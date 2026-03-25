બાયબેક ઑફરમાં શેર્સ વેચતા પહેલા આ જાણી લેજો, ચૂકવવો પડશે વધુ સરચાર્જ!
1 એપ્રિલથી, બાયબેક હેઠળ શેરના વેચાણમાંથી થતા મૂડી લાભ પર 12 ટકાનો એકસમાન સરચાર્જ લાગુ થશે
Published : March 25, 2026 at 10:32 PM IST
નવી દિલ્હી: 1 એપ્રિલથી, કોર્પોરેટ બાયબેક ઓફરમાં શેર વેચીને વ્યક્તિગત અથવા કોર્પોરેટ શેરધારકો દ્વારા મેળવેલા મૂડી લાભ પર 12 ટકાનો સમાન સરચાર્જ વસૂલવામાં આવશે. આ સુધારાને ફાઇનાન્સ બિલમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને બુધવારે લોકસભામાં મંજૂરી મળી હતી.
બુધવારે, સરકારે ફાઇનાન્સ બિલ, 2026 માં 32 સુધારા રજૂ કર્યા. ત્યારબાદ ગૃહે ફાઇનાન્સ બિલને મંજૂરી આપી. સુધારેલા ફાઇનાન્સ બિલ પર શુક્રવારે રાજ્યસભામાં વિચારણા થવાની છે. સુધારાઓ પર ટિપ્પણી કરતા, નાંગિયા ગ્લોબલ એડવાઇઝર્સના ટેક્સ પાર્ટનર (મર્જર અને એક્વિઝિશન) સંદીપ ઝુનઝુનવાલાએ જણાવ્યું હતું કે વ્યક્તિગત શેરધારકો માટે બાયબેકમાંથી મેળવેલા મૂડી લાભ પર 12 ટકાનો સમાન સરચાર્જ લાદવાથી તેમના અસરકારક કર બોજમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે, કારણ કે અગાઉ ઓછા સરચાર્જ દર લાગુ પડતા હતા.
હાલમાં, ₹50 લાખ સુધીની કરપાત્ર આવક પર કોઈ સરચાર્જ વસૂલવામાં આવતો નથી, જ્યારે ₹50 લાખ અને ₹1 કરોડ વચ્ચેની કરપાત્ર આવક માટે બાયબેકમાંથી મેળવેલા મૂડી લાભ પર 10 ટકા સરચાર્જ લાગુ પડે છે.
ઝુનઝુનવાલાએ અવલોકન કર્યું, "એકસમાન 12 ટકા સરચાર્જ લાદવાથી આ બધી શ્રેણીઓમાં વધુ કરવેરો ખર્ચ થશે, જેના કારણે ડિવિડન્ડ જેવા વિકલ્પોની તુલનામાં બાયબેક રોકડ વિતરણની વધુ ખર્ચાળ પદ્ધતિ બનશે. આનાથી બાયબેકમાં વ્યક્તિગત શેરધારકોનો રસ ઘટવાની શક્યતા છે અને મૂડી ફાળવણીના નિર્ણયોને અસર કરી શકે છે."
તેમણે જણાવ્યું કે, આ સુધારાની અસર મુખ્યત્વે નાના અને મધ્યમ કદના બાયબેક સુધી મર્યાદિત રહેશે. ઝુનઝુનવાલાએ નોંધ્યું હતું કે 15 ટકાનો ઊંચો સરચાર્જ પહેલાથી જ મોટા બાયબેક પર લાગુ પડે છે - ખાસ કરીને, ₹1 કરોડથી વધુના બાયબેક પર. પરિણામે, "આ સુધારો ખરેખર આ શ્રેણી માટે સરચાર્જમાં ત્રણ ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે."
કોર્પોરેટ શેરધારકો માટે, બાયબેક પર સમાન 12 ટકા સરચાર્જ એવી પરિસ્થિતિઓમાં અસર કરી શકે છે જ્યાં કરપાત્ર આવક ₹1 કરોડ સુધીની હોય - એક એવો કૌંસ જ્યાં અગાઉ કોઈ સરચાર્જ લાગુ કરવામાં આવ્યો ન હતો.
જ્યાં કરપાત્ર આવક ₹1 કરોડ અને ₹10 કરોડની વચ્ચે આવે છે, ત્યાં 7 ટકાનો સરચાર્જ લાગુ પડે છે.
ઝુનઝુનવાલાએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, "બંને પરિસ્થિતિઓમાં, સમાન 12 ટકા સરચાર્જ લાગુ કરવાથી એકંદર કર બોજ વધશે. આ બાયબેક પ્રમાણમાં વધુ ખર્ચાળ બનાવશે."
નાણા બિલમાં સમાવિષ્ટ સુધારાઓમાં પૂર્વવર્તી સુધારાનો સમાવેશ થાય છે. તે એવી પરિસ્થિતિઓની રૂપરેખા આપે છે કે જેના હેઠળ આવકવેરા અધિકારીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલી મંજૂરીઓને અમાન્ય ગણવામાં આવશે નહીં.
આનું વિશ્લેષણ કરતા, ઝુનઝુનવાલાએ જણાવ્યું હતું કે આ સુધારો સ્પષ્ટ કરે છે કે મૂલ્યાંકન, પુનઃમૂલ્યાંકન અથવા પુનઃગણતરીની કાર્યવાહી દરમિયાન ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે આપવામાં આવેલી મંજૂરીઓને અપૂરતા તર્ક, પ્રમાણીકરણ ખામીઓ અથવા ડિજિટલ હસ્તાક્ષરની ગેરહાજરીના આધારે અમાન્ય કરી શકાતી નથી. આ જોગવાઈ 1 એપ્રિલ, 2021 થી પૂર્વવર્તી રીતે અમલમાં આવશે.
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ એક ઉપચારાત્મક અને માન્ય જોગવાઈ હોય તેવું લાગે છે જેનો હેતુ ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મેટમાં અગાઉ જારી કરાયેલા દસ્તાવેજોની માન્યતાને જાળવી રાખવાનો છે.
ઝુનઝુનવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "આનાથી કરદાતાઓની બાકી રહેલા વિવાદોમાં સ્થિતિનો ઉકેલ આવી શકે છે અને એવા કેસોને પુનર્જીવિત કરી શકાય છે જે પ્રક્રિયાગત ખામીઓને કારણે રદ કરવામાં આવ્યા હોત."
આ સુધારો ફાઇનાન્સ બિલ 2026 માં DIN સંબંધિત અગાઉના પ્રસ્તાવને અનુસરે છે, જેને પાછલી અસરથી અસરકારક બનાવવાનો પ્રસ્તાવ છે. 1 ઓક્ટોબર, 2019 થી લાગુ, આ સુધારાનો ઉદ્દેશ્ય ફક્ત DIN જારી ન કરવાના આધારે મૂલ્યાંકનોને રદ કરવાથી અટકાવવાનો હતો.
ઝુનઝુનવાલાએ ઉમેર્યું હતું કે, "આ સુધારા નીતિમાં પરિવર્તન દર્શાવે છે. તેઓ ખાતરી કરે છે કે ચકાસણી-સંબંધિત મુદ્દાઓ અથવા ડિજિટલ હસ્તાક્ષરની ગેરહાજરી જેવી ખામીઓને કારણે કાર્યવાહી અમાન્ય ન થાય."
