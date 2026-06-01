1 June Rule Change: આજથી બદલાઈ ગયા દેશના 5 મોટા નિયમ, જનતાના ખિસ્સા પર પડશે સીધી અસર
1 જૂનથી LPG, UPI, પાન કાર્ડ અને એડવાન્સ ટેક્સ સહિત 5 મોટા નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે.
Published : June 1, 2026 at 9:17 PM IST
નવી દિલ્હી: જૂન મહિનો આજથી શરૂ થયો છે, અને પહેલા દિવસથી જ દેશભરમાં સામાન્ય નાગરિકના નાણાકીય, બેંકિંગ, ટેક્સ નિયમો અને ડિજિટલ ચુકવણી સંબંધિત ઘણા મોટા ફેરફારો અમલમાં આવ્યા છે. સરકાર, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) અને આવકવેરા વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલા આ નવા નિયમો તમારા માસિક બજેટ અને દૈનિક નાણાકીય વ્યવહારો પર સીધી અસર કરશે. ચાલો 1 જૂન, 2026 થી બદલાયેલા પાંચ મુખ્ય નિયમોને વિગતવાર જાણીએ
કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો
વૈશ્વિક બજારમાં ચાલી રહેલી અસ્થિરતા અને યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે, દેશમાં સતત છઠ્ઠા મહિને રસોઈ ગેસના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ 1 જૂનથી 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ₹42નો વધારો કર્યો છે. વધુમાં, 5 કિલોગ્રામ FTL (ફ્રી ટ્રેડ LPG) સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ ₹11નો વધારો થયો છે. રાહતની વાત એ છે કે, ઘરેલુ ઉપયોગ માટેના 14.2 કિલોગ્રામના સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. જોકે, કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની વધેલી કિંમત રેસ્ટોરાં, ઢાબા અને બહાર જમવા જનારાઓ પર ભારે નાણાકીય બોજ નાખશે. છેલ્લા છ મહિનામાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવ લગભગ બમણા થઈ ગયા છે.
આવકવેરા વિભાગ તરફથી રાહત: પાન કાર્ડ નિયમોમાં મોટા ફેરફારો
સામાન્ય લોકો અને વેપારીઓને નોંધપાત્ર રાહત આપતા, આવકવેરા વિભાગે પાન કાર્ડ સાથે સંકળાયેલ રિપોર્ટિંગ થ્રેશોલ્ડમાં મોટા ફેરફારો રજૂ કર્યા છે. એક જ દિવસમાં ₹50,000 થી વધુ રોકડ જમા કરાવવા માટે પાન કાર્ડ આપવાની ફરજિયાત જરૂરિયાત હવે ચોક્કસ કિસ્સાઓમાં માફ કરવામાં આવી છે. વધુમાં, રોકડ જમા કરાવવા માટેની વાર્ષિક રિપોર્ટિંગ મર્યાદા ₹2.5 લાખથી વધારીને ₹10 લાખ કરવામાં આવી છે. મિલકત વ્યવહારો માટે પણ રાહત આપવામાં આવી છે; ₹20 લાખ સુધીના મૂલ્યના મિલકતના સોદા માટે પાન કાર્ડ આપવું હવે ફરજિયાત છે, જે મર્યાદા પહેલા ₹10 લાખ હતી. જોકે, વાર્ષિક ₹10 લાખથી વધુ રોકડ ઉપાડ પર હવે આવકવેરા વિભાગ દ્વારા કડક તપાસ કરવામાં આવશે.
UPI સુરક્ષા કડક: PIN ની સાથે બાયોમેટ્રિક પણ હવે જરૂરી
દેશભરમાં ઓનલાઈન છેતરપિંડી અને ડિજિટલ કૌભાંડોના વધતા કિસ્સાઓને રોકવા માટે, નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (NPCI) એ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. 1 જૂનથી, ઉચ્ચ-મૂલ્યના UPI વ્યવહારો માટે સુરક્ષાનું વધારાનું લેયર જોડવામાં આવ્યું છે. હવે, મોટી રકમના પૈસા ટ્રાન્સફર કરતી વખતે ફક્ત UPI પિન દાખલ કરવા પૂરતું રહેશે નહીં. સુરક્ષા ચકાસણી માટે, વપરાશકર્તાઓને તેમના મોબાઇલ ફોન દ્વારા બાયોમેટ્રિક પ્રમાણીકરણ પ્રદાન કરવાની જરૂર પડી શકે છે - જેમ કે ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેનિંગ અથવા ચહેરાની ઓળખ. આ પગલાથી તમારા એકાઉન્ટમાંથી છેતરપિંડીભર્યા વ્યવહારો કરવાનું લગભગ અશક્ય બનશે, ભલે તમારો મોબાઇલ ફોન ચોરાઈ જાય.
UPI ATM દ્વારા રોકડ ઉપાડ હવે મફત નથી
ડેબિટ કાર્ડની જરૂર વગર, ફક્ત QR કોડ સ્કેન કરીને ATM માંથી રોકડ ઉપાડવાની સુવિધાનો ઉપયોગ કરતા લોકો માટે ખરાબ સમાચાર છે. 1 જૂનથી, UPI-આધારિત કાર્ડલેસ રોકડ ઉપાડને પ્રમાણભૂત ATM વ્યવહારો જેવી જ શ્રેણીમાં ગણવામાં આવશે. આનો અર્થ એ થાય કે આવા ઉપાડ હવે તમારી બેંક દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી માસિક મફત ATM વ્યવહાર મર્યાદા (સામાન્ય રીતે 3 થી 5 વ્યવહારો સુધી) ના દાયરામાં આવશે. જો તમે UPI ATM નો ઉપયોગ કરતી વખતે આ નિર્ધારિત મર્યાદા ઓળંગો છો, તો તમારે વધારાના શુલ્ક ચૂકવવા પડશે, જેમ તમે ડેબિટ કાર્ડ વ્યવહારમાં કરો છો.
એડવાન્સ ટેક્સના પ્રથમ હપ્તા માટેની અંતિમ તારીખ નજીક
નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે એડવાન્સ ટેક્સ જમા કરાવવાની અંતિમ તારીખ 15 જૂન તરીકે નક્કી કરવામાં આવી છે. બધા પગારદાર વ્યક્તિઓ કે જેઓ તેમના પગાર સિવાયના સ્ત્રોતોમાંથી આવક મેળવે છે - તેમજ ફ્રીલાન્સર્સ અને વ્યવસાય માલિકોએ 15 જૂન સુધીમાં તેમની અંદાજિત કર જવાબદારીના ઓછામાં ઓછા 15% જમા કરાવવા જરૂરી છે. આ નિયમ એવી વ્યક્તિઓને લાગુ પડે છે જેમની કુલ કર જવાબદારી, ટેક્સ ડિડક્ટેડ એટ સોર્સ (TDS)ના હિસાબ પછી, ₹10,000 થી વધુ છે. 60 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના વરિષ્ઠ નાગરિકો કે જેઓ વ્યવસાયિક નફામાંથી આવક મેળવતા નથી તેઓ આ કર જરૂરિયાતમાંથી મુક્ત છે.