1 ઓગસ્ટથી બદલાઈ રહ્યા છે રસોઈ ગેસ, તત્કાલ ટિકિટ અને ક્રેડિટ કાર્ડ નિયમ, જાણો તમારા ખિસ્સા પર શું અસર થશે?
ચાલો આ બધા મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો પર એક નજર કરીએ જે તમારા બજેટને સીધી અસર કરી શકે છે. સુરભી ગુપ્તાનો અહેવાલ.
Published : July 31, 2026 at 9:37 PM IST
નવી દિલ્હી: 1 ઓગસ્ટથી તમારા નાણાકીય અને રોજિંદા જીવનને અસર કરતા ઘણા નિયમો બદલાઈ રહ્યા છે. નવા મહિનાની શરૂઆત સાથે, LPG સિલિન્ડરના ભાવ, રેલ્વેની 'તત્કાલ' ટિકિટ બુકિંગ સિસ્ટમ અને ક્રેડિટ કાર્ડ સર્વિસ ફી અંગે નોંધપાત્ર ફેરફારો થવાની અપેક્ષા છે. વધુમાં, CKYC 2.0 ફ્રેમવર્ક બેંકિંગ અને વીમા ક્ષેત્રોમાં લાગુ થવાનું છે, જે નાણાકીય દસ્તાવેજીકરણ પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવશે.
વધુમાં, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ઓગસ્ટના પ્રથમ અઠવાડિયા દરમિયાન એક મોટો નિર્ણય જાહેર કરે તેવી અપેક્ષા છે, જે હોમ લોન EMI અને બેંક ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) પરના વ્યાજ દરોને સીધી અસર કરશે. ચાલો આ મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો પર એક નજર કરીએ જે તમારા બજેટને સીધી અસર કરી શકે છે.
LPG નિયમો અને સબસિડી ધોરણો
સરકારી તેલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ 1 ઓગસ્ટના રોજ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં માસિક સુધારાની જાહેરાત કરી શકે છે. સ્થાનિક અને કોમર્શિયલ બંને સિલિન્ડરના ભાવ વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને બજારની સ્થિતિના આધારે નક્કી થઈ શકાય છે.
પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PMUY) હેઠળના ગ્રાહકોને LPG સબસિડીના લાભો અવિરત પ્રાપ્ત થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેમના આધાર-આધારિત e-KYC પૂર્ણ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
સરકાર તેની સુધારેલી સબસિડી નીતિ ચાલુ રાખશે, જે હેઠળ ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓને નાણાકીય વર્ષમાં પ્રથમ ચાર રિફિલ માટે પ્રતિ સિલિન્ડર ₹300 ની સબસિડી મળે છે. આ નવ સબસિડીવાળા રિફિલની અગાઉની મર્યાદાને બદલે છે.
જે વિસ્તારોમાં પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપલબ્ધ છે, ત્યાં લાયક પરિવારો સરકારની "એક પરિવાર, એક રસોઈ ગેસ" નીતિ અનુસાર LPG થી PNG માં સ્વિચ કરે તેવી અપેક્ષા છે. આ સ્વિચ પસંદ કરનારા ગ્રાહકોએ તેમના LPG કનેક્શન છોડી દેવાની જરૂર રહેશે.
સિલિન્ડર ડિલિવરી માટે ડિજિટલ બુકિંગ અને OTP-આધારિત ડિલિવરી ઓથેન્ટિકેશન કોડ (DAC) ચકાસણી ચાલુ રહેશે. આ સાથે, હાલનો રિફિલ લોક-ઇન સમયગાળો (બે સિલિન્ડર વચ્ચે ફરજિયાત અંતર) - શહેરી ગ્રાહકો માટે 25 દિવસ અને ગ્રામીણ ગ્રાહકો માટે 45 દિવસ પણ અમલમાં રહેશે.
તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ પ્રક્રિયામાં ફેરફારો
ભારતીય રેલ્વેએ 1 ઓગસ્ટથી રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પર તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ પ્રક્રિયાને સરળ બનાવી છે. સુધારેલી સિસ્ટમ હેઠળ, બુકિંગ ટોકન આપવાનો સમય હવે તત્કાલ બુકિંગના ખુલવાના સમય સાથે સુસંગત રહેશે. અગાઉ, મુસાફરોને ઘણીવાર બે વાર લાઇનમાં ઊભા રહેવું પડતું હતું એક વખત ટોકન મેળવવા માટે અને બીજી વખત ટિકિટ બુક કરવા માટે. આ પગલાથી રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પર ભીડ અને રાહ જોવાનો સમય ઓછો થવાની અપેક્ષા છે.
ક્રેડિટ કાર્ડ નિયમોમાં ફેરફાર
1 ઓગસ્ટથી ઘણી બેંકો તેમની ક્રેડિટ કાર્ડ નીતિઓમાં ફેરફાર કરી રહી છે. આ ફેરફારોમાં રિવોર્ડ પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ્સ, વાર્ષિક જાળવણી શુલ્ક અને અન્ય સેવા ફીનો સમાવેશ થાય છે. આ ફેરફારો બેંકોમાં બદલાતા હોવાથી, ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના ખર્ચ અને માસિક બિલ પર થતી અસરને સમજવા માટે તેમની બેંકો દ્વારા જારી કરાયેલા નવા ફી શેડ્યૂલ અને શરતોની કાળજીપૂર્વક સમીક્ષા કરે.
CKYC 2.0 ની શરૂઆત
બેંકિંગ, વીમા અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ક્ષેત્રો 1 ઓગસ્ટથી અપગ્રેડેડ 'સેન્ટ્રલ નો યોર કસ્ટમર' (CKYC) 2.0 ફ્રેમવર્કનો અમલ શરૂ કરશે. આ નવી સિસ્ટમ હેઠળ, નાણાકીય સંસ્થાઓ ડિજિટલ સંમતિ મેળવ્યા પછી કેન્દ્રીય ડેટાબેઝમાંથી ગ્રાહકની ચકાસાયેલ ઓળખ માહિતી મેળવી શકશે. આ અપગ્રેડ ગ્રાહકોને વારંવાર KYC દસ્તાવેજો સબમિટ કરવાની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે, ડિજિટલ ઓનબોર્ડિંગને સરળ બનાવે છે અને નાણાકીય સેવાઓમાં સુરક્ષા વધારે છે.
RBI નીતિ નિર્ણય 5 ઓગસ્ટના રોજ નિયત
1 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવનારા આ ફેરફારો ઉપરાંત, શેરબજાર અને લોન લેનારા 3-5 ઓગસ્ટના રોજ યોજાનારી રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC) ની બેઠક પર નજીકથી નજર રાખશે. RBI 5 ઓગસ્ટના રોજ તેનો નીતિ નિર્ણય જાહેર કરશે.
આ નિર્ણય હોમ લોન EMI, બેંક વ્યાજ દરો અને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પરના વળતરને સીધી અસર કરશે, જે કેન્દ્રીય બેંક વ્યાજ દરો અને બજાર પ્રવાહિતા અંગે અપનાવેલા વલણ પર આધારિત છે.
આ પણ વાંચો: