાં ₹10 લાખથી વધુની રોકડ જમા અથવા ઉપાડ માટે PAN પ્રદાન કરવું હવે ફરજિયાત છે.
- મિલકત: ₹20 લાખથી વધુની જમીન અથવા ઘર ખરીદવા માટે PAN જરૂરી રહેશે (અગાઉ, આ મર્યાદા ₹10 લાખ હતી).
- હોટેલ બિલ: ₹1 લાખ સુધીની રકમના હોટેલ બિલ માટે PAN જરૂરી રહેશે નહીં (અગાઉ, આ મર્યાદા ₹50,000 હતી).
- ગાડીઓ: ₹5 લાખથી વધુ કિંમતના ગાડીઓ અથવા પ્રીમિયમ મોટરસાઇકલ ખરીદતી વખતે જ PAN કાર્ડ આપવું આવશ્યક છે.
6. રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર રોકડ ચુકવણીનો અંત
1 એપ્રિલ, 2026 થી, બધા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ ટોલ પ્લાઝા પર રોકડ ચુકવણી સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં આવશે. બધા - 1,150 થી વધુ ટોલ પ્લાઝા પર ચુકવણી ફક્ત FASTag અથવા UPI દ્વારા સ્વીકારવામાં આવશે. આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય ટોલ બૂથ પર લાંબી કતારોને દૂર કરવાનો છે.
7. વિદેશ યાત્રા અને શિક્ષણ વધુ સસ્તું બનશે (TCSમાં ઘટાડો)
વિદેશ પ્રવાસ કરવાનું આયોજન કરનારાઓ માટે સારા સમાચાર છે. લિબરલાઇઝ્ડ રેમિટન્સ સ્કીમ (LRS) હેઠળ, વિદેશી પ્રવાસ પેકેજો પર લાગુ પડતા TCS (ટેક્સ કલેક્ટેડ એટ સોર્સ) ના રેટ અગાઉના 5% અને 20% થી ઘટાડીને 2% કરવામાં આવ્યા છે. તેવી જ રીતે, વિદેશમાં શિક્ષણ અને તબીબી સારવાર માટે થતા ખર્ચ પર TCS દર પણ 5% થી ઘટાડીને 2% કરવામાં આવ્યો છે.
8. દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ અને શહીદોના પરિવારો માટે રાહત
શારીરિક અપંગતાને કારણે સેવામાંથી છૂટા કરાયેલા વ્યક્તિઓ હવે આવકવેરામાં મુક્તિ માટે પાત્ર બનશે. વધુમાં, સૈન્ય કર્મચારીઓના સેવા પેન્શન અને અપંગતા પેન્શન બંનેને કરમુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, આ મુક્તિ સામાન્ય નિવૃત્તિ પછી મળતા પેન્શન પર લાગુ થશે નહીં.
9. ઇંડા પર એક્સપાયરી ડેટ (ઉત્તર પ્રદેશ)
સ્વાસ્થ્ય સલામતી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને, ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે એક અનોખો નિયમ લાગુ કર્યો છે. 1 એપ્રિલ, 2026થી, યુપીમાં વેચાતા દરેક ઈંડા પર 'એક્સપાયરી ડેટ' તેમજ ઈંડા રાખવાની તારીખ છાપેલી હોવી ફરજિયાત રહેશે. આ પહેલ સાથે, યુપી દેશમાં એક અગ્રણી રાજ્ય બનવા માટે તૈયાર છે.
10. રાજસ્થાનમાં નવા 'લઘુત્તમ વેતન' નિયમો
રાજસ્થાન સરકાર 1 એપ્રિલથી 'વેતન નિયમો 2026' લાગુ કરવા માટે તૈયાર છે. આ નિયમો હેઠળ, રાજ્યમાં કામ કરતા મજૂરો માટે કામના કલાકો, લઘુત્તમ વેતન અને રજાના હક સંબંધિત નિયમો વધુ પારદર્શક બનાવવામાં આવશે.
11. મધ્યપ્રદેશમાં 'ફેમિલી પેન્શન'
2026ના બજેટમાં, મધ્યપ્રદેશ સરકારે જાહેરાત કરી હતી કે 1 એપ્રિલથી રાજ્યમાં એક નવી 'ફેમિલી પેન્શન' યોજના અમલમાં આવશે. વધુમાં, એમપી જીએસટી વિભાગ હવે 'વર્ચ્યુઅલ હિયરિંગ્સ' (ઓનલાઈન હિયરિંગ્સ) રજૂ કરશે, જેનાથી વેપારીઓને સરકારી કચેરીઓમાં વારંવાર જવાની જરૂર રહેશે નહીં.
12. કચરા વ્યવસ્થાપનના નવા નિયમો (SWM નિયમો 2026)
પર્યાવરણ મંત્રાલયે અગાઉના 2016ના કચરા વ્યવસ્થાપન નિયમોને રદ કરીને હવે 'ઘન કચરા વ્યવસ્થાપન નિયમો 2026' લાગુ કર્યા છે. કચરાના નિકાલની સમગ્ર પ્રક્રિયા હવે 'ડિજિટલ' હશે, અને કંપનીઓએ પ્રક્રિયાના દરેક પગલા અંગેની માહિતી ઓનલાઈન સબમિટ કરવાની રહેશે.
13. MAT દરમાં ઘટાડો
કંપનીઓ માટે 'લઘુત્તમ વૈકલ્પિક કર' (MAT) દર 15% થી ઘટાડીને 14% કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, હવેથી કોઈ નવા MAT ક્રેડિટને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
14. નશીલા પદાર્થો વધુ મોંઘા બનશે
મહેસૂલ વધારવા અને જાહેર આરોગ્યને પ્રાથમિકતા આપવાના હેતુથી, સરકારે માદક દ્રવ્યો પર ડ્યુટીમાં વધારો કર્યો છે. વધુમાં, હવે પાન મસાલા પર વધારાનો 'સેસ' વસૂલવામાં આવશે, જેનાથી આ ઉત્પાદનોના ભાવમાં વધારો અનિવાર્ય બનશે.
15. જમીન સંપાદન વળતર હવે કરમુક્ત
આ ખેડૂતો અને જમીનમાલિકો માટે મોટી રાહત છે. સરકાર દ્વારા સંપાદિત જમીનના બદલામાં મળતું વળતર હવે આવકવેરામાંથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત રહેશે.
1 એપ્રિલ, 2026 થી અમલમાં આવનારા આ નિયમો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે સરકારનું ધ્યાન ડિજિટલ અર્થતંત્રને પ્રોત્સાહન આપવા અને સરળ કર વ્યવસ્થા સ્થાપિત કરવા પર છે. એક તરફ ટોલ પ્લાઝા અને કચરા વ્યવસ્થાપન જેવી પહેલોને સંપૂર્ણપણે ડિજિટલાઇઝ કરવામાં આવી રહી છે, તો બીજી તરફ સામાન્ય નાગરિકને પાન કાર્ડ અને વિદેશ મુસાફરી અંગે કર રાહત આપવામાં આવી છે.
