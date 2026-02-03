ETV Bharat / bharat

યુમનામ ખેમચંદ મણિપુરના નવા મુખ્યમંત્રી બનશે, BJP વિધાયક દળના નેતા ચૂંટાયા

62 વર્ષીય યુમનામ ખેમચંદ સિંહને ભાજપ વિધાયક દળના નેતા પસંદ કરવામાં આવ્યા છે, જે હવે મણિપુરના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે.

યુમનામ ખેમચંદ મણિપુરના નવા મુખ્યમંત્રી બનશે
યુમનામ ખેમચંદ મણિપુરના નવા મુખ્યમંત્રી બનશે (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 3, 2026 at 7:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: મણિપુરને જલ્દી નવો મુખ્યમંત્રી મળવાનો છે. યુમનામ ખેમચંદ સિંહ મણિપુરના નવા મુખ્યમંત્રી બનશે. મંગળવારે યુમનામ ખેમચંદ સિંહને મણિપુર ભાજપ વિધાયક દળના નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા. 62 વર્ષીય યુમનામ ખેમચંદ સિંહ હવે મણિપુરના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે, જે ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યમાં ભાજપના બીજા મુખ્યમંત્રી બનશે. ખેમચંદ બે વખત ધારાસભ્ય અને બિરેન સિંહ સરકારમાં મંત્રી રહ્યા છે.

ભાજપના ધારાસભ્યોનું એક જૂથ દિલ્હીમાં છે અને મણિપુરમાં સરકાર બનાવવા અંગે અમિત શાહ સહિત પાર્ટી નેતૃત્વ સાથે ચર્ચા કરી છે. તે બાદ યુમનામ ખેમચંદ સિંહને નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા.

મણિપુરના ભાજપના ધારાસભ્ય થોકચોમ રાધેશ્યામ સિંહે ખેમચંદ સિંહને વિધાયક દળના નેતા તરીકે ચૂંટાવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે મણિપુરમાં હવે ચૂંટાયેલી અને લોકપ્રિય સરકાર બનશે તે સારી વાત છે. આ પગલું ઘણા સમય પહેલા લેવામાં આવવું જોઈતું હતું. અમે આ માટે કેન્દ્રીય નેતૃત્વનો આભાર માનીએ છીએ. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે દરેક સમસ્યાનો ઉકેલ છે. તેમનું માનવું છે કે યુમનામ ખેમચંદના નેતૃત્વ હેઠળની નવી સરકાર દરેક સમસ્યાનો ઉકેલ શોધી કાઢશે.

કોણ છે ખેમચંદ સિંહ?

મૈતેઇ સમુદાયમાંથી આવતા ખેમચંદ સિંહ સિંગજામેઈના ધારાસભ્ય અને વ્યવસાયે એન્જિનિયર છે. તે બિરેન સરકારમાં મ્યુનિસિપલ એડમિનિસ્ટ્રેશન મંત્રી હતા. તેઓ 2022માં પણ મુખ્યમંત્રી પદના દાવેદાર પણ હતા.

યુમનામ ખેમચંદ સિંહ મણિપુરમાં ભાજપના લોકપ્રિય નેતા છે. તેઓ 2017 અને 2022માં ઇમ્ફાલ પશ્ચિમ જિલ્લાના સિંગજામેઈ મતવિસ્તારમાંથી બે વાર ચૂંટાયા હતા. ખેમચંદ માર્ચ 2017થી માર્ચ 2022 સુધી મણિપુર વિધાનસભાના સ્પીકર રહ્યા. તે 2022માં વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને બહુમતી મળ્યા બાદ એન. બિરેન સિંહની સરકારના બીજા કાર્યકાળમાં મંત્રીમંડળમાં જોડાયા હતા. કેબિનેટ મંત્રી તરીકે, તેમણે ફેબ્રુઆરી 2025 સુધી મ્યુનિસિપલ એડમિનિસ્ટ્રેશન, હાઉસિંગ ડેવલપમેન્ટ, ગ્રામીણ વિકાસ અને પંચાયતી રાજ અને શિક્ષણ જેવા વિભાગો સંભાળ્યા.

જાતિય હિંસા બાદ ફેબ્રુઆરી 2025માં એન. બિરેન સિંહે મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યા બાદ મણિપુર છેલ્લા એક વર્ષથી રાષ્ટ્રપતિ શાસન હેઠળ છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

MANIPUR NEW CHIEF MINISTER
YUMNAM KHEMCHAND
MANIPUR CM YUMNAM KHEMCHAND
BJP LEGISLATIVE PARTY LEADER
YUMNAM KHEMCHAND MANIPUR CM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.